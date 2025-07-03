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Новости Поддержка Украине
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Павел: После проведения выборов в Чехии политика поддержки Украины не исключает изменений

Президент Чехии Петр Павел

Президент Чехии Петр Павел не исключает изменения правительственной политики по поддержке Украины после парламентских выборов, которые пройдут в стране 3-4 октября.

Об этом он заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

Павел сообщил, что в данное время ведет диалог со всеми лидерами партий, которые могут войти в следующее правительство, и призывает их сохранить нынешние приоритеты безопасности, включая поддержку Украины.

"Я обсудил с ними необходимость сохранения тех же принципов в сфере безопасности и внешней политики даже после выборов. Однако, конечно, сейчас я не могу дать гарантий - многое будет зависеть от их итогов", - сказал он.

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Президент напомнил, что Чехия уже передала Украине около 1,5 млн единиц крупнокалиберных боеприпасов и планирует предоставить еще 1,8 млн в 2025 году. При этом Павел подчеркнул, что инициатива по поставкам боеприпасов не находится под угрозой.

Павел также предостерег о гибридной агрессии со стороны России, которая ведет шпионскую деятельность, прибегает к саботажу, кибератакам и распространению дезинформации в Европе. По его словам, Чехия усиливает меры противодействия таким угрозам.

Нынешнее правительство Чехии возглавляет премьер Петр Фиала, известный поддержкой Украины. В то же время одним из фаворитов парламентской гонки считается оппозиционный лидер ANO Андрей Бабиш, который в 2023 году проиграл Павелу на президентских выборах. Его потенциальное возвращение к власти вызывает вопросы относительно будущей позиции Чехии в вопросе военной помощи Украине.

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Автор: 

Павел Петр (141) война в Украине (5037)


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Нажаль так, загроза приходу Бабіша тут потужна
Нажаль невдячність наших співвітчизників цьому сприяє
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03.07.2025 10:36 Ответить
Нажаль ми всьму світові винні, за те що ***** хоче знищити нас.

А ще ми винні за те що у 1991 році ми віддали долю країни у руки "західних партнерів", які під пусті гарантії змусили нас лишитися беззахисними перед расеєю.
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03.07.2025 10:43 Ответить
У 1991 і кілька років по тому в Україні рулили коммуняки. І Кравчук і сумнозвісна "команда 239" у ВР - пони були проросійськими коммуняками і більше відстоювали інтереси Росії, ніж України.
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03.07.2025 11:09 Ответить
Московське лайно, на території країн ЄС і НАТО, прутін задіяв на повну силу, щоб відновити політичну ситуацію часів «Варшавського договору»!! Агенти, і не тільки Штазі, задіяні максимально в країнах ЄС та НАТО!!
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03.07.2025 10:41 Ответить
І не лише, з приходом Трампа в Європі підняли голову всі правоцентристські партії, більшість з яких пітримується москвою, але використовує для агітації схожі популістські наративи, достатньо згадати і про активну підтримку Маском ультраправих Німеччини.
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03.07.2025 11:05 Ответить
 
 