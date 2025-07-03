Павел: После проведения выборов в Чехии политика поддержки Украины не исключает изменений

Президент Чехии Петр Павел не исключает изменения правительственной политики по поддержке Украины после парламентских выборов, которые пройдут в стране 3-4 октября.

Об этом он заявил в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

Павел сообщил, что в данное время ведет диалог со всеми лидерами партий, которые могут войти в следующее правительство, и призывает их сохранить нынешние приоритеты безопасности, включая поддержку Украины.

"Я обсудил с ними необходимость сохранения тех же принципов в сфере безопасности и внешней политики даже после выборов. Однако, конечно, сейчас я не могу дать гарантий - многое будет зависеть от их итогов", - сказал он.

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Президент напомнил, что Чехия уже передала Украине около 1,5 млн единиц крупнокалиберных боеприпасов и планирует предоставить еще 1,8 млн в 2025 году. При этом Павел подчеркнул, что инициатива по поставкам боеприпасов не находится под угрозой.

Павел также предостерег о гибридной агрессии со стороны России, которая ведет шпионскую деятельность, прибегает к саботажу, кибератакам и распространению дезинформации в Европе. По его словам, Чехия усиливает меры противодействия таким угрозам.

Нынешнее правительство Чехии возглавляет премьер Петр Фиала, известный поддержкой Украины. В то же время одним из фаворитов парламентской гонки считается оппозиционный лидер ANO Андрей Бабиш, который в 2023 году проиграл Павелу на президентских выборах. Его потенциальное возвращение к власти вызывает вопросы относительно будущей позиции Чехии в вопросе военной помощи Украине.

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