Понад $77 млрд мобілізував Світовий банк для допомоги Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на полях Конференції ООН провів зустріч із Президентом Світового банку Аджаєм Бангою.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Подякував за підтримку України. Від початку повномасштабного вторгнення Світовий банк уже мобілізував понад 77 млрд доларів для допомоги нашій державі", - зазначив він.

Прем'єр повідомив, що наразі в Україні реалізується 18 спільних з Банком проєктів - це відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, житла, будівництво укриттів у школах, підтримка малого та середнього бізнесу, а також агросектору.

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"Працюємо разом над підготовкою до повоєнного відновлення. Зокрема, йдеться про запуск ефективної системи управління державними інвестпроєктами та розробку сценаріїв пришвидшеної економічної інтеграції України в ЄС", - додав Шмигаль.