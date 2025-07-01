Более $77 млрд мобилизовал Всемирный банк для помощи Украине с начала полномасштабного вторжения РФ, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль на полях Конференции ООН провел встречу с Президентом Всемирного банка Аджаем Бангой.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил за поддержку Украины. С начала полномасштабного вторжения Всемирный банк уже мобилизовал более 77 млрд долларов для помощи нашему государству", - отметил он.

Премьер сообщил, что сейчас в Украине реализуется 18 совместных с Банком проектов - это восстановление транспортной и энергетической инфраструктуры, жилья, строительство укрытий в школах, поддержка малого и среднего бизнеса, а также агросектора.

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"Работаем вместе над подготовкой к послевоенному восстановлению. В частности, речь идет о запуске эффективной системы управления государственными инвестпроектами и разработке сценариев ускоренной экономической интеграции Украины в ЕС", - добавил Шмыгаль.