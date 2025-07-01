Украина получила от МВФ девятый транш в размере $500 млн. Средства будут направлены на бюджетные нужды, - Шмыгаль

Украина получила девятый транш от Международного валютного фонда - 500 млн долларов. Средства направят на покрытие приоритетных бюджетных потребностей.

Об этом сообщил в телеграмм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Это результат восьмого пересмотра программы сотрудничества EFF. Сейчас в рамках программы Фонд уже направил Украине 10,6 млрд долларов", - отмечает глава правительства.

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Он также выразил благодарность МВФ за постоянную системную поддержку, благодаря которой Украина сохраняет устойчивость в борьбе за свободу и осуществляет восстановление государства.