В госбюджет поступило $400 млн очередного транша МВФ, - Шмыгаль
В государственный бюджет Украины поступили около 400 млн долларов очередного транша МВФ.
Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Это средства, которые мы получили после успешного седьмого пересмотра программы EFF. Таким образом, общая поддержка МВФ в рамках этой инициативы достигла более 10 млрд долларов.
Спасибо Фонду за помощь и тесное сотрудничество, которое поддерживает украинскую экономику в период войны", - отметил Шмыгаль.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ближайшее время Украина получит от Международного валютного фонда очередной транш помощи на сумму около 400 млн долларов США.
Топ комментарии
+7 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий31.03.2025 11:43
+6 Ігор Кравчук #596624
показать весь комментарий31.03.2025 11:46
+5 Ігор Кравчук #596624
показать весь комментарий31.03.2025 11:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як це робили у Привільненському отг Рівн.обл. усім місцевим зробили ремонти🤣🤣🤣🤣🤣🤣
чи, нашим нащадкам світить пожиттєвє кріпацтво на буржуїв?