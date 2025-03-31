В госбюджет поступило $400 млн очередного транша МВФ, - Шмыгаль

В государственный бюджет Украины поступили около 400 млн долларов очередного транша МВФ.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Это средства, которые мы получили после успешного седьмого пересмотра программы EFF. Таким образом, общая поддержка МВФ в рамках этой инициативы достигла более 10 млрд долларов.

Спасибо Фонду за помощь и тесное сотрудничество, которое поддерживает украинскую экономику в период войны", - отметил Шмыгаль.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ближайшее время Украина получит от Международного валютного фонда очередной транш помощи на сумму около 400 млн долларов США.