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Новости Финансовая помощь от МВФ
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В госбюджет поступило $400 млн очередного транша МВФ, - Шмыгаль

шмигаль

В государственный бюджет Украины поступили около 400 млн долларов очередного транша МВФ.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Это средства, которые мы получили после успешного седьмого пересмотра программы EFF. Таким образом, общая поддержка МВФ в рамках этой инициативы достигла более 10 млрд долларов.

Спасибо Фонду за помощь и тесное сотрудничество, которое поддерживает украинскую экономику в период войны", - отметил Шмыгаль.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ближайшее время Украина получит от Международного валютного фонда очередной транш помощи на сумму около 400 млн долларов США.

Автор: 

МВФ (3334) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+7
За 400 чел. допущених до бюджету - я спокіинии
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31.03.2025 11:43
+6
за скільки розтащать😁 за дві-три години?
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31.03.2025 11:46
+5
ото свято🤣 знову замість бомбосхових дит.садочкам, будуть робить ремонти людям у погребах і підвалах🤣🤣🤣🤣🤣🤣
як це робили у Привільненському отг Рівн.обл. усім місцевим зробили ремонти🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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31.03.2025 11:45
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За 400 чел. допущених до бюджету - я спокіинии
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31.03.2025 11:43 Ответить
за скільки розтащать😁 за дві-три години?
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31.03.2025 11:46 Ответить
Ось так і дають, Допоки ми ще якось существуємо
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31.03.2025 11:48 Ответить
ото свято🤣 знову замість бомбосхових дит.садочкам, будуть робить ремонти людям у погребах і підвалах🤣🤣🤣🤣🤣🤣
як це робили у Привільненському отг Рівн.обл. усім місцевим зробили ремонти🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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31.03.2025 11:45 Ответить
Чергові борги на плечі правнуків українців, бо зелені свині все це розкрадуть.
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31.03.2025 11:47 Ответить
Транш...такий потрібний транш...


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31.03.2025 11:49 Ответить
зара мене вбанить ахметовскій рагуль.
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31.03.2025 11:51 Ответить
Тому влада й не хоче припинення війни та виборів!
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31.03.2025 11:55 Ответить
А скільки ще чекати виплати від ПФУ заборгованості за рішенням суду? Вже більше 2,5 роки чекаю. Так і помру і не дочекають. Індексацію проведуть за період невиплати? Тюряга на тебе чекає. Скоть і злодій. Обікрав пенсіонерів і я не один такий.
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31.03.2025 11:56 Ответить
Крадіям гроші прийшли. Пиши-пропало.
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31.03.2025 11:58 Ответить
Невже дійшли грошІ до бюджету?! Невже не вкрали?! Подія! Ура!
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31.03.2025 12:12 Ответить
у нас вистачить копалин, зі всіма розрахуватися?
чи, нашим нащадкам світить пожиттєвє кріпацтво на буржуїв?
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31.03.2025 12:17 Ответить
На зарплати мусарам, прокурорам - інвалідам, суддям, депутатам, головам мсек вистачить.
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31.03.2025 12:20 Ответить
"Кабмін" сидить собі та чекає грошей від когось. Крепкі хазяйственнікі. Посіпаки кварталу95.
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31.03.2025 12:22 Ответить
Вже Шмигалі росписали кому скільки і сумми відкатів?
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31.03.2025 12:45 Ответить
Скільки насправді, Шмига?
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31.03.2025 12:48 Ответить
Вау, як приємно!!!! Розпил почався
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31.03.2025 14:25 Ответить
 
 