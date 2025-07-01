Україна отримала від МВФ дев’ятий транш обсягом $500 млн. Кошти спрямують на бюджетні потреби, - Шмигаль
Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду - 500 млн доларів. Кошти спрямують на покриття пріоритетних бюджетних потреб.
Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Це результат восьмого перегляду програми співпраці EFF. Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів", - наголошує очільник уряду.
Він також висловив вдячність МВФ за постійну системну підтримку, завдяки якій Україна зберігає стійкість у боротьбі за свободу та здійснює відбудову держави.
Топ коментарі
+3 Gary Grant
показати весь коментар01.07.2025 12:50 Відповісти Посилання
+2 Олександр Дніпро
показати весь коментар01.07.2025 12:54 Відповісти Посилання
+1 Старый зольдат
показати весь коментар01.07.2025 13:01 Відповісти Посилання
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не варто дивуватися, що найдурніші жарти стають реальністю.
Дипломатический конфликт вокруг смерти двух азербайджанцев в Екатеринбурге привел к публичной размолвке между Азербайджаном и Россией.
В понедельник, 30 июня, в офисе российского информационного агентства "Sputnik Азербайджан" в Баку полиция провела обыск,https://t.me/aznovost/130422 сообщили местные СМИ. По их данным, в ходе операции азербайджанского МВД были задержаны два сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, которые работали в агентстве под прикрытием. Издание Report https://report.az/ru/proisshestviya/mvd-azerbajdzhana-podtverdilo-informaciyu-o-zaderzhanii-2-predstavitelej-sputnik-azerbajdzhan/ уточняет данные задержанных - директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.
Сегодня, 1 июля, посла Азербайджана вызвали в российский МИД. Как https://t.me/rian_ru/302790 рассказывает информагентство "РИА Новости", вызов произошел "в связи с незаконным задержанием российских журналистов в Баку".
Близкие к власти азербайджанские издания ругают российскую власть и лично президента Владимира Путина. Жесткая реакция Баку появилась после пятничных событий на минувшей неделе - 27 июня в Екатеринбурге, когда российские полицейские задерживали подозреваемых в причастности к убийствам в 2001, 2010 и 2011 годах. В застенках СИЗО скончались выходцы из Азербайджана братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Еще несколько человек были госпитализированы.
Азербайджанские СМИ https://oxu.az/ru/obshestvo/plemyannik-odnogo-iz-zaderzhannyh-v-ekaterinburge-u-dyadi-slomany-rebra-v-legkih-nakopilas-zhidkost сообщают: убитые - братья известного в Азербайджане журналиста Сейфаддина Гусейнли. Утверждается, что Сафаровых "жестоко убили" силовики при задержании. В Следственном комитете России заявили, что один из братьев скончался от сердечного приступа, а причины смерти второго не называются.
Сегодня https://t.me/nexta_live/98138 стали известны подробности смерти братьев Сафаровых - экспертиза в Баку показала: братьев буквально забили насмерть. У одного из братьев сломаны почти все ребра, деформирована грудная клетка, гематомы на лице, почках, в паху. Следы побоев по всему телу, в том числе в районе глаз и губ. Один из переломов - со смещением носа. Медицинская экспертиза установила, что смерть обоих братьев наступила в результате посттравматического и постгеморрагического шока.
https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=9tv-9tv&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-mid-article:thumbnails-mid-article:
https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=9tv-9tv&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-mid-article:thumbnails-mid-article:
"В деле кровавых расправ Путин обогнал самого Сталина", - утверждается в одной статье азербайджанских СМИ. В другой действия екатеринбургских силовиков названы "карательным рейдом".
МИД Азербайджана выразил российскому послу "решительный протест" и потребовал привлечь "виновных в этом неприемлемом насилии" к ответственности.
На этом фоне парламентская делегация Азербайджана решила не участвовать в заседании комиссии Милли меджлиса республики и Федерального Собрания России по межпарламентскому сотрудничеству, а Министерство культуры Азербайджана https://www.dw.com/ru/v-azerbajdzane-otmenili-rossijskie-kulturnye-meropriatia/a-73085223 отмениловсе культурные мероприятия, запланированные в этой стране российскими государственными и частными учреждениями.
Как https://www.bbc.com/russian/articles/cly882jn768o отмечает российское отделение телеканала "Би-би-си", громкая реакция Баку - результат изменения баланса сил между двумя странами.
В 2020 году Азербайджан победил в войне против Армении и стал заявлять о себе как о региональном лидере. Азербайджан уже тогда был самой крупной экономикой региона с населением больше, чем у соседних Армении и Грузии вместе взятых, но он доказал также свое военное превосходство.
А последовавшее полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году ослабило позиции Москвы на Южном Кавказе. За несколько дней до вторжения Путин и Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии. Реальными союзниками две страны так и не стали - Азербайджан называет захваченные Россией территории Украины оккупированными и передает Киеву гуманитарную помощь.
Однако Москва многое прощает Баку из-за его участия в проектах, которые связывают ее с внешним миром в условиях жесточайших санкций. Через Азербайджан проходят не только ключевые газопроводы, но и ветка транспортного коридора "Север-Юг", которая дает РФ выход на азиатские рынки.
"Россия больше не может себе позволить позицию жесткой силы на Южном Кавказе", - писал британский историк региона Том де Ваал.
"В этой ситуации Азербайджан не конкурирует с Россией напрямую, но оспаривает доминирующую роль России на Южном Кавказе", - говорит Заур Шириев, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
"В Баку не хотели бы, чтобы Россия восстановила былое влияние в Грузии, - особенно потому, что через нее проходят ключевые энергетические и транспортные маршруты", - отмечает Шириев и добавляет: Азербайджан также не готов допустить прихода к власти в Армении пророссийских сил, которые настроены против примирения с соседями и окончательного отказа от требований в вопросе Нагорного Карабаха.
Нынешний дипломатическиий скандал напоминает прошлогодний кризис, разгоревшийся, когда российская система ПВО по ошибке подбила азербайджанский пассажирский самолет. Погибло больше половины пассажиров, включая пилотов, которые успели довести подбитый самолет до Казахстана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев https://www.9tv.co.il/item/84393 требовал от России признания вины и тщательного расследования. https://www.9tv.co.il/item/84364 Путин извинился, но этого оказалось мало: в Баку закрыли структуру Россотрудничества "Русский дом", обвинив в шпионаже, и потребовали закрыть отделение российского государственного издания "Спутник". Но до вчерашнего дня "Спутник" продолжал работать.
Дипломатический конфликт вокруг смерти двух азербайджанцев в Екатеринбурге привел к публичной размолвке между Азербайджаном и Россией.
В понедельник, 30 июня, в офисе российского информационного агентства "Sputnik Азербайджан" в Баку полиция провела обыск,https://t.me/aznovost/130422 сообщили местные СМИ. По их данным, в ходе операции азербайджанского МВД были задержаны два сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, которые работали в агентстве под прикрытием. Издание Report https://report.az/ru/proisshestviya/mvd-azerbajdzhana-podtverdilo-informaciyu-o-zaderzhanii-2-predstavitelej-sputnik-azerbajdzhan/ уточняет данные задержанных - директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.
Сегодня, 1 июля, посла Азербайджана вызвали в российский МИД. Как https://t.me/rian_ru/302790 рассказывает информагентство "РИА Новости", вызов произошел "в связи с незаконным задержанием российских журналистов в Баку".
Близкие к власти азербайджанские издания ругают российскую власть и лично президента Владимира Путина. Жесткая реакция Баку появилась после пятничных событий на минувшей неделе - 27 июня в Екатеринбурге, когда российские полицейские задерживали подозреваемых в причастности к убийствам в 2001, 2010 и 2011 годах. В застенках СИЗО скончались выходцы из Азербайджана братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Еще несколько человек были госпитализированы.
Азербайджанские СМИ https://oxu.az/ru/obshestvo/plemyannik-odnogo-iz-zaderzhannyh-v-ekaterinburge-u-dyadi-slomany-rebra-v-legkih-nakopilas-zhidkost сообщают: убитые - братья известного в Азербайджане журналиста Сейфаддина Гусейнли. Утверждается, что Сафаровых "жестоко убили" силовики при задержании. В Следственном комитете России заявили, что один из братьев скончался от сердечного приступа, а причины смерти второго не называются.
Сегодня https://t.me/nexta_live/98138 стали известны подробности смерти братьев Сафаровых - экспертиза в Баку показала: братьев буквально забили насмерть. У одного из братьев сломаны почти все ребра, деформирована грудная клетка, гематомы на лице, почках, в паху. Следы побоев по всему телу, в том числе в районе глаз и губ. Один из переломов - со смещением носа. Медицинская экспертиза установила, что смерть обоих братьев наступила в результате посттравматического и постгеморрагического шока.
https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=9tv-9tv&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-mid-article:thumbnails-mid-article:
https://popup.taboola.com/he/?template=colorbox&utm_source=9tv-9tv&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-mid-article:thumbnails-mid-article:
"В деле кровавых расправ Путин обогнал самого Сталина", - утверждается в одной статье азербайджанских СМИ. В другой действия екатеринбургских силовиков названы "карательным рейдом".
МИД Азербайджана выразил российскому послу "решительный протест" и потребовал привлечь "виновных в этом неприемлемом насилии" к ответственности.
На этом фоне парламентская делегация Азербайджана решила не участвовать в заседании комиссии Милли меджлиса республики и Федерального Собрания России по межпарламентскому сотрудничеству, а Министерство культуры Азербайджана https://www.dw.com/ru/v-azerbajdzane-otmenili-rossijskie-kulturnye-meropriatia/a-73085223 отмениловсе культурные мероприятия, запланированные в этой стране российскими государственными и частными учреждениями.
Как https://www.bbc.com/russian/articles/cly882jn768o отмечает российское отделение телеканала "Би-би-си", громкая реакция Баку - результат изменения баланса сил между двумя странами.
В 2020 году Азербайджан победил в войне против Армении и стал заявлять о себе как о региональном лидере. Азербайджан уже тогда был самой крупной экономикой региона с населением больше, чем у соседних Армении и Грузии вместе взятых, но он доказал также свое военное превосходство.
А последовавшее полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году ослабило позиции Москвы на Южном Кавказе. За несколько дней до вторжения Путин и Алиев подписали декларацию о союзническом взаимодействии. Реальными союзниками две страны так и не стали - Азербайджан называет захваченные Россией территории Украины оккупированными и передает Киеву гуманитарную помощь.
Однако Москва многое прощает Баку из-за его участия в проектах, которые связывают ее с внешним миром в условиях жесточайших санкций. Через Азербайджан проходят не только ключевые газопроводы, но и ветка транспортного коридора "Север-Юг", которая дает РФ выход на азиатские рынки.
"Россия больше не может себе позволить позицию жесткой силы на Южном Кавказе", - писал британский историк региона Том де Ваал.
"В этой ситуации Азербайджан не конкурирует с Россией напрямую, но оспаривает доминирующую роль России на Южном Кавказе", - говорит Заур Шириев, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
"В Баку не хотели бы, чтобы Россия восстановила былое влияние в Грузии, - особенно потому, что через нее проходят ключевые энергетические и транспортные маршруты", - отмечает Шириев и добавляет: Азербайджан также не готов допустить прихода к власти в Армении пророссийских сил, которые настроены против примирения с соседями и окончательного отказа от требований в вопросе Нагорного Карабаха.
Нынешний дипломатическиий скандал напоминает прошлогодний кризис, разгоревшийся, когда российская система ПВО по ошибке подбила азербайджанский пассажирский самолет. Погибло больше половины пассажиров, включая пилотов, которые успели довести подбитый самолет до Казахстана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев https://www.9tv.co.il/item/84393 требовал от России признания вины и тщательного расследования. https://www.9tv.co.il/item/84364 Путин извинился, но этого оказалось мало: в Баку закрыли структуру Россотрудничества "Русский дом", обвинив в шпионаже, и потребовали закрыть отделение российского государственного издания "Спутник". Но до вчерашнего дня "Спутник" продолжал работать.
Ніхто її не бачить-але заперечити існування не зможе...