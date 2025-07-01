Україна отримала від МВФ дев’ятий транш обсягом $500 млн. Кошти спрямують на бюджетні потреби, - Шмигаль

Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду - 500 млн доларів. Кошти спрямують на покриття пріоритетних бюджетних потреб.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Це результат восьмого перегляду програми співпраці EFF. Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів", - наголошує очільник уряду.

Також читайте: До держбюджету надійшло $400 млн чергового траншу МВФ, - Шмигаль

Він також висловив вдячність МВФ за постійну системну підтримку, завдяки якій Україна зберігає стійкість у боротьбі за свободу та здійснює відбудову держави.