Нужно сделать все, чтобы Путин не выиграл в этой войне, - Дуда

Лидер Польши Анджей Дуда и президент Чехии Петр Павел обсудили поддержку Украины.

Об этом пишет PAP, передает Цензор.НЕТ.

Польский лидер поблагодарил чешского коллегу за инициативу по боеприпасам для Украины.

"Это действительно была огромная поддержка Украины. Мы не сомневаемся, что российский империализм должен быть остановлен, и что Владимир Путин не может выиграть эту войну. Нужно сделать все, чтобы это произошло", - сказал Дуда.

По его словам, оба лидера видят большую роль, которую сообщество Европы должно играть в противодействии Путину.

Дуда и Павел считают, что страны ЕС должны мобилизоваться для модернизации вооруженных сил и развития оборонной промышленности, чтобы быть "максимально самодостаточными в этом отношении".

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