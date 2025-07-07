РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10825 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Польши Помощь Украины от Чехии
831 17

Нужно сделать все, чтобы Путин не выиграл в этой войне, - Дуда

Дуда и Павел подтвердили поддержку Украины

Лидер Польши Анджей Дуда и президент Чехии Петр Павел обсудили поддержку Украины.

Об этом пишет PAP, передает Цензор.НЕТ.

Польский лидер поблагодарил чешского коллегу за инициативу по боеприпасам для Украины.

"Это действительно была огромная поддержка Украины. Мы не сомневаемся, что российский империализм должен быть остановлен, и что Владимир Путин не может выиграть эту войну. Нужно сделать все, чтобы это произошло", - сказал Дуда.

По его словам, оба лидера видят большую роль, которую сообщество Европы должно играть в противодействии Путину.

Дуда и Павел считают, что страны ЕС должны мобилизоваться для модернизации вооруженных сил и развития оборонной промышленности, чтобы быть "максимально самодостаточными в этом отношении".

Также читайте: Павел: После проведения выборов в Чехии политика по поддержке Украины не исключает изменений

Автор: 

Дуда Анджей (783) Павел Петр (142)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
А сам ножик українцям у спину, закон про " волинську різанину"
показать весь комментарий
07.07.2025 16:57 Ответить
+6
забув додати "не порушуючи комфорт, безпеку та вигоду європейців".
показать весь комментарий
07.07.2025 16:59 Ответить
+6
І для цього когутня польська блокує українські кордони?
показать весь комментарий
07.07.2025 16:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Польща рішила - підкине МІГи Україні - чи це не про це?
показать весь комментарий
07.07.2025 16:56 Ответить
А сам ножик українцям у спину, закон про " волинську різанину"
показать весь комментарий
07.07.2025 16:57 Ответить
За для справедливості - вони просто виконали прохання депутатів ВР ...
показать весь комментарий
07.07.2025 17:23 Ответить
забув додати "не порушуючи комфорт, безпеку та вигоду європейців".
показать весь комментарий
07.07.2025 16:59 Ответить
І для цього когутня польська блокує українські кордони?
показать весь комментарий
07.07.2025 16:59 Ответить
Треба зробити все, але чи підтримає нас Польща, якщо ми захочемо повернути собі ядерний статус?
показать весь комментарий
07.07.2025 17:09 Ответить
Китайці сказали, що зроблять усе, аби рашисти не програли. Європейці (у даному випадку - поляки) сказали, що зроблять усе, аби не програла Україна . Американці вертять дупою і не знають - чи бити рашистів, чи бізнес з ними робити. Українські керманичі ворують у власної армії, понатягали вишиванки чи одностої, перестали голитися і з героїчними мордами тягнуть останнє з країни...

Срач... По науковому - хаос.

В старому радянському фільмі була хороша цитата: червоні приходят - грабують, білі приходять - грабують - і куди бідному селянину податися?
показать весь комментарий
07.07.2025 17:09 Ответить
Чого хаос - в кожної команди свій інтерес. Європі вигідно тягти, Китаю вигідно тягти, США - зіскочити, москалям - відновити імперію. Україна тут просто попала в центр поля, що вдієш.
показать весь комментарий
07.07.2025 17:16 Ответить
Може в ТЦК?
показать весь комментарий
07.07.2025 17:11 Ответить
Якщо поляки заберуть до себе галичину та волинь- путін не виграє .
показать весь комментарий
07.07.2025 17:12 Ответить
Але й не програв. Європа буде Україною робити все, аби росія не програла)
показать весь комментарий
07.07.2025 17:12 Ответить
Диктатор ***** вже програв цю війну на самому її початку, Україна знищить кілька мільйонів кацапів та звільнить усі свої території і війна закінчиться ,все залежить від кількості зброї яку Україні нададуть або Україна виготовить, чим швидше тим краще!
показать весь комментарий
07.07.2025 17:15 Ответить
ти той ще мрійник,навіть не запитаю є в тебе довідка і пив ти сьогодні пігулки бо фантазії просто малореалізуємі,хіба що станеться одразу глобальне затоплення,виверження вулканів,розвопсюження вірусних інфекцій і ботоксний з клюбом озеро захлинеться в груповому загострення діареї...
показать весь комментарий
07.07.2025 17:23 Ответить
Де гарантії, що русня не використає ЯЗ як примус до капітуляції?
показать весь комментарий
07.07.2025 17:27 Ответить
да пофіг їм на все поки їх самих не торкнулося,бо перше в їх списках то є вигода,друге власне населення і його одобрямс,третє це сусіди та суспільне існування -з цього виходить від нас як країни одні трати,ми конкурент для населення як виробник і постачальник робочої сили,наміри на нашу присутність в їх середовищі навіть не окреслені бо ми взагалі не відповідаємо догматам їхнього устрою....
показать весь комментарий
07.07.2025 17:17 Ответить
Яке ж воно нице… Йому страшно сказати- «щоб Україна перемогла». Йому не вистачає сказати не з путіним в контексті, а вжити слово»Росія». Бо ж війну веде не путін сам. Чи воно з розрахунком як пуйло здохне то народ буде нє вінават у вайнє… всйо путин замутіл.
показать весь комментарий
07.07.2025 17:28 Ответить
 
 