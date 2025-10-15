УКР
Винищувачі F-16 від Бельгії
Україна отримає всі обіцяні F-16 від Бельгії після підготовки пілотів та проходження техпроцедур, - Міноборони країни

Коли Бельгія передасть Україні f-16

Обіцяна передача літаків F-16 від Бельгії Україні відбудеться після підготовки пілотів та проходження всіх технічних процедур.

Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен під час спілкування з журналістами в штаб-квартирі НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, Франкен відповів на питання про передачу Україні обіцяних F-16 на тлі отримання Бельгією літаків з іншою модифікацією - винищувачів F-35.

"F-16 дійсно потраплять до вашої країни, але ми ще не підтвердили їхню готовність до використання. Потрібно пройти навчання, і це займає місяць. Тому коли літаки прибувають, це не означає, що вони одразу відправляються в Україну. Але всі F-16, які ми обіцяли - вони всі будуть у вашій країні. Тут немає жодних сумнівів", - запевнив глава Міноборони Бельгії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія розпочне навчання українських пілотів F-16, - прем’єр Фіала

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна отримає додаткові винищувачі F-16 від Бельгії вже у 2026 році.

Бельгія (450) F16 F-16 (708)
