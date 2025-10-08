Україна отримає додаткові винищувачі F-16 від Бельгії вже у 2026 році, - Defense Express

Бельгія отримала перші винищувачі п'ятого покоління F-35. Це ще один крок вперед не тільки для переозброєння країни, яка чекала на це сім років, але й для довгоочікуваної передачі додаткових F-16 Україні вже у 2026 році.

Про це пише Defense Express, передає Цензор.НЕТ.

Новенькі F-35, які Бельгія чекала сім років, вже прибули до авіабази Флорен, де надалі надійдуть на озброєння 1-ї ескадрильї. Вони мають бути готові для проведення операцій зі швидкого реагування вже до 2027 року.

Водночас Бельгія триматиме свої F-16 до 2028 року, коли їх повністю замінять винищувачі п’ятого покоління.

Старі винищувачі поступово виводитимуться зі складу повітряних сил Бельгії, після чого їх відправлятимуть до України.

Замовлення на постачання Бельгії F-35 виконує американська Lockheed Martin.

Згідно з початковими домовленостями, перші винищувачі мали прибути ще у 2023 році, проте вони були готові у 2024 році та використовувалися для підготовки пілотів у США.

Видання припускає, що це дозволить відправити Україні перші бельгійські F-16 вже у 2026 році. Це посилить український авіапарк та забезпечить ПС ЗСУ додаткові вильоти.

