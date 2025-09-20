УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6694 відвідувача онлайн
Новини Відео Масований ракетний обстріл Робота українських F-16
3 531 40

F-16 збили левову частину ворожих ракет Х-101: ПС показали відбиття атаки РФ в ніч на 20 вересня. ВIДЕО

Українські літаки F-16 збили левову частину ворожих ракет Х-101, які атакували Україну в ніч на суботу, 20 вересня.

Відповідне відео відбиття атаки РФ оприлюдили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Бойова робота Повітряних Сил під час російського масованого удару по території України. На відео працюють зенітні ракетні системи, розрахунки МВГ, ну і, звичайно, пілоти F-16! Левова частка збитих сьогодні Х-101 – саме на рахунку українських Fighting Falcons", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 20 вересня ворог атакував Україну 619 засобами повітряного нападу. ППО ліквідувала 583 цілі противника.

Дивіться також: Винищувач F-16 збиває російський дрон-камікадзе "Shahed-136" ракетою AIM-9. ВIДЕО

Автор: 

Повітряні сили (3028) F16 F-16 (706)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Які ж молодці наші Воїни! Які ж вправні!! Куди там до них рахітам закордоним, ,,союзничкам" нашим!
показати весь коментар
20.09.2025 21:51 Відповісти
+7
Не нормально, но допустимо. Дорого, или пусть долетит куда им надо?
показати весь коментар
20.09.2025 21:55 Відповісти
+6
... сьогодні це його пряма робота. Чи Ви мрієте про повітряні бої з кацапами...?)))) Використовуються ракети AIM-9 MIM -72A/M48... з дальністью ураження до 5 км. Куди Ви ще ці ракети зможете запустити? Якщо Вас так цікавить ціна цієї старенької ракети шистидесятих років випуску...то 100 тисяч доларів плюс-мінус.
показати весь коментар
20.09.2025 22:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нормальна у нас ніч, видно що днем
показати весь коментар
20.09.2025 21:48 Відповісти
Тебе сказать куда твой коммент засунуть?
показати весь коментар
20.09.2025 21:53 Відповісти
Це куди?
показати весь коментар
20.09.2025 22:20 Відповісти
нем ту днем, кацап
показати весь коментар
20.09.2025 21:56 Відповісти
Що і все? Тільки кацап? Все фігня, давай по новій пиши.
показати весь коментар
20.09.2025 22:21 Відповісти
Ти хоч коли-небудь літав після 3 ночі літом?

Не повіриш - злітаєш у темряві, а з набором висоти стає все світліше. Якщо ти не прихильник пласкої Землі, то зрозумієш, чому.
показати весь коментар
20.09.2025 22:14 Відповісти
Ні, на літав. Тому і дивуюся що на 0:54 видно що в день.
показати весь коментар
20.09.2025 22:19 Відповісти
І скільки ж тобі рочків, що ти не встиг скористатися цивільною авіацією? 😁
показати весь коментар
20.09.2025 22:23 Відповісти
Не люблю літати, не моє це
показати весь коментар
20.09.2025 22:25 Відповісти
Тому і питання такі наче ти десь у 19 сторіччі ще до початку аеронавтики. 😁
показати весь коментар
20.09.2025 22:29 Відповісти
Нормальне питання людини, яку в літак тільки під снодійним запхнеш
показати весь коментар
20.09.2025 22:31 Відповісти
Не сумуй.
У мене та ж фігня з поїздами але через інші причини. 😁
показати весь коментар
20.09.2025 22:35 Відповісти
Які ж молодці наші Воїни! Які ж вправні!! Куди там до них рахітам закордоним, ,,союзничкам" нашим!
показати весь коментар
20.09.2025 21:51 Відповісти
Хто в темі, проясніть, чи це взагалі нормально - використовувати F-16 для збиття ракет?
показати весь коментар
20.09.2025 21:53 Відповісти
Не нормально, но допустимо. Дорого, или пусть долетит куда им надо?
показати весь коментар
20.09.2025 21:55 Відповісти
Я это понимаю - если долетит, то дороже обойдется. Но ведь и F-16 мы на этом теряем, а он подороже будет, а главное - это жизнь пилота.
показати весь коментар
20.09.2025 22:02 Відповісти
... ми що... таранимо ракету? Чого ми втрачаємо літак і пілота? Що за маячня?
показати весь коментар
20.09.2025 22:09 Відповісти
На тебя летит хрень, которая может нанести ущерб в 100 миллионов. У тебя есть возможность сбить эту хрень, потратив ракету за 10 миллионов. Твои действия?
показати весь коментар
20.09.2025 22:00 Відповісти
Только что ответил на такой же вопрос, но для удобства повторю. Ежу понятно, что,, если долетит, то дороже обойдется. Но ведь и F-16 мы на этом теряем, а это подороже будет, а главное - это жизнь пилота.
показати весь коментар
20.09.2025 22:03 Відповісти
Де і коли втрачали F-16 при збитті ракет?
показати весь коментар
20.09.2025 22:16 Відповісти
Останнім часом атаки комбіновані - ракети та шахеди. Що саме збивав втрачений F-16 - не знаю, але точно саме при відбитті безпілотних атак ми втррачали F-16/
показати весь коментар
20.09.2025 22:47 Відповісти
Шахеди так.
Бо через велику різницю у швидкостях F-16 потрапляє в уламки збитого пушками шахеда.

З крилатими ракетами, що F-16 збивають ракетами п/п з великої відстані, зовсім інша історія.
показати весь коментар
20.09.2025 22:54 Відповісти
..яких 10 міліонів? AIM-9 MIM -72A/M48.. ракета ближнього радіусу враження. Не більш 100 тисяч... Далі 5 км. ця ракета не працює.
показати весь коментар
20.09.2025 22:07 Відповісти
Порівняйте - ракету збили Ф16, ракету не збили, й вона прилетіла в житловий будинок. Загинули люди.

Людське життя - то найвища цінність..

Коли від прильотів в мене хріноетажка танцює - я постійно матюкаюсь й переймаюсь за сина й кішок. А якщо буде прильот - знаю, скільки сусідів загине..в тому числі й дітей..
показати весь коментар
20.09.2025 22:04 Відповісти
Я ж не кажу, щоб не збивати ці залізяки. Але невже немає дешевших способів? Здається, навіть ракета до Пєтріот дешевша. До того ж, втрата F-16 - це втрата пілота.
показати весь коментар
20.09.2025 22:07 Відповісти
у петріота пріоритет швидкісна ціль,раз пульнуть 3-5 млн
показати весь коментар
20.09.2025 22:15 Відповісти
Частенько, в мене під будинком, й на перехресті мобгрупи катаються..це так страшно..а коли збивають практично над будинком, й шлюхед (ракети не збивають):з диким виттям пікує хз куди...потім в тебе падає вск, що можна й будинок ходуном ходить..мені пофігу, чим збивають!!! Я з 24.02.2022 не сплю!! Й це Київ, а що з іншими містами та містечками - то я навіть уявляти не хочу.
показати весь коментар
20.09.2025 22:16 Відповісти
Я теж киянин і цілком це розумію, пам'ятаю ці ночі. Зараз відносно тихо, але ж ми розуміємо - якщо нам не летить, то летить комусь іншому, або для нових атак накопичують. Це війна.
показати весь коментар
20.09.2025 22:49 Відповісти
А тепер уявіть, я на візочку - одну кішку тримаю в коридорі, на руках, син поряд сидить - другу тримає..й вони різко зриваються, приліт поряд. Будинок ходуном..я падаю, на мене валяться фото в рамках...валяюсь й думаю, бляха..добре, що не завалило..
показати весь коментар
20.09.2025 23:12 Відповісти
Марина, я все це розумію, бо сам киянин, і наша родина не стала виїжджати (хоча могли). Хоча кішок вдома немає .
І я не кажу, щоб те залізяччя не збивати - звісно, що треба. Але, можливо, якійсь інші способи є, принаймні проти шахедів. Бо ті F-16 ми дуже довго чекали, і зараз їх за кілька місяців втратити - шкода. І ще більша шкода - життя пілотів.
показати весь коментар
20.09.2025 23:23 Відповісти
... сьогодні це його пряма робота. Чи Ви мрієте про повітряні бої з кацапами...?)))) Використовуються ракети AIM-9 MIM -72A/M48... з дальністью ураження до 5 км. Куди Ви ще ці ракети зможете запустити? Якщо Вас так цікавить ціна цієї старенької ракети шистидесятих років випуску...то 100 тисяч доларів плюс-мінус.
показати весь коментар
20.09.2025 22:05 Відповісти
А для чого їх ще використовувати? Як експонати на аеродомах? Літаки які нам передають вже доволі старі і для них на має ******** ракет, за допомогою яких, можно було б полювати на ворожу авіацію... Та і інших складових для цього нема, тих же літаків ДРЛО чи потужних РЛС, для наведення на цілі.
показати весь коментар
20.09.2025 22:19 Відповісти
критала ракета - абсолютно звичайна ціль для ф-16. в плані ціни, година польоту ф-16 - до 30 тищ баксів, ракета-перехоплювач - 100-120 тищ, ціна крилатої ракети 1-5 мільйонів. цілком доцільно.
щодо втрат, то наразі зафіксовано 2 втрати: одна через неналаштовану систему свій-чужий, по другій я інфо десь провтикав, або її не було.
треба зазначити, що українська авіація працює в умовах надзвичайно інтенсивних ворожих нальотів, коли в повітряному просторі знаходятся сотні цілей і десятки різного рівня ппо працюють в ефірі. наврядчи у кого-небудь в свті є подібний досвід. налагодити роботу авіації в таких умовах надзвичайно складно і втрати, нажаль, неминучі.
показати весь коментар
20.09.2025 22:51 Відповісти
пардон, перевірив дані - 4 втрати ф-16 і 3 пілоти наразі.
показати весь коментар
20.09.2025 22:56 Відповісти
Кпасавчіки
показати весь коментар
20.09.2025 21:58 Відповісти
15 вересня 2025 року Державний департамент США затвердив можливий продаж іноземних військових товарів Перу, що включає
10 одномісних літаків F-16C та два літаки F-16D Block 70, в рамках пакету на суму близько 3,42 мільярда доларів.
На цьому етапі угода також передбачає 12 ракет середньої дальності повітря-повітря AIM-120C-8 (AMRAAM) та 12 ракет AIM-9X Block II Sidewinder.
показати весь коментар
20.09.2025 22:00 Відповісти
"Повітряна міць Ізраїлю лише покращиться, оскільки єврейська держава в 2024 підписала величезну угоду на суму 5 мільярдів доларів на придбання додаткових двадцяти п'яти винищувачів F-15, починаючи з 2031 року.

Угода, підписана Міноборони Ізраїлю, включає двадцять п'ять винищувачів Boeing F-15IA з можливістю придбання ще двадцяти п'яти.

Хоча F-15I не має характеристик стелс F-35, ця платформа пропонує більший радіус дії, що робить її необхідною для ударів на далекі дистанції та місій з повітряної переваги. "
показати весь коментар
20.09.2025 22:14 Відповісти
"Війни не можна уникнути, її можна лише відстрочити до вигоди вашого супротивника".
Макіавеллі.
показати весь коментар
20.09.2025 22:22 Відповісти
Ми просили ф-16 саме для збиття ракет…; і ось, нарешті почало виходити… це нам коштувало 3 ф-16 й 3 пілотів, хоча може й 4…, дуже велика ціна…
показати весь коментар
20.09.2025 22:29 Відповісти
🇺🇦 Украинский истребитель МиГ-29, использующий 🇫🇷 французские управляемые авиабомбы AASM Hammer, наносит удар по нефтеперерабатывающему заводу, где на временно оккупированной территории Луганской области располагались 🇷🇺 российская пехотная база и склад боеприпасов.
показати весь коментар
20.09.2025 22:37 Відповісти
 
 