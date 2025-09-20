F-16 збили левову частину ворожих ракет Х-101: ПС показали відбиття атаки РФ в ніч на 20 вересня. ВIДЕО
Українські літаки F-16 збили левову частину ворожих ракет Х-101, які атакували Україну в ніч на суботу, 20 вересня.
Відповідне відео відбиття атаки РФ оприлюдили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Бойова робота Повітряних Сил під час російського масованого удару по території України. На відео працюють зенітні ракетні системи, розрахунки МВГ, ну і, звичайно, пілоти F-16! Левова частка збитих сьогодні Х-101 – саме на рахунку українських Fighting Falcons", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч на 20 вересня ворог атакував Україну 619 засобами повітряного нападу. ППО ліквідувала 583 цілі противника.
Не повіриш - злітаєш у темряві, а з набором висоти стає все світліше. Якщо ти не прихильник пласкої Землі, то зрозумієш, чому.
У мене та ж фігня з поїздами але через інші причини. 😁
Бо через велику різницю у швидкостях F-16 потрапляє в уламки збитого пушками шахеда.
З крилатими ракетами, що F-16 збивають ракетами п/п з великої відстані, зовсім інша історія.
Людське життя - то найвища цінність..
Коли від прильотів в мене хріноетажка танцює - я постійно матюкаюсь й переймаюсь за сина й кішок. А якщо буде прильот - знаю, скільки сусідів загине..в тому числі й дітей..
І я не кажу, щоб те залізяччя не збивати - звісно, що треба. Але, можливо, якійсь інші способи є, принаймні проти шахедів. Бо ті F-16 ми дуже довго чекали, і зараз їх за кілька місяців втратити - шкода. І ще більша шкода - життя пілотів.
щодо втрат, то наразі зафіксовано 2 втрати: одна через неналаштовану систему свій-чужий, по другій я інфо десь провтикав, або її не було.
треба зазначити, що українська авіація працює в умовах надзвичайно інтенсивних ворожих нальотів, коли в повітряному просторі знаходятся сотні цілей і десятки різного рівня ппо працюють в ефірі. наврядчи у кого-небудь в свті є подібний досвід. налагодити роботу авіації в таких умовах надзвичайно складно і втрати, нажаль, неминучі.
