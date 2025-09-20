F-16 збили левову частину ворожих ракет Х-101: ПС показали відбиття атаки РФ в ніч на 20 вересня. ВIДЕО

Українські літаки F-16 збили левову частину ворожих ракет Х-101, які атакували Україну в ніч на суботу, 20 вересня.

Відповідне відео відбиття атаки РФ оприлюдили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Бойова робота Повітряних Сил під час російського масованого удару по території України. На відео працюють зенітні ракетні системи, розрахунки МВГ, ну і, звичайно, пілоти F-16! Левова частка збитих сьогодні Х-101 – саме на рахунку українських Fighting Falcons", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 20 вересня ворог атакував Україну 619 засобами повітряного нападу. ППО ліквідувала 583 цілі противника.

