3 850 47

Винищувач F-16 збиває російський дрон-камікадзе "Shahed-136" ракетою AIM-9. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис знищення російського дрона-камікадзе "Shahed-136" пілотом українського літака F-16.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, повітряна ціль була уражена американською ракетою класу "повітря-повітря" AIM-9 ближнього радіусу дії.

"Винищувач F-16 ПС ЗСУ збиває російський дрон-камікадзе "Shahed-136" ракетою AIM-9", - зазначається у коментарі до запису.

+9
може краще кулеметом з Кукурудзника , а Ф-16 може попрацювати по кацапах що КАБи скидають ?
показати весь коментар
19.09.2025 12:11 Відповісти
+7
Шахед вартістю 70 тис збили ракетою вартістю 500 тис. Математика не в нашу користь.
показати весь коментар
19.09.2025 12:12 Відповісти
+4
AIM-9X Block II на основі контракту 2021 року коштувала від 430 тис. доларів для ВМС США......шикарно млять
показати весь коментар
19.09.2025 12:14 Відповісти
може краще кулеметом з Кукурудзника , а Ф-16 може попрацювати по кацапах що КАБи скидають ?
показати весь коментар
19.09.2025 12:11 Відповісти
ппо не дозволяє наближуватися до зон враження кабами вони занадто малі,а ось авіацію з кабами могли б......
показати весь коментар
19.09.2025 12:16 Відповісти
так я саме про це ! Сумщину безкарно знищують КАБами що дня . за три роки немає адекватної відповіді . розповідали не вистачає літаків , тепер Ф-16 ганяються за шахедами ...
показати весь коментар
19.09.2025 12:24 Відповісти
не могли б - надто близько падають каби до лінії фронту - можна втратити літак вартістю в десятки міліонів доларів, а ще й, не доведи Боже, пілота.

але кацапські каби то чи не найбільша біда на фронті - позавчора лише за один день кацапи скинули 90 !!! кабів !!!

ЗЄля, де наші каби ?
було повідомлення, що якесь КБ тріпається їх зробити за власні гроші !!!

.
показати весь коментар
19.09.2025 13:23 Відповісти
Шахед вартістю 70 тис збили ракетою вартістю 500 тис. Математика не в нашу користь.
показати весь коментар
19.09.2025 12:12 Відповісти
Шахед вартістю 70 тисяч може нанести шкоди на десятки мільйонів, тому це математика 95 кварталу
показати весь коментар
19.09.2025 12:17 Відповісти
Де я казав, що його не треба збивати?
показати весь коментар
19.09.2025 12:20 Відповісти
.. ну тоді напишіть...що ракета НЕ КОШТУЄ 500 тисяч... а трошки більш 200. Це поперше. А якщо використали ракету ближнього рбою... яка використовується не далі ніж 5 км... то вона взагалі... трохи більше 100 тисяч коштує. Так будемо збивати..чи будемо економити?...І писати про те..чого взагалі не розуміємо?!
показати весь коментар
19.09.2025 13:30 Відповісти
Ви не зрозуміли. Якщо так й далі використовувати дорогі **********, то скоро не буде чим збивати від слова взагалі. А це відео, як вирок режиму зеленосраких й тупих генералів, які на 4 році повномасштабної війни не спромоглись побудувати нормальне ППО.
показати весь коментар
19.09.2025 12:37 Відповісти
чому ви їсте борщ ложкою а не виделкою??мабуть є різниця??так і в засобах,є дешевші і більш пристосовані,але у нас чомусь їх нема...питання,чому їх не закуповують і не було знищення на мільйони
показати весь коментар
19.09.2025 12:40 Відповісти
Десь писали, що вартість Шахеда десь 200 тис, так що про дешеві Шахеди то все брехня
показати весь коментар
19.09.2025 12:22 Відповісти
Я погуглив. То було на початку. Зараз за останніми даними ГУР - 70 тищ. Кацапи налагодили власне багатосерійне виробництво і працюють там всякі банабаки.
показати весь коментар
19.09.2025 12:23 Відповісти
Вартість дрона "Шахед-136" залежить від типу виробництва: в Ірані ціна становила близько 20-50 тис. доларів, тоді як вартість закупівель для Росії була вищою (до 375 тис. доларів), а при масовому виробництві ця цифра знизилася. Росія намагається здешевити виробництво через спрощення конструкції та локалізацію, досягаючи собівартості близько 4,4 млн рублів (приблизно 48,8 тис. доларів) за прогнозними даними на 2023 рік.
показати весь коментар
19.09.2025 12:42 Відповісти
ти диви !
не аж в рашці ЗЄльоних, і
не має корупції на дронах !

дива та й годі !

.
показати весь коментар
19.09.2025 13:29 Відповісти
ближе к 30к его цена. не может он стоить дороже иномарки хорошей никак,там один пенопласт и несколько плат управления с бч.и двигатель с попеда копеечный,какие 200к?))
показати весь коментар
19.09.2025 12:35 Відповісти
70? Скорее 30к.
показати весь коментар
19.09.2025 12:34 Відповісти
Вартість дрона "Шахед-136" залежить від типу виробництва: в Ірані ціна становила близько 20-50 тис. доларів, тоді як вартість закупівель для Росії була вищою (до 375 тис. доларів), а при масовому виробництві ця цифра знизилася. Росія намагається здешевити виробництво через спрощення конструкції та локалізацію, досягаючи собівартості близько 4,4 млн рублів (приблизно 48,8 тис. доларів) за прогнозними даними на 2023 рік.
показати весь коментар
19.09.2025 12:43 Відповісти
"https://www.armiya.az/en/news/220881 Польща закупила в США понад 200 ракет малої потужності AIM-9X Sidewinder, які використовуються на бойових літаках F-16, за 175 мільйонів доларів... Крім ракет, контракт включає додаткові елементи, в тому числі запасні частини, логістичний і навчальний пакет" - 29 листопада 2024.
І це з поставкою в 2028 році.
Відтак - ціна однієї ракети (включно з допами) становить більше 754 тисяч.
показати весь коментар
19.09.2025 13:21 Відповісти
... вмію читати..але не розумію..про що написали? Помимо ракет, контракт включает дополнительные элементы, в том числе запасные части, логистический и учебный пакет, сообщается в сообщении Агентства... Коли Ви зрозумієте ..що це таке... тоді Ваші дикі ціфірки у 754 тисячі зразу стануть 200!!)))
показати весь коментар
19.09.2025 13:36 Відповісти
Ну відмовтесь від логістики, запасних частин, і навчального пакету... якщо Вам це вдасться!
показати весь коментар
19.09.2025 13:45 Відповісти
В тебе невірна математика. Кожен виліт ф 16 це нова квартира для Умерова, Єрмака чи татарова. Це новий пост для бубочки
показати весь коментар
19.09.2025 13:41 Відповісти
AIM-9X Block II на основі контракту 2021 року коштувала від 430 тис. доларів для ВМС США......шикарно млять
показати весь коментар
19.09.2025 12:14 Відповісти
А це саме версія Х, старіші M/L не можуть маневрувати так інтенсивно після старту як на відео та й погано наводяться на такі маленькі не дуже гарячі цілі. APKWS проти них треба закупити, вона коштує 20к, один літак на одному пілоні несе 7 штук мінімум, наводяться по лазеру. Вони по моєму є вже але з пусковою на вантажівці.
показати весь коментар
19.09.2025 12:24 Відповісти
питання -де вони ???
показати весь коментар
19.09.2025 12:27 Відповісти
нюанс - "для ВМФ США"

на експорті рудий барига наварить вдвічи

.
показати весь коментар
19.09.2025 13:31 Відповісти
Схаменіться стратеги! Шо було під рукою тим і збили. Чи є ціна врятованих життів?
показати весь коментар
19.09.2025 12:17 Відповісти
Тю, давайте тоді збивати шахеди петріотами. Чого "мєлочіться"? Ракети ж на тому мільярді дерев ростуть, шо Зєля посадив.
показати весь коментар
19.09.2025 12:22 Відповісти
давайте збивати шахеди Байрактарами

показати весь коментар
19.09.2025 12:24 Відповісти
Думаю то був єдиний вихід...
показати весь коментар
19.09.2025 12:27 Відповісти
..то що Зеля паскуда...тут доводити не потрібно. Але і верещати..що збили ДОРОГОЦІННОЮ ракетою не варто. Використана ракета ближнього бою з дальністью до 5 км. Вона не так дорого коштує. ..як тут верещать. Це не AIM-9X Block II..яку ніхто і не буде використовуати...бо їх нам ніхто не поставляв. Використана AIM-9 MIM -72A/M48 . ..які масово поставляють ВПС ..і які зняті з озброєння у США . Їх на складах море. А то виходить..що розумні тут..а дурні у кабінах F-16....???
показати весь коментар
19.09.2025 13:46 Відповісти
війна йде на виснаження . чим завтра збивати шахеди ракет обмаль , літаків теж . збивання шахедів на Ф-16 вже не раз призвело до трагедії .
показати весь коментар
19.09.2025 12:26 Відповісти
так за эти деньги можно обычных дронов закупить тысячи и врятувати намного больше жизней,особенно наших военных! так еще и остановить наступление! мыслите шире!
показати весь коментар
19.09.2025 12:37 Відповісти
ну, дякуємо, що хоч не на таран

а що, дешевші ракети не можна адаптувати для використання на Ф-16?
показати весь коментар
19.09.2025 12:23 Відповісти
Не збили - погано, збили - погано. Люди ви там притомні? На війні гроші не рахують...
показати весь коментар
19.09.2025 12:24 Відповісти
"На війні гроші не рахують..."
Це не правда. *******. Ще й як. Як ви думаєте чому на Україну летять по 500 шахедів а не по 500 балістичних ракет щоночі?
показати весь коментар
19.09.2025 12:28 Відповісти
хто не рахує гроші на війну, той врешті її програє .
показати весь коментар
19.09.2025 12:28 Відповісти
так за эти деньги можно обычных дронов закупить тысячи и врятувати намного больше жизней,особенно наших военных! так еще и остановить наступление! мыслите шире!
я уже молчу о том,что на эти деньги можно нпз российские лускать как семечки,что остановит войну в итоге.
показати весь коментар
19.09.2025 12:38 Відповісти
Да, F-16 прикрывают чью-то зеленую задницу, на это денег не жалко. А эти самолеты должны гасить кацапов фронте под Покровском или Запорожьем, например.
кацапы уже в Днепропетровской области.
показати весь коментар
19.09.2025 12:27 Відповісти
Питання до знатоків. А чого не використовують оце:

Гармата на F-16 - це 20-мм шестиствольна гармата M61 Vulcan, яка є стандартним внутрішнім озброєнням цього винищувача четвертого покоління, призначеним для ближнього повітряного бою та підтримки наземних цілей. Вона забезпечує високу швидкострільність, а її боєзапас складає близько 511 снарядів
показати весь коментар
19.09.2025 12:30 Відповісти
P.S. я розумію, шо пілоти знають краще за мене про існування тої штуки у них в літаку, і якшо не використовують, то на це є причини. Просто цікаво чому..
показати весь коментар
19.09.2025 12:32 Відповісти
боятся осколков видимо.
показати весь коментар
19.09.2025 12:40 Відповісти
Й це теж, як один з факторів
показати весь коментар
19.09.2025 12:42 Відповісти
Елементарно. Невелика швидкість цілі й висока мінімальна швидкість винищувача, яка не дає часу для заходу на ціль. Простими словами, винищувач не встигає прицілитись й проскакує повз ціль.
показати весь коментар
19.09.2025 12:41 Відповісти
Я дивлюся якісь музейні "спітфайри" були б просто ідеальними проти них.
показати весь коментар
19.09.2025 13:01 Відповісти
Пилот посчитал, что списывать одну ракету проще, чем 20 сеарядов.
показати весь коментар
19.09.2025 12:54 Відповісти
Хорошо, что F-16 не пошел на таран! Так, что стоимость ракеты, сопоставленная со стоимостью "Шахеда" - это мелочи.
показати весь коментар
19.09.2025 12:53 Відповісти
Дорого-багато.
Копіюємо Польщу та ЄС?
То у них бабла - як у дурака фантиків, але й вони розмірковують над тим, як діяти з меншими фін. витратами...
Україна останній ... без солі доїдає, і ще на своєму хребті ******** тягне...
Не здужає...
показати весь коментар
19.09.2025 13:12 Відповісти
 
 