Винищувач F-16 збиває російський дрон-камікадзе "Shahed-136" ракетою AIM-9. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис знищення російського дрона-камікадзе "Shahed-136" пілотом українського літака F-16.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, повітряна ціль була уражена американською ракетою класу "повітря-повітря" AIM-9 ближнього радіусу дії.
"Винищувач F-16 ПС ЗСУ збиває російський дрон-камікадзе "Shahed-136" ракетою AIM-9", - зазначається у коментарі до запису.
але кацапські каби то чи не найбільша біда на фронті - позавчора лише за один день кацапи скинули 90 !!! кабів !!!
ЗЄля, де наші каби ?
було повідомлення, що якесь КБ тріпається їх зробити за власні гроші !!!
.
не аж в рашці ЗЄльоних, і
не має корупції на дронах !
дива та й годі !
.
І це з поставкою в 2028 році.
Відтак - ціна однієї ракети (включно з допами) становить більше 754 тисяч.
на експорті рудий барига наварить вдвічи
.
а що, дешевші ракети не можна адаптувати для використання на Ф-16?
Це не правда. *******. Ще й як. Як ви думаєте чому на Україну летять по 500 шахедів а не по 500 балістичних ракет щоночі?
я уже молчу о том,что на эти деньги можно нпз российские лускать как семечки,что остановит войну в итоге.
кацапы уже в Днепропетровской области.
Гармата на F-16 - це 20-мм шестиствольна гармата M61 Vulcan, яка є стандартним внутрішнім озброєнням цього винищувача четвертого покоління, призначеним для ближнього повітряного бою та підтримки наземних цілей. Вона забезпечує високу швидкострільність, а її боєзапас складає близько 511 снарядів
Копіюємо Польщу та ЄС?
То у них бабла - як у дурака фантиків, але й вони розмірковують над тим, як діяти з меншими фін. витратами...
Україна останній ... без солі доїдає, і ще на своєму хребті ******** тягне...
Не здужає...