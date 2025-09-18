УКР
Екіпаж українського МіГ-29 знищує дамбу високоточною французькою авіабомбою AASM "HAMMER". ВIДЕО

Екіпаж українського МіГ-29 високоточною французькою авіабомбою AASM "HAMMER" знищив дамбу, яку окупанти використовували для логістичних потреб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Наші козаченьки славно погуляли на Сході, для створення перешкод і знищення логістики ворога екіпаж МіГ-29 ударом AASMHAMMER знищив дамбу в Миролюбівці", - зазначає у коментарі автор публікації.

бач, воно як!
а, от залізниця: ростов джанкой спокійнісінько працює собі і не жужжить.
18.09.2025 16:55 Відповісти
Так чого сидиш, іди і підірви.
18.09.2025 17:11 Відповісти
та, я ж старався!
і так. і сяк.
дуже складно підібратися, там скрізь ти.
18.09.2025 17:14 Відповісти
там йому одному не справаитися - будеш помічником чи тільки ляпати язиком? Він конкретно думку висказав свою... і не тобі...
18.09.2025 17:18 Відповісти
От би ще на біс!
18.09.2025 17:18 Відповісти
Екіпаж чи пілот? Там же він один в Міг...
18.09.2025 17:20 Відповісти
Ворог також використовує атомну електростанцію для своєї логістики. Далі, HAMMER її теж?
18.09.2025 17:20 Відповісти
Ворог також використовує піндоські ганчірки на Цензорі. Я б врізав!
18.09.2025 17:34 Відповісти
 
 