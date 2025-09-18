3 393 8
Екіпаж українського МіГ-29 знищує дамбу високоточною французькою авіабомбою AASM "HAMMER". ВIДЕО
Екіпаж українського МіГ-29 високоточною французькою авіабомбою AASM "HAMMER" знищив дамбу, яку окупанти використовували для логістичних потреб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Наші козаченьки славно погуляли на Сході, для створення перешкод і знищення логістики ворога екіпаж МіГ-29 ударом AASMHAMMER знищив дамбу в Миролюбівці", - зазначає у коментарі автор публікації.
а, от залізниця: ростов джанкой спокійнісінько працює собі і не жужжить.
і так. і сяк.
дуже складно підібратися, там скрізь ти.