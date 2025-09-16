Мінус шість дронів-камікадзе "Shahed-136" і чотири БПЛА "Гербера": екіпаж вертольота Мі-8 нищить ворожі безпілотники. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи екіпажу українського вертольота Мі-8.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як українські воїни за допомогою кулемета збивають російські безпілотники.

"Кулеметник українського гелікоптера Мі-8 збиває 6 російських дронів-камікадзе "Shahed-136" і 4 БПЛА "Гербера" під час однієї з останніх повітряних атак противника", - зазначає у коментарі автор публікації.

