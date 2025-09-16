УКР
Мінус шість дронів-камікадзе "Shahed-136" і чотири БПЛА "Гербера": екіпаж вертольота Мі-8 нищить ворожі безпілотники. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи екіпажу українського вертольота Мі-8.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як українські воїни за допомогою кулемета збивають російські безпілотники.

"Кулеметник українського гелікоптера Мі-8 збиває 6 російських дронів-камікадзе "Shahed-136" і 4 БПЛА "Гербера" під час однієї з останніх повітряних атак противника", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілот українського вертольота атакує окупантів некерованими ракетами та відстрілює теплові пастки. ВIДЕО

Топ коментарі
+10
оце нормальний метод боротьби з шахедами , а не Ф-16 гоняти !
16.09.2025 11:16 Відповісти
+3
Прям летючий гепард ))))
16.09.2025 11:20 Відповісти
+2
АероТрактор !!!!

з станцією наведення та кулеметами - найкращий варіант
дешево та сердито

.
16.09.2025 11:19 Відповісти
оце нормальний метод боротьби з шахедами , а не Ф-16 гоняти !
16.09.2025 11:16 Відповісти
Усі засоби нормальні, якщо не прилітає. ******* не вартість шахедів або закладеної вибухівки, а вартість врятованих майна і людських життів.
16.09.2025 11:50 Відповісти
ні шановний , це війна на виснаження і той хто буде правильно розраховувати сили той і виграє в 12 раунді . для Ф-16 вистачає роботи , а ось Ф-16 не вистачає і збиття ними шахедів вже призводило до трагедії .
16.09.2025 12:24 Відповісти
АероТрактор !!!!

з станцією наведення та кулеметами - найкращий варіант
дешево та сердито

.
16.09.2025 11:19 Відповісти
Прям летючий гепард ))))
16.09.2025 11:20 Відповісти
Подивилися? Це майже в упор, рухаючись з тією ж швидкістю. А тепер прикиньте наскільки ефективні мобільні вогневі групи з кулеметами.
16.09.2025 11:20 Відповісти
для груп з кулеметами повно роботи в прикордонній зоні .
16.09.2025 11:22 Відповісти
Він наголосив, що понад 500 мобільних і стаціонарних вогневих груп НГУ посилюють систему ППО держави, знищують ворожі ударні дрони і ракети щодня. "Лише у вересні мобільними вогневими групами Нацгвардії знищено 12 "шахедів". А загалом з початку року завдяки їхній роботі збито 103 таких БПЛА", - зазначив Музичук. Джерело: https://censor.net/ua/n3510251

За 9 місяців 500 (!!!) МВГ збили 103 (!!!) БПЛА.
16.09.2025 11:33 Відповісти
тобі в Австрії не зрозуміти , що я бачу і відчуваю на Сумщині в 16 км від кордону ! майже кожного дня десятки шахедів пролітають над головою , частина з них не летить за 300 км , а падає за 30-40 км від кордону .
16.09.2025 11:43 Відповісти
Чому б на ті самі Байрактари не поставити кулемети і збивати шахеди? Байрактар на відміну від гелікоптера може добу патрулювати в повітрі і на порядок менше з'їсть горючки. До того ж не буде такої небезпеки від "дружнього вогню" або рашистського ПВО яке покриває до 200км вглиб нашої території
16.09.2025 11:21 Відповісти
Чи не наздожене він їх. Та й немає їх вже.
16.09.2025 11:44 Відповісти
... рекомедую подивитися фото Байрактарів... а потім відео враження НПЗ у кацапщині...))) Може трохи щось дізнаєтеся..)))
16.09.2025 12:25 Відповісти
Поляки і партнери по НАТО нервово палять цигарки...
16.09.2025 12:55 Відповісти
 
 