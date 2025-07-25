2 703 9
Пілот українського вертольота атакує окупантів некерованими ракетами та відстрілює теплові пастки. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи пілота українського вертольота.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений відеокамерою, яка встановлена у кабіні пілота. На записі видно пуск некерованих ракет по позиціям окупантів та відстріл теплових пасток.
"Трішки роботи за лаштунками від вертикальних побратимів", - пише у коментарі автор публікації.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нехеровими ракетами!
)))
Корея, Вьетнам, Афган, Афганістан, Ирак. Всюди де є необхідність терміново поражати велику кількість розосередженої живої сили ворога. Пуляти по цілі, а не в повітря, допомагали навіть аналогові машини. А з появою цифрових систем керування навіть питань таких не стоїть. При проектуванні штурмової авіації це питання завжди було на першому місці. Поперед навіть 20-30 швидкострільної гармати та набоїв до неї. Почитай хоч статі твоєї кацапської вікіпєліі про https://en.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Su-25 Су-25 та https://en.wikipedia.org/wiki/Mil_Mi-8 Ми-8