Пілот українського вертольота атакує окупантів некерованими ракетами та відстрілює теплові пастки. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи пілота українського вертольота.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений відеокамерою, яка встановлена у кабіні пілота. На записі видно пуск некерованих ракет по позиціям окупантів та відстріл теплових пасток.

"Трішки роботи за лаштунками від вертикальних побратимів", - пише у коментарі автор публікації.

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