Пилот украинского вертолета атакует оккупантов неуправляемыми ракетами и отстреливает тепловые ловушки. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент боевой работы пилота украинского вертолета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана видеокамерой, которая установлена в кабине пилота. На записи видно пуск неуправляемых ракет по позициям оккупантов и отстрел тепловых ловушек.

"Немного работы за кулисами от вертикальных побратимов", - пишет в комментарии автор публикации.

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