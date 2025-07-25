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Пилот украинского вертолета атакует оккупантов неуправляемыми ракетами и отстреливает тепловые ловушки. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент боевой работы пилота украинского вертолета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана видеокамерой, которая установлена в кабине пилота. На записи видно пуск неуправляемых ракет по позициям оккупантов и отстрел тепловых ловушек.

"Немного работы за кулисами от вертикальных побратимов", - пишет в комментарии автор публикации.

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вертолёт (1114) бой (191)


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Пілот українського вертольота атакує окупантів некерованими ракетами

Нехеровими ракетами!
)))
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25.07.2025 13:08 Ответить
Опять пуск ракет с кабрирования задрав кабину вверх и пуская ракеты куда бог пошлет. Зачем этим вообще заниматься, пугалка ?
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25.07.2025 13:16 Ответить
Це не "пугалка", а реальна бойова тактика. Сиди рівно й не ганьбися.
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25.07.2025 13:25 Ответить
у тебе такі питання тому що ти ******
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25.07.2025 13:29 Ответить
Олег Громико , ruski , tvai p..dari tak nidelaiet ? A, da , ani k frontu ne priblizhaiutsa ....sikotna .
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25.07.2025 13:50 Ответить
Наприклад спровокувати "засвіт" розгорнутих систем ППО...
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25.07.2025 14:25 Ответить
70 мм вже 70 років використовують. У тебе не спитавши.
Корея, Вьетнам, Афган, Афганістан, Ирак. Всюди де є необхідність терміново поражати велику кількість розосередженої живої сили ворога. Пуляти по цілі, а не в повітря, допомагали навіть аналогові машини. А з появою цифрових систем керування навіть питань таких не стоїть. При проектуванні штурмової авіації це питання завжди було на першому місці. Поперед навіть 20-30 швидкострільної гармати та набоїв до неї. Почитай хоч статі твоєї кацапської вікіпєліі про https://en.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Su-25 Су-25 та https://en.wikipedia.org/wiki/Mil_Mi-8 Ми-8
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25.07.2025 14:10 Ответить
З кабрування.😆?Пропаганда така пропаганда.
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25.07.2025 15:11 Ответить
 
 