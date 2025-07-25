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Пилот украинского вертолета атакует оккупантов неуправляемыми ракетами и отстреливает тепловые ловушки. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент боевой работы пилота украинского вертолета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана видеокамерой, которая установлена в кабине пилота. На записи видно пуск неуправляемых ракет по позициям оккупантов и отстрел тепловых ловушек.
"Немного работы за кулисами от вертикальных побратимов", - пишет в комментарии автор публикации.
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Нехеровими ракетами!
)))
Корея, Вьетнам, Афган, Афганістан, Ирак. Всюди де є необхідність терміново поражати велику кількість розосередженої живої сили ворога. Пуляти по цілі, а не в повітря, допомагали навіть аналогові машини. А з появою цифрових систем керування навіть питань таких не стоїть. При проектуванні штурмової авіації це питання завжди було на першому місці. Поперед навіть 20-30 швидкострільної гармати та набоїв до неї. Почитай хоч статі твоєї кацапської вікіпєліі про https://en.wikipedia.org/wiki/Sukhoi_Su-25 Су-25 та https://en.wikipedia.org/wiki/Mil_Mi-8 Ми-8