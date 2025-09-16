Минус шесть дронов-камикадзе Shahed-136 и четыре БПЛА "Гербера": экипаж вертолета Ми-8 уничтожает вражеские беспилотники. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы экипажа украинского вертолета Ми-8.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как украинские воины с помощью пулемета сбивают российские беспилотники.
"Пулеметчик украинского вертолета Ми-8 сбивает 6 российских дронов-камикадзе Shahed-136 и 4 БПЛА "Гербера" во время одной из последних воздушных атак противника", - отмечает в комментарии автор публикации.
з станцією наведення та кулеметами - найкращий варіант
дешево та сердито
За 9 місяців 500 (!!!) МВГ збили 103 (!!!) БПЛА.