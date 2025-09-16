РУС
Минус шесть дронов-камикадзе Shahed-136 и четыре БПЛА "Гербера": экипаж вертолета Ми-8 уничтожает вражеские беспилотники. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боевой работы экипажа украинского вертолета Ми-8.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как украинские воины с помощью пулемета сбивают российские беспилотники.

"Пулеметчик украинского вертолета Ми-8 сбивает 6 российских дронов-камикадзе Shahed-136 и 4 БПЛА "Гербера" во время одной из последних воздушных атак противника", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилот украинского вертолета атакует оккупантов неуправляемыми ракетами и отстреливает тепловые ловушки. ВИДЕО

Топ комментарии
+4
оце нормальний метод боротьби з шахедами , а не Ф-16 гоняти !
16.09.2025 11:16 Ответить
+1
АероТрактор !!!!

з станцією наведення та кулеметами - найкращий варіант
дешево та сердито

.
16.09.2025 11:19 Ответить
+1
Прям летючий гепард ))))
16.09.2025 11:20 Ответить
оце нормальний метод боротьби з шахедами , а не Ф-16 гоняти !
16.09.2025 11:16 Ответить
Усі засоби нормальні, якщо не прилітає. ******* не вартість шахедів або закладеної вибухівки, а вартість врятованих майна і людських життів.
16.09.2025 11:50 Ответить
ні шановний , це війна на виснаження і той хто буде правильно розраховувати сили той і виграє в 12 раунді . для Ф-16 вистачає роботи , а ось Ф-16 не вистачає і збиття ними шахедів вже призводило до трагедії .
16.09.2025 12:24 Ответить
АероТрактор !!!!

з станцією наведення та кулеметами - найкращий варіант
дешево та сердито

.
16.09.2025 11:19 Ответить
Прям летючий гепард ))))
16.09.2025 11:20 Ответить
Подивилися? Це майже в упор, рухаючись з тією ж швидкістю. А тепер прикиньте наскільки ефективні мобільні вогневі групи з кулеметами.
16.09.2025 11:20 Ответить
для груп з кулеметами повно роботи в прикордонній зоні .
16.09.2025 11:22 Ответить
Він наголосив, що понад 500 мобільних і стаціонарних вогневих груп НГУ посилюють систему ППО держави, знищують ворожі ударні дрони і ракети щодня. "Лише у вересні мобільними вогневими групами Нацгвардії знищено 12 "шахедів". А загалом з початку року завдяки їхній роботі збито 103 таких БПЛА", - зазначив Музичук. Джерело: https://censor.net/ua/n3510251

За 9 місяців 500 (!!!) МВГ збили 103 (!!!) БПЛА.
16.09.2025 11:33 Ответить
тобі в Австрії не зрозуміти , що я бачу і відчуваю на Сумщині в 16 км від кордону ! майже кожного дня десятки шахедів пролітають над головою , частина з них не летить за 300 км , а падає за 30-40 км від кордону .
16.09.2025 11:43 Ответить
Чому б на ті самі Байрактари не поставити кулемети і збивати шахеди? Байрактар на відміну від гелікоптера може добу патрулювати в повітрі і на порядок менше з'їсть горючки. До того ж не буде такої небезпеки від "дружнього вогню" або рашистського ПВО яке покриває до 200км вглиб нашої території
16.09.2025 11:21 Ответить
Чи не наздожене він їх. Та й немає їх вже.
16.09.2025 11:44 Ответить
 
 