2 812 37

Истребитель F-16 сбивает российский дрон-камикадзе "Shahed-136" ракетой AIM-9. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись уничтожения российского дрона-камикадзе "Shahed-136" пилотом украинского самолета F-16.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воздушная цель была поражена американской ракетой класса "воздух-воздух" AIM-9 ближнего радиуса действия.

"Истребитель F-16 ВС ВСУ сбивает российский дрон-камикадзе "Shahed-136" ракетой AIM-9", - отмечается в комментарии к записи.

+6
може краще кулеметом з Кукурудзника , а Ф-16 може попрацювати по кацапах що КАБи скидають ?
19.09.2025 12:11 Ответить
+3
Шахед вартістю 70 тис збили ракетою вартістю 500 тис. Математика не в нашу користь.
19.09.2025 12:12 Ответить
+3
AIM-9X Block II на основі контракту 2021 року коштувала від 430 тис. доларів для ВМС США......шикарно млять
19.09.2025 12:14 Ответить
може краще кулеметом з Кукурудзника , а Ф-16 може попрацювати по кацапах що КАБи скидають ?
19.09.2025 12:11 Ответить
ппо не дозволяє наближуватися до зон враження кабами вони занадто малі,а ось авіацію з кабами могли б......
19.09.2025 12:16 Ответить
так я саме про це ! Сумщину безкарно знищують КАБами що дня . за три роки немає адекватної відповіді . розповідали не вистачає літаків , тепер Ф-16 ганяються за шахедами ...
19.09.2025 12:24 Ответить
Шахед вартістю 70 тис збили ракетою вартістю 500 тис. Математика не в нашу користь.
19.09.2025 12:12 Ответить
Шахед вартістю 70 тисяч може нанести шкоди на десятки мільйонів, тому це математика 95 кварталу
19.09.2025 12:17 Ответить
Де я казав, що його не треба збивати?
19.09.2025 12:20 Ответить
Ви не зрозуміли. Якщо так й далі використовувати дорогі **********, то скоро не буде чим збивати від слова взагалі. А це відео, як вирок режиму зеленосраких й тупих генералів, які на 4 році повномасштабної війни не спромоглись побудувати нормальне ППО.
19.09.2025 12:37 Ответить
чому ви їсте борщ ложкою а не виделкою??мабуть є різниця??так і в засобах,є дешевші і більш пристосовані,але у нас чомусь їх нема...питання,чому їх не закуповують і не було знищення на мільйони
19.09.2025 12:40 Ответить
Десь писали, що вартість Шахеда десь 200 тис, так що про дешеві Шахеди то все брехня
19.09.2025 12:22 Ответить
Я погуглив. То було на початку. Зараз за останніми даними ГУР - 70 тищ. Кацапи налагодили власне багатосерійне виробництво і працюють там всякі банабаки.
19.09.2025 12:23 Ответить
Вартість дрона "Шахед-136" залежить від типу виробництва: в Ірані ціна становила близько 20-50 тис. доларів, тоді як вартість закупівель для Росії була вищою (до 375 тис. доларів), а при масовому виробництві ця цифра знизилася. Росія намагається здешевити виробництво через спрощення конструкції та локалізацію, досягаючи собівартості близько 4,4 млн рублів (приблизно 48,8 тис. доларів) за прогнозними даними на 2023 рік.
19.09.2025 12:42 Ответить
ближе к 30к его цена. не может он стоить дороже иномарки хорошей никак,там один пенопласт и несколько плат управления с бч.и двигатель с попеда копеечный,какие 200к?))
19.09.2025 12:35 Ответить
70? Скорее 30к.
19.09.2025 12:34 Ответить
Вартість дрона "Шахед-136" залежить від типу виробництва: в Ірані ціна становила близько 20-50 тис. доларів, тоді як вартість закупівель для Росії була вищою (до 375 тис. доларів), а при масовому виробництві ця цифра знизилася. Росія намагається здешевити виробництво через спрощення конструкції та локалізацію, досягаючи собівартості близько 4,4 млн рублів (приблизно 48,8 тис. доларів) за прогнозними даними на 2023 рік.
19.09.2025 12:43 Ответить
AIM-9X Block II на основі контракту 2021 року коштувала від 430 тис. доларів для ВМС США......шикарно млять
19.09.2025 12:14 Ответить
А це саме версія Х, старіші M/L не можуть маневрувати так інтенсивно після старту як на відео та й погано наводяться на такі маленькі не дуже гарячі цілі. APKWS проти них треба закупити, вона коштує 20к, один літак на одному пілоні несе 7 штук мінімум, наводяться по лазеру. Вони по моєму є вже але з пусковою на вантажівці.
19.09.2025 12:24 Ответить
питання -де вони ???
19.09.2025 12:27 Ответить
Схаменіться стратеги! Шо було під рукою тим і збили. Чи є ціна врятованих життів?
19.09.2025 12:17 Ответить
Тю, давайте тоді збивати шахеди петріотами. Чого "мєлочіться"? Ракети ж на тому мільярді дерев ростуть, шо Зєля посадив.
19.09.2025 12:22 Ответить
давайте збивати шахеди Байрактарами

19.09.2025 12:24 Ответить
Думаю то був єдиний вихід...
19.09.2025 12:27 Ответить
війна йде на виснаження . чим завтра збивати шахеди ракет обмаль , літаків теж . збивання шахедів на Ф-16 вже не раз призвело до трагедії .
19.09.2025 12:26 Ответить
так за эти деньги можно обычных дронов закупить тысячи и врятувати намного больше жизней,особенно наших военных! так еще и остановить наступление! мыслите шире!
19.09.2025 12:37 Ответить
ну, дякуємо, що хоч не на таран

а що, дешевші ракети не можна адаптувати для використання на Ф-16?
19.09.2025 12:23 Ответить
Не збили - погано, збили - погано. Люди ви там притомні? На війні гроші не рахують...
19.09.2025 12:24 Ответить
"На війні гроші не рахують..."
Це не правда. *******. Ще й як. Як ви думаєте чому на Україну летять по 500 шахедів а не по 500 балістичних ракет щоночі?
19.09.2025 12:28 Ответить
хто не рахує гроші на війну, той врешті її програє .
19.09.2025 12:28 Ответить
так за эти деньги можно обычных дронов закупить тысячи и врятувати намного больше жизней,особенно наших военных! так еще и остановить наступление! мыслите шире!
я уже молчу о том,что на эти деньги можно нпз российские лускать как семечки,что остановит войну в итоге.
19.09.2025 12:38 Ответить
Да, F-16 прикрывают чью-то зеленую задницу, на это денег не жалко. А эти самолеты должны гасить кацапов фронте под Покровском или Запорожьем, например.
кацапы уже в Днепропетровской области.
19.09.2025 12:27 Ответить
Питання до знатоків. А чого не використовують оце:

Гармата на F-16 - це 20-мм шестиствольна гармата M61 Vulcan, яка є стандартним внутрішнім озброєнням цього винищувача четвертого покоління, призначеним для ближнього повітряного бою та підтримки наземних цілей. Вона забезпечує високу швидкострільність, а її боєзапас складає близько 511 снарядів
19.09.2025 12:30 Ответить
P.S. я розумію, шо пілоти знають краще за мене про існування тої штуки у них в літаку, і якшо не використовують, то на це є причини. Просто цікаво чому..
19.09.2025 12:32 Ответить
боятся осколков видимо.
19.09.2025 12:40 Ответить
Й це теж, як один з факторів
19.09.2025 12:42 Ответить
Елементарно. Невелика швидкість цілі й висока мінімальна швидкість винищувача, яка не дає часу для заходу на ціль. Простими словами, винищувач не встигає прицілитись й проскакує повз ціль.
19.09.2025 12:41 Ответить
Я дивлюся якісь музейні "спітфайри" були б просто ідеальними проти них.
19.09.2025 13:01 Ответить
Пилот посчитал, что списывать одну ракету проще, чем 20 сеарядов.
19.09.2025 12:54 Ответить
Хорошо, что F-16 не пошел на таран! Так, что стоимость ракеты, сопоставленная со стоимостью "Шахеда" - это мелочи.
19.09.2025 12:53 Ответить
 
 