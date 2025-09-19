2 812 37
Истребитель F-16 сбивает российский дрон-камикадзе "Shahed-136" ракетой AIM-9. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись уничтожения российского дрона-камикадзе "Shahed-136" пилотом украинского самолета F-16.
Как сообщает Цензор.НЕТ, воздушная цель была поражена американской ракетой класса "воздух-воздух" AIM-9 ближнего радиуса действия.
"Истребитель F-16 ВС ВСУ сбивает российский дрон-камикадзе "Shahed-136" ракетой AIM-9", - отмечается в комментарии к записи.
Топ комментарии
+6 роман #583809
показать весь комментарий19.09.2025 12:11 Ответить Ссылка
+3 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий19.09.2025 12:12 Ответить Ссылка
+3 Егор Кузнецов
показать весь комментарий19.09.2025 12:14 Ответить Ссылка
а що, дешевші ракети не можна адаптувати для використання на Ф-16?
Це не правда. *******. Ще й як. Як ви думаєте чому на Україну летять по 500 шахедів а не по 500 балістичних ракет щоночі?
я уже молчу о том,что на эти деньги можно нпз российские лускать как семечки,что остановит войну в итоге.
кацапы уже в Днепропетровской области.
Гармата на F-16 - це 20-мм шестиствольна гармата M61 Vulcan, яка є стандартним внутрішнім озброєнням цього винищувача четвертого покоління, призначеним для ближнього повітряного бою та підтримки наземних цілей. Вона забезпечує високу швидкострільність, а її боєзапас складає близько 511 снарядів