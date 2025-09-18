РУС
Экипаж украинского МиГ-29 уничтожает дамбу высокоточной французской авиабомбой AASM HAMMER. ВИДЕО

Экипаж украинского МиГ-29 высокоточной французской авиабомбой AASM HAMMER уничтожил дамбу, которую оккупанты использовали для логистических нужд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Наши козаченьки славно погуляли на Востоке. Для создания препятствий и уничтожения логистики врага экипаж МиГ-29 ударом AASM HAMMER уничтожил дамбу в Миролюбовке", - отмечает в комментарии автор публикации.

армия РФ (20585) уничтожение (7936)
бач, воно як!
а, от залізниця: ростов джанкой спокійнісінько працює собі і не жужжить.
18.09.2025 16:55 Ответить
Так чого сидиш, іди і підірви.
18.09.2025 17:11 Ответить
та, я ж старався!
і так. і сяк.
дуже складно підібратися, там скрізь ти.
18.09.2025 17:14 Ответить
там йому одному не справаитися - будеш помічником чи тільки ляпати язиком? Він конкретно думку висказав свою... і не тобі...
18.09.2025 17:18 Ответить
От би ще на біс!
18.09.2025 17:18 Ответить
Екіпаж чи пілот? Там же він один в Міг...
18.09.2025 17:20 Ответить
Ворог також використовує атомну електростанцію для своєї логістики. Далі, HAMMER її теж?
18.09.2025 17:20 Ответить
Ворог також використовує піндоські ганчірки на Цензорі. Я б врізав!
18.09.2025 17:34 Ответить
 
 