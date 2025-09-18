3 075 8
Экипаж украинского МиГ-29 уничтожает дамбу высокоточной французской авиабомбой AASM HAMMER. ВИДЕО
Экипаж украинского МиГ-29 высокоточной французской авиабомбой AASM HAMMER уничтожил дамбу, которую оккупанты использовали для логистических нужд.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Наши козаченьки славно погуляли на Востоке. Для создания препятствий и уничтожения логистики врага экипаж МиГ-29 ударом AASM HAMMER уничтожил дамбу в Миролюбовке", - отмечает в комментарии автор публикации.
а, от залізниця: ростов джанкой спокійнісінько працює собі і не жужжить.
і так. і сяк.
дуже складно підібратися, там скрізь ти.