F-16 сбили львиную долю вражеских ракет Х-101: ВС показали отражение атаки РФ в ночь на 20 сентября. ВИДЕО

Украинские самолеты F-16 сбили львиную долю вражеских ракет Х-101, которые атаковали Украину в ночь на субботу, 20 сентября.

Соответствующее видео отражения атаки РФ обнародовали Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Боевая работа Воздушных Сил во время российского массированного удара по территории Украины. На видео работают зенитные ракетные системы, расчеты МОГ, ну и, конечно, пилоты F-16! Львиная доля сбитых сегодня Х-101 - именно на счету украинских Fighting Falcons", - сказано в сообщении.

Напомним, что в ночь на 20 сентября враг атаковал Украину 619 средствами воздушного нападения. ПВО ликвидировала 583 цели противника.

