РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7580 посетителей онлайн
Новости Видео Массированный ракетный обстрел Работа украинских F-16
6 704 52

F-16 сбили львиную долю вражеских ракет Х-101: ВС показали отражение атаки РФ в ночь на 20 сентября. ВИДЕО

Украинские самолеты F-16 сбили львиную долю вражеских ракет Х-101, которые атаковали Украину в ночь на субботу, 20 сентября.

Соответствующее видео отражения атаки РФ обнародовали Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Боевая работа Воздушных Сил во время российского массированного удара по территории Украины. На видео работают зенитные ракетные системы, расчеты МОГ, ну и, конечно, пилоты F-16! Львиная доля сбитых сегодня Х-101 - именно на счету украинских Fighting Falcons", - сказано в сообщении.

Напомним, что в ночь на 20 сентября враг атаковал Украину 619 средствами воздушного нападения. ПВО ликвидировала 583 цели противника.

Смотрите также: Истребитель F-16 сбивает российский дрон-камикадзе "Shahed-136" ракетой AIM-9. ВИДЕО

Автор: 

Воздушные силы (2688) F-16 (586)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Не нормально, но допустимо. Дорого, или пусть долетит куда им надо?
показать весь комментарий
20.09.2025 21:55 Ответить
+9
... сьогодні це його пряма робота. Чи Ви мрієте про повітряні бої з кацапами...?)))) Використовуються ракети AIM-9 MIM -72A/M48... з дальністью ураження до 5 км. Куди Ви ще ці ракети зможете запустити? Якщо Вас так цікавить ціна цієї старенької ракети шистидесятих років випуску...то 100 тисяч доларів плюс-мінус.
показать весь комментарий
20.09.2025 22:05 Ответить
+8
Які ж молодці наші Воїни! Які ж вправні!! Куди там до них рахітам закордоним, ,,союзничкам" нашим!
показать весь комментарий
20.09.2025 21:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нормальна у нас ніч, видно що днем
показать весь комментарий
20.09.2025 21:48 Ответить
Тебе сказать куда твой коммент засунуть?
показать весь комментарий
20.09.2025 21:53 Ответить
Це куди?
показать весь комментарий
20.09.2025 22:20 Ответить
нем ту днем, кацап
показать весь комментарий
20.09.2025 21:56 Ответить
Що і все? Тільки кацап? Все фігня, давай по новій пиши.
показать весь комментарий
20.09.2025 22:21 Ответить
Ти хоч коли-небудь літав після 3 ночі літом?

Не повіриш - злітаєш у темряві, а з набором висоти стає все світліше. Якщо ти не прихильник пласкої Землі, то зрозумієш, чому.
показать весь комментарий
20.09.2025 22:14 Ответить
Ні, на літав. Тому і дивуюся що на 0:54 видно що в день.
показать весь комментарий
20.09.2025 22:19 Ответить
І скільки ж тобі рочків, що ти не встиг скористатися цивільною авіацією? 😁
показать весь комментарий
20.09.2025 22:23 Ответить
Не люблю літати, не моє це
показать весь комментарий
20.09.2025 22:25 Ответить
Тому і питання такі наче ти десь у 19 сторіччі ще до початку аеронавтики. 😁
показать весь комментарий
20.09.2025 22:29 Ответить
Нормальне питання людини, яку в літак тільки під снодійним запхнеш
показать весь комментарий
20.09.2025 22:31 Ответить
Не сумуй.
У мене та ж фігня з поїздами але через інші причини. 😁
показать весь комментарий
20.09.2025 22:35 Ответить
Ну тоді ти мене зрозумів 🤝
Хоча думаю у більшості людей є якийсь вид транспорту яким вони в останню чергу скористаються.
показать весь комментарий
21.09.2025 00:03 Ответить
сонце світить на землю, не видумуй байки на ходу
показать весь комментарий
21.09.2025 01:56 Ответить
А х101 літають на такій висоті, щоб там розвиднилось?
показать весь комментарий
21.09.2025 06:08 Ответить
Які ж молодці наші Воїни! Які ж вправні!! Куди там до них рахітам закордоним, ,,союзничкам" нашим!
показать весь комментарий
20.09.2025 21:51 Ответить
Хто в темі, проясніть, чи це взагалі нормально - використовувати F-16 для збиття ракет?
показать весь комментарий
20.09.2025 21:53 Ответить
Не нормально, но допустимо. Дорого, или пусть долетит куда им надо?
показать весь комментарий
20.09.2025 21:55 Ответить
Я это понимаю - если долетит, то дороже обойдется. Но ведь и F-16 мы на этом теряем, а он подороже будет, а главное - это жизнь пилота.
показать весь комментарий
20.09.2025 22:02 Ответить
... ми що... таранимо ракету? Чого ми втрачаємо літак і пілота? Що за маячня?
показать весь комментарий
20.09.2025 22:09 Ответить
На тебя летит хрень, которая может нанести ущерб в 100 миллионов. У тебя есть возможность сбить эту хрень, потратив ракету за 10 миллионов. Твои действия?
показать весь комментарий
20.09.2025 22:00 Ответить
Только что ответил на такой же вопрос, но для удобства повторю. Ежу понятно, что,, если долетит, то дороже обойдется. Но ведь и F-16 мы на этом теряем, а это подороже будет, а главное - это жизнь пилота.
показать весь комментарий
20.09.2025 22:03 Ответить
Де і коли втрачали F-16 при збитті ракет?
показать весь комментарий
20.09.2025 22:16 Ответить
Останнім часом атаки комбіновані - ракети та шахеди. Що саме збивав втрачений F-16 - не знаю, але точно саме при відбитті безпілотних атак ми втррачали F-16/
показать весь комментарий
20.09.2025 22:47 Ответить
Шахеди так.
Бо через велику різницю у швидкостях F-16 потрапляє в уламки збитого пушками шахеда.

З крилатими ракетами, що F-16 збивають ракетами п/п з великої відстані, зовсім інша історія.
показать весь комментарий
20.09.2025 22:54 Ответить
Вони що, камікадзе?? Ракети для збиття є.
показать весь комментарий
21.09.2025 09:48 Ответить
..яких 10 міліонів? AIM-9 MIM -72A/M48.. ракета ближнього радіусу враження. Не більш 100 тисяч... Далі 5 км. ця ракета не працює.
показать весь комментарий
20.09.2025 22:07 Ответить
Порівняйте - ракету збили Ф16, ракету не збили, й вона прилетіла в житловий будинок. Загинули люди.

Людське життя - то найвища цінність..

Коли від прильотів в мене хріноетажка танцює - я постійно матюкаюсь й переймаюсь за сина й кішок. А якщо буде прильот - знаю, скільки сусідів загине..в тому числі й дітей..
показать весь комментарий
20.09.2025 22:04 Ответить
Я ж не кажу, щоб не збивати ці залізяки. Але невже немає дешевших способів? Здається, навіть ракета до Пєтріот дешевша. До того ж, втрата F-16 - це втрата пілота.
показать весь комментарий
20.09.2025 22:07 Ответить
у петріота пріоритет швидкісна ціль,раз пульнуть 3-5 млн
показать весь комментарий
20.09.2025 22:15 Ответить
Частенько, в мене під будинком, й на перехресті мобгрупи катаються..це так страшно..а коли збивають практично над будинком, й шлюхед (ракети не збивають):з диким виттям пікує хз куди...потім в тебе падає вск, що можна й будинок ходуном ходить..мені пофігу, чим збивають!!! Я з 24.02.2022 не сплю!! Й це Київ, а що з іншими містами та містечками - то я навіть уявляти не хочу.
показать весь комментарий
20.09.2025 22:16 Ответить
Я теж киянин і цілком це розумію, пам'ятаю ці ночі. Зараз відносно тихо, але ж ми розуміємо - якщо нам не летить, то летить комусь іншому, або для нових атак накопичують. Це війна.
показать весь комментарий
20.09.2025 22:49 Ответить
А тепер уявіть, я на візочку - одну кішку тримаю в коридорі, на руках, син поряд сидить - другу тримає..й вони різко зриваються, приліт поряд. Будинок ходуном..я падаю, на мене валяться фото в рамках...валяюсь й думаю, бляха..добре, що не завалило..
показать весь комментарий
20.09.2025 23:12 Ответить
Марина, я все це розумію, бо сам киянин, і наша родина не стала виїжджати (хоча могли). Хоча кішок вдома немає .
І я не кажу, щоб те залізяччя не збивати - звісно, що треба. Але, можливо, якійсь інші способи є, принаймні проти шахедів. Бо ті F-16 ми дуже довго чекали, і зараз їх за кілька місяців втратити - шкода. І ще більша шкода - життя пілотів.
показать весь комментарий
20.09.2025 23:23 Ответить
1. Ігоре - як звернення - Марино.
2. Є. Написала, мобільні групи. Бажаю, щоб під вікнами стояли.

Тоді точно знатимеш напрямок польоту
показать весь комментарий
20.09.2025 23:36 Ответить
Марино, таких груп набагато менше, ніж вікон. До того ж, краще збивати десь за містом, бо уламки теж небезпечні (хоча, згоден, що уламок завдасть менше шкоди, ніж отой пепелац на швидкості у вікно залетить і там вибухне).
показать весь комментарий
20.09.2025 23:41 Ответить
Так я не за містом!
показать весь комментарий
21.09.2025 09:51 Ответить
... сьогодні це його пряма робота. Чи Ви мрієте про повітряні бої з кацапами...?)))) Використовуються ракети AIM-9 MIM -72A/M48... з дальністью ураження до 5 км. Куди Ви ще ці ракети зможете запустити? Якщо Вас так цікавить ціна цієї старенької ракети шистидесятих років випуску...то 100 тисяч доларів плюс-мінус.
показать весь комментарий
20.09.2025 22:05 Ответить
Ми мріємо, щоб хоча б відігнати кацапську авіацію, що швиряє КАБи. А Ф16 горобців ганяють.
показать весь комментарий
21.09.2025 06:14 Ответить
Для того щоб відігнати авіацію має бути хоча б рівнозначна кількість, у орків зараз більше 100 літаків і достатня кількість ракет на 180+ км, поки такого не має, те що вони збивають крилаті ракети що в цьому поганого.

При атаці на Ізраїль використовували ф35 для збиття безпілотників, то нормальна тактика для всіх армій.
показать весь комментарий
21.09.2025 09:01 Ответить
А для чого їх ще використовувати? Як експонати на аеродомах? Літаки які нам передають вже доволі старі і для них на має ******** ракет, за допомогою яких, можно було б полювати на ворожу авіацію... Та і інших складових для цього нема, тих же літаків ДРЛО чи потужних РЛС, для наведення на цілі.
показать весь комментарий
20.09.2025 22:19 Ответить
критала ракета - абсолютно звичайна ціль для ф-16. в плані ціни, година польоту ф-16 - до 30 тищ баксів, ракета-перехоплювач - 100-120 тищ, ціна крилатої ракети 1-5 мільйонів. цілком доцільно.
щодо втрат, то наразі зафіксовано 2 втрати: одна через неналаштовану систему свій-чужий, по другій я інфо десь провтикав, або її не було.
треба зазначити, що українська авіація працює в умовах надзвичайно інтенсивних ворожих нальотів, коли в повітряному просторі знаходятся сотні цілей і десятки різного рівня ппо працюють в ефірі. наврядчи у кого-небудь в свті є подібний досвід. налагодити роботу авіації в таких умовах надзвичайно складно і втрати, нажаль, неминучі.
показать весь комментарий
20.09.2025 22:51 Ответить
пардон, перевірив дані - 4 втрати ф-16 і 3 пілоти наразі.
показать весь комментарий
20.09.2025 22:56 Ответить
Кпасавчіки
показать весь комментарий
20.09.2025 21:58 Ответить
15 вересня 2025 року Державний департамент США затвердив можливий продаж іноземних військових товарів Перу, що включає
10 одномісних літаків F-16C та два літаки F-16D Block 70, в рамках пакету на суму близько 3,42 мільярда доларів.
На цьому етапі угода також передбачає 12 ракет середньої дальності повітря-повітря AIM-120C-8 (AMRAAM) та 12 ракет AIM-9X Block II Sidewinder.
показать весь комментарий
20.09.2025 22:00 Ответить
"Повітряна міць Ізраїлю лише покращиться, оскільки єврейська держава в 2024 підписала величезну угоду на суму 5 мільярдів доларів на придбання додаткових двадцяти п'яти винищувачів F-15, починаючи з 2031 року.

Угода, підписана Міноборони Ізраїлю, включає двадцять п'ять винищувачів Boeing F-15IA з можливістю придбання ще двадцяти п'яти.

Хоча F-15I не має характеристик стелс F-35, ця платформа пропонує більший радіус дії, що робить її необхідною для ударів на далекі дистанції та місій з повітряної переваги. "
показать весь комментарий
20.09.2025 22:14 Ответить
"Війни не можна уникнути, її можна лише відстрочити до вигоди вашого супротивника".
Макіавеллі.
показать весь комментарий
20.09.2025 22:22 Ответить
Ми просили ф-16 саме для збиття ракет…; і ось, нарешті почало виходити… це нам коштувало 3 ф-16 й 3 пілотів, хоча може й 4…, дуже велика ціна…
показать весь комментарий
20.09.2025 22:29 Ответить
🇺🇦 Украинский истребитель МиГ-29, использующий 🇫🇷 французские управляемые авиабомбы AASM Hammer, наносит удар по нефтеперерабатывающему заводу, где на временно оккупированной территории Луганской области располагались 🇷🇺 российская пехотная база и склад боеприпасов.
показать весь комментарий
20.09.2025 22:37 Ответить
Бачив на власні очі. Якби не авіація, то біди було б набагато більше. Дніпро.
Низький уклін всім вартовим неба!
показать весь комментарий
21.09.2025 07:00 Ответить
Кращі у Світі! Героям Слава!
показать весь комментарий
21.09.2025 07:56 Ответить
"Левово частина" - це більше чи менше за "потужно"...?
показать весь комментарий
21.09.2025 08:04 Ответить
 
 