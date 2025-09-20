F-16 сбили львиную долю вражеских ракет Х-101: ВС показали отражение атаки РФ в ночь на 20 сентября. ВИДЕО
Украинские самолеты F-16 сбили львиную долю вражеских ракет Х-101, которые атаковали Украину в ночь на субботу, 20 сентября.
Соответствующее видео отражения атаки РФ обнародовали Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Боевая работа Воздушных Сил во время российского массированного удара по территории Украины. На видео работают зенитные ракетные системы, расчеты МОГ, ну и, конечно, пилоты F-16! Львиная доля сбитых сегодня Х-101 - именно на счету украинских Fighting Falcons", - сказано в сообщении.
Напомним, что в ночь на 20 сентября враг атаковал Украину 619 средствами воздушного нападения. ПВО ликвидировала 583 цели противника.
Не повіриш - злітаєш у темряві, а з набором висоти стає все світліше. Якщо ти не прихильник пласкої Землі, то зрозумієш, чому.
У мене та ж фігня з поїздами але через інші причини. 😁
Хоча думаю у більшості людей є якийсь вид транспорту яким вони в останню чергу скористаються.
Бо через велику різницю у швидкостях F-16 потрапляє в уламки збитого пушками шахеда.
З крилатими ракетами, що F-16 збивають ракетами п/п з великої відстані, зовсім інша історія.
Людське життя - то найвища цінність..
Коли від прильотів в мене хріноетажка танцює - я постійно матюкаюсь й переймаюсь за сина й кішок. А якщо буде прильот - знаю, скільки сусідів загине..в тому числі й дітей..
І я не кажу, щоб те залізяччя не збивати - звісно, що треба. Але, можливо, якійсь інші способи є, принаймні проти шахедів. Бо ті F-16 ми дуже довго чекали, і зараз їх за кілька місяців втратити - шкода. І ще більша шкода - життя пілотів.
2. Є. Написала, мобільні групи. Бажаю, щоб під вікнами стояли.
Тоді точно знатимеш напрямок польоту
При атаці на Ізраїль використовували ф35 для збиття безпілотників, то нормальна тактика для всіх армій.
щодо втрат, то наразі зафіксовано 2 втрати: одна через неналаштовану систему свій-чужий, по другій я інфо десь провтикав, або її не було.
треба зазначити, що українська авіація працює в умовах надзвичайно інтенсивних ворожих нальотів, коли в повітряному просторі знаходятся сотні цілей і десятки різного рівня ппо працюють в ефірі. наврядчи у кого-небудь в свті є подібний досвід. налагодити роботу авіації в таких умовах надзвичайно складно і втрати, нажаль, неминучі.
10 одномісних літаків F-16C та два літаки F-16D Block 70, в рамках пакету на суму близько 3,42 мільярда доларів.
На цьому етапі угода також передбачає 12 ракет середньої дальності повітря-повітря AIM-120C-8 (AMRAAM) та 12 ракет AIM-9X Block II Sidewinder.
Угода, підписана Міноборони Ізраїлю, включає двадцять п'ять винищувачів Boeing F-15IA з можливістю придбання ще двадцяти п'яти.
Хоча F-15I не має характеристик стелс F-35, ця платформа пропонує більший радіус дії, що робить її необхідною для ударів на далекі дистанції та місій з повітряної переваги. "
Макіавеллі.
Низький уклін всім вартовим неба!