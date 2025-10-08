РУС
Украина получит дополнительные истребители F-16 от Бельгии уже в 2026 году, - Defense Express

Бельгийский F-16

Бельгия получила первые истребители пятого поколения F-35. Это еще один шаг вперед не только для перевооружения страны, которая ждала этого семь лет, но и для долгожданной передачи дополнительных F-16 Украине уже в 2026 году.

Об этом пишет Defense Express, передает Цензор.НЕТ.

Новенькие F-35, которые Бельгия ждала семь лет, уже прибыли на авиабазу Флорен, где в дальнейшем поступят на вооружение 1-й эскадрильи. Они должны быть готовы для проведения операций по быстрому реагированию уже к 2027 году.

В то же время Бельгия будет держать свои F-16 до 2028 года, когда их полностью заменят истребители пятого поколения.

Старые истребители постепенно будут выводиться из состава воздушных сил Бельгии, после чего их будут отправлять в Украину.

Заказ на поставку Бельгии F-35 выполняет американская Lockheed Martin.

Согласно первоначальным договоренностям, первые истребители должны были прибыть еще в 2023 году, однако они были готовы в 2024 году и использовались для подготовки пилотов в США.

Издание предполагает, что это позволит отправить Украине первые бельгийские F-16 уже в 2026 году. Это усилит украинский авиапарк и обеспечит ВС ВСУ дополнительные вылеты.

Бельгия (428) F-16 (588) истребитель (43)
F-16 все ще становить трохи менше половини винищувального парку ВПС США, налічуючи 838 одиниць, після того як у 2024 році було списано 60.

Планується, що у 2025 році буде списано лише 11.
