Бельгия предоставит Украине несколько F-16 в ближайшие месяцы, - глава МИД Прево
В ближайшие месяцы Бельгия предоставит Украине несколько истребителей F-16.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время пресс-конференции после встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой и министрами стран Бенелюкса в Одессе во вторник, 26 августа.
Так, прево отметил, что Бельгия уже обучили более 3 тыс. украинских солдат, пилотов и техников.
"Мы предоставим вам несколько F-16 в ближайшие месяцы", - добавил он.
Это ракеты "воздух-земля" и они могут устанавливаться на Ф-16 и МИГ-29.