РУС
Бельгия предоставит Украине несколько F-16 в ближайшие месяцы, - глава МИД Прево

Бельгия предоставит Украине несколько F-16

В ближайшие месяцы Бельгия предоставит Украине несколько истребителей F-16.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время пресс-конференции после встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой и министрами стран Бенелюкса в Одессе во вторник, 26 августа.

Так, прево отметил, что Бельгия уже обучили более 3 тыс. украинских солдат, пилотов и техников.

"Мы предоставим вам несколько F-16 в ближайшие месяцы", - добавил он.

Также читайте: Бельгия поставит Украине самолеты F-16 даже раньше установленного срока, - министр обороны Франкен

показать весь комментарий
26.08.2025 19:23 Ответить
Знов без ракет, таранити шахеди як талаліхін?
показать весь комментарий
26.08.2025 19:41 Ответить
США одобрили продажу Украине 3350 ракет увеличенного радиуса ERAM, они должны прибыть в Украину примерно через шесть недель, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.

Это ракеты "воздух-земля" и они могут устанавливаться на Ф-16 и МИГ-29.
показать весь комментарий
26.08.2025 19:58 Ответить
Мені сказали що це ракети ППО, для захисту американських комерційних об'єктів в Одесі (один з яких нещодавно знищили орки, що й стало причиною передачи, про яку Ви кажете) від шахедів що летять з Чорного моря. А нам треба ударні, на кшталт томагавків, таурусів, атакамсів. Як завжди, ні про що. Орки начебто готуються запускати по 5000 шахедів на добу, тож чи надовго вистачить озвученої Вами кількості?
показать весь комментарий
26.08.2025 20:09 Ответить
Добре, що не найближчими роками
показать весь комментарий
26.08.2025 21:14 Ответить
 
 