Бельгия предоставит Украине несколько F-16 в ближайшие месяцы, - глава МИД Прево

В ближайшие месяцы Бельгия предоставит Украине несколько истребителей F-16.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево во время пресс-конференции после встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой и министрами стран Бенелюкса в Одессе во вторник, 26 августа.

Так, прево отметил, что Бельгия уже обучили более 3 тыс. украинских солдат, пилотов и техников.

"Мы предоставим вам несколько F-16 в ближайшие месяцы", - добавил он.

