Бельгія надасть Україні кілька F-16 найближчими місяцями, - глава МЗС Прево

Бельгія надасть Україні кілька F-16

Найближчими місяцями Бельгія надасть Україні кілька винищувачів F-16.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево під час пресконференції після зустрічі з очільником МЗС України Андрієм Сибігою та міністрами країн Бенелюксу в Одесі у вівторок, 26 серпня.

Так, прево зазначив, що Бельгія вже навчили понад 3 тис. українських солдатів, пілотів і техніків.

"Ми надамо вам кілька F-16 найближчими місяцями", - додав він.

26.08.2025 19:23 Відповісти
Знов без ракет, таранити шахеди як талаліхін?
показати весь коментар
26.08.2025 19:41 Відповісти
США одобрили продажу Украине 3350 ракет увеличенного радиуса ERAM, они должны прибыть в Украину примерно через шесть недель, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.

Это ракеты "воздух-земля" и они могут устанавливаться на Ф-16 и МИГ-29.
показати весь коментар
26.08.2025 19:58 Відповісти
Мені сказали що це ракети ППО, для захисту американських комерційних об'єктів в Одесі (один з яких нещодавно знищили орки, що й стало причиною передачи, про яку Ви кажете) від шахедів що летять з Чорного моря. А нам треба ударні, на кшталт томагавків, таурусів, атакамсів. Як завжди, ні про що. Орки начебто готуються запускати по 5000 шахедів на добу, тож чи надовго вистачить озвученої Вами кількості?
показати весь коментар
26.08.2025 20:09 Відповісти
Добре, що не найближчими роками
показати весь коментар
26.08.2025 21:14 Відповісти
 
 