Бельгія надасть Україні кілька F-16 найближчими місяцями, - глава МЗС Прево

Найближчими місяцями Бельгія надасть Україні кілька винищувачів F-16.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево під час пресконференції після зустрічі з очільником МЗС України Андрієм Сибігою та міністрами країн Бенелюксу в Одесі у вівторок, 26 серпня.

Так, прево зазначив, що Бельгія вже навчили понад 3 тис. українських солдатів, пілотів і техніків.

"Ми надамо вам кілька F-16 найближчими місяцями", - додав він.

