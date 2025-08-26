Бельгія надасть Україні кілька F-16 найближчими місяцями, - глава МЗС Прево
Найближчими місяцями Бельгія надасть Україні кілька винищувачів F-16.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево під час пресконференції після зустрічі з очільником МЗС України Андрієм Сибігою та міністрами країн Бенелюксу в Одесі у вівторок, 26 серпня.
Так, прево зазначив, що Бельгія вже навчили понад 3 тис. українських солдатів, пілотів і техніків.
"Ми надамо вам кілька F-16 найближчими місяцями", - додав він.
Это ракеты "воздух-земля" и они могут устанавливаться на Ф-16 и МИГ-29.