Британия разрешит военным сбивать дроны без предупреждения, - The Telegraph

Британским военным позволят сбивать дроны, которые угрожают военным базам, сразу, без предупреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph, об этом должен объявить министр обороны Великобритании Джон Гилли 20 октября.

Новые полномочия сначала будут применяться исключительно к военным объектам. Однако не исключено, что правительство может расширить эти полномочия на другие объекты, например аэропорты".

Как ожидается, Гилли заявит: "Мы всегда будем делать все необходимое для обеспечения безопасности британцев, и именно сейчас мы разрабатываем новые полномочия, которые будут закреплены в законе о Вооруженных силах - сбивать неопознанные беспилотники над военными объектами Великобритании".

На сегодня войска могут использовать специализированное оборудование для борьбы с беспилотниками, которое:

позволяет отслеживать приближающиеся беспилотники;

перехватывать их сигналы и принудительно менять их траекторию;

нарушать работу GPS-навигации.

Новое предложение, как сообщается, предоставит солдатам или подчиненной Министерству обороны полиции "кинетическую возможность" сбивать беспилотники на месте - то, что сейчас разрешено только в чрезвычайных обстоятельствах.

Пока неясно, как скоро эти новые полномочия вступят в силу.

Дроны РФ над Европой

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.

В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.

Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.

10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.

Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.

Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.

Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.

Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения больших дронов поблизости. Аэропорт также используется, как авиабаза военно-воздушных сил Дании.

Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.

Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.

В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.

Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией неподалеку Рованиеми в Финляндии.

Днем субботы, 27 сентября, в "Схипхол" - главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.