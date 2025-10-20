Британия разрабатывает планы развертывания войск в Украине после перемирия с РФ, - Гили

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Лондон рассматривает развертывание войск в Украине, если Дональд Трамп достигнет мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Гили во время лекции в Лондоне рассказал об усилиях Великобритании и Франции по формированию "Коалиции желающих", которая в будущем готовится развернуть войска на территории Украины. К инициативе готовы присоединиться более 30 стран.

Эти силы, по его словам, помогут обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины и подготовить ее войска, если Россия согласится прекратить полномасштабную войну.

"Итак, поскольку президент США возглавляет усилия по достижению мира здесь, в Европе, мы готовы возглавить работу по его обеспечению в долгосрочной перспективе", - подчеркнул министр обороны Великобритании.

"Что касается наших Вооруженных сил, я уже пересматриваю уровни готовности и ускоряю выделение миллионов фунтов стерлингов для подготовки к возможному развертыванию в Украине", - добавил Гили.

Министр обороны Британии также предупредил о "новой эре угрозы" и заявил, что риск расширения конфликта в Европе не был таким большим со времен окончания Второй мировой войны.

Развертывание сил поддержки в Украине

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.

