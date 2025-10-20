Британия разрабатывает планы развертывания войск в Украине после перемирия с РФ, - Гили
Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Лондон рассматривает развертывание войск в Украине, если Дональд Трамп достигнет мирного соглашения между Киевом и Москвой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Гили во время лекции в Лондоне рассказал об усилиях Великобритании и Франции по формированию "Коалиции желающих", которая в будущем готовится развернуть войска на территории Украины. К инициативе готовы присоединиться более 30 стран.
Эти силы, по его словам, помогут обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины и подготовить ее войска, если Россия согласится прекратить полномасштабную войну.
"Итак, поскольку президент США возглавляет усилия по достижению мира здесь, в Европе, мы готовы возглавить работу по его обеспечению в долгосрочной перспективе", - подчеркнул министр обороны Великобритании.
"Что касается наших Вооруженных сил, я уже пересматриваю уровни готовности и ускоряю выделение миллионов фунтов стерлингов для подготовки к возможному развертыванию в Украине", - добавил Гили.
Министр обороны Британии также предупредил о "новой эре угрозы" и заявил, что риск расширения конфликта в Европе не был таким большим со времен окончания Второй мировой войны.
Развертывание сил поддержки в Украине
Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.
Tут проблема у іншому, проблема у самій постановці питання, що підбурює ...йло воювати як можна довше, щоб не допустити війська НАТО до України. Цей факт вб'є всю десятирічну пропаганду, що "путєн всєгда пабєдітєль, нє дапустіл паганой НАТІ к граніцам".
висновок: військ Британії в Україні не буде, нажаль.
Приклади з історії: Холодна війна: США та СРСР не вступили у пряму війну, попри конфлікти, завдяки взаємному стримуванню. Індія та Пакистан: наявність ядерної зброї суттєво обмежує ескалацію конфліктів.
Чому ця концепція перемогла? Тому, що ми бачимо як інші концепції програли такі альтернативи як : Міжнародні договори (Будапештські гарантії безпеки за ядерне розброєння, ДНЯЗ, інші Конвенції не працюють). Дипломатія під великим питанням.ООН де у радбезі засідає країна агресор? Контроль над озброєннями та прозорість? це тільки для тих хто володіє я\з.