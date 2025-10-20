РУС
Новости Иностранные миротворцы в Украине
Британия разрабатывает планы развертывания войск в Украине после перемирия с РФ, - Гили

Министр обороны Великобритании Джон Гилли

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что Лондон рассматривает развертывание войск в Украине, если Дональд Трамп достигнет мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Гили во время лекции в Лондоне рассказал об усилиях Великобритании и Франции по формированию "Коалиции желающих", которая в будущем готовится развернуть войска на территории Украины. К инициативе готовы присоединиться более 30 стран.

Эти силы, по его словам, помогут обеспечить безопасность воздушного и морского пространства Украины и подготовить ее войска, если Россия согласится прекратить полномасштабную войну.

"Итак, поскольку президент США возглавляет усилия по достижению мира здесь, в Европе, мы готовы возглавить работу по его обеспечению в долгосрочной перспективе", - подчеркнул министр обороны Великобритании.

"Что касается наших Вооруженных сил, я уже пересматриваю уровни готовности и ускоряю выделение миллионов фунтов стерлингов для подготовки к возможному развертыванию в Украине", - добавил Гили.

Министр обороны Британии также предупредил о "новой эре угрозы" и заявил, что риск расширения конфликта в Европе не был таким большим со времен окончания Второй мировой войны.

Развертывание сил поддержки в Украине

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.

Великобритания (5170) миротворцы (1237) перемирие (1703) Гилли Джон (74) война в Украине (6580)
Топ комментарии
+8
Тобто ніколи.
показать весь комментарий
20.10.2025 22:50 Ответить
+2
Це все не спрацює, тому, що вже існує робоча концепція стримування: як стратегічна зброя може стримувати агресію, вона може бути власна або колективна у альянсі країн.
показать весь комментарий
20.10.2025 23:08 Ответить
+2
Зараз що, жим-жим...!? після перемир'я, якщо воно буде, ви нам тут і на х*р не потрібні.
показать весь комментарий
20.10.2025 23:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Тобто ніколи.
показать весь комментарий
20.10.2025 22:50 Ответить
Оманська Гнида цього не дозволить ))
показать весь комментарий
20.10.2025 22:54 Ответить
Не пиши дурні.
Tут проблема у іншому, проблема у самій постановці питання, що підбурює ...йло воювати як можна довше, щоб не допустити війська НАТО до України. Цей факт вб'є всю десятирічну пропаганду, що "путєн всєгда пабєдітєль, нє дапустіл паганой НАТІ к граніцам".
показать весь комментарий
20.10.2025 23:08 Ответить
Хфантазйор. Це не можливо. Пуйло асєрчаєт.
показать весь комментарий
20.10.2025 22:56 Ответить
показать весь комментарий
20.10.2025 23:02 Ответить
тампон буде захищяти ху"ла, ху"ло не погодиться на перемир'я

висновок: військ Британії в Україні не буде, нажаль.

показать весь комментарий
20.10.2025 23:05 Ответить
Це все не спрацює, тому, що вже існує робоча концепція стримування: як стратегічна зброя може стримувати агресію, вона може бути власна або колективна у альянсі країн.
показать весь комментарий
20.10.2025 23:08 Ответить
Отже, як наявність стратегічної зброї може стримувати агресію? Наявність потужної зброї (зокрема ядерної та хімічної) створює загрозу неприйнятних втрат для потенційного агресора, що змушує його утриматися від нападу. Ключові принципи: Баланс страху: обидві сторони усвідомлюють, що конфлікт призведе до катастрофічних наслідків. Гарантоване знищення: навіть у випадку першого удару, друга сторона здатна відповісти. Політична стабільність: стримування може зменшити ймовірність великої війни між державами.
Приклади з історії: Холодна війна: США та СРСР не вступили у пряму війну, попри конфлікти, завдяки взаємному стримуванню. Індія та Пакистан: наявність ядерної зброї суттєво обмежує ескалацію конфліктів.
Чому ця концепція перемогла? Тому, що ми бачимо як інші концепції програли такі альтернативи як : Міжнародні договори (Будапештські гарантії безпеки за ядерне розброєння, ДНЯЗ, інші Конвенції не працюють). Дипломатія під великим питанням.ООН де у радбезі засідає країна агресор? Контроль над озброєннями та прозорість? це тільки для тих хто володіє я\з.
показать весь комментарий
20.10.2025 23:34 Ответить
Зараз що, жим-жим...!? після перемир'я, якщо воно буде, ви нам тут і на х*р не потрібні.
показать весь комментарий
20.10.2025 23:15 Ответить
Як Ізраїлю, то зараз летять літаки як Україні то після перемир'я прийдуть пішаки. Знаєте, оце двоєдушіє набридло. Або труси, або хрестик.
показать весь комментарий
20.10.2025 23:20 Ответить
Як кількасот британських солдат в Ужгороді допоможуть забезпечити безпеку? Просто цікаво. Бо я не вірю що ці солдати поїдуть у Харків чи Суми, годі й казати про лбз.
показать весь комментарий
20.10.2025 23:16 Ответить
У статті все написано. Кілька тисяч з усієї Європи. Не до лінії фронту. Більше у них немає. Якщо знову війна то термінова евакуація цих горе військ.
показать весь комментарий
20.10.2025 23:24 Ответить
100 % буде охорона конвоїв, об'єктів ППО, сама ******* ППО та вся логістика.
показать весь комментарий
20.10.2025 23:44 Ответить
Гілі під час лекції у Лондоні розповів про.... ясно
показать весь комментарий
20.10.2025 23:27 Ответить
После войны? Очень своевременно. Нужно же потренироваться на опыте ВСУ, полученном большой кровью.
показать весь комментарий
20.10.2025 23:38 Ответить
Обіцянка цяцянка... А міндічу аби продовжити свою владу
показать весь комментарий
20.10.2025 23:43 Ответить
 
 