1 083 48

Миротворцы ООН могут быть развернуты в Украине после мирного соглашения, - Бербок

От некоторых лидеров поступают позитивные сигналы относительно миротворцев в Украине.

Новый президент Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок не исключает развертывания миротворческих сил ООН в Украине. Впрочем, это может произойти только после подписания мирного договора.

Об этом она заявила в интервью Bild, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным издания, экс-министр иностранных дел Германии, Анналена Бербок, которую 9 сентября избрали президентом Генассамблеи ООН, поделилась своим видением участия ООН в восстановлении мира в Украине.

"Если мирный договор будет достигнут, его нужно закрепить наилучшим образом. И если большинство государств-членов решат, что для этого нужны "голубые каски" (миротворцы ООН. - Ред.), то это, надеемся, обеспечит длительный мир", - отметила Бербок.

Также читайте: Бербок об ударе по Сумах: Путин кровью подтверждает, что он стремится не к миру, а к уничтожению

Она также отметила, что такие миротворческие миссии "необходимы, чем когда-либо прежде, и не только в отношении европейского континента".

Впрочем, издание отмечает, что развертывание такой миротворческой миссии ООН в значительной степени будет зависеть от Москвы. Совет Безопасности ООН санкционирует направление миротворческих миссий, а право вето России на любое решение Совета может помешать развертыванию "голубых касок" в Украине.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что экс-главу МИД Германии Бербок избрали председателем Генассамблеи ООН.

Автор: 

Топ комментарии
+8
ТА НЕ БУДЕ МИРНОЇ УГОДИ. Ото тупі кретини. Путін хоче знищення українців як етносу - як Гітлер евреїв. Нащо йому мирна угода, миротворці чи наш суверенітет?

А от вічна війна йому підходить
14.09.2025 12:46
+5
Яка, млть угода?! Після, виконання зеленським, "плану перемоги", Ваші миротворці тут нікому не потрібні...
14.09.2025 12:54
+4
На росії розгортайте
14.09.2025 12:50
якої нема і невідомо чи буде ))

це як санції трампона - після того як ви перестанете нафту на паРаші купувати ..а у вас тільки в планах до 2027 ))
14.09.2025 12:46
Всі війни колись завершуються. Швидше за все, російсько-українська війна триватиме ще декілька років. І якщо нам зменшуватимуть допомогу, а китай буде збільшувати допомогу росіі, то для нас все буде досить погано. Сподіваюся, що найближчим часом прилетить чорний лебідь і для росіі настануть чорні часи, так було б ідеально. Але, щось він довго якось летить.
14.09.2025 12:57
14.09.2025 12:46
Ніхто не починає війну, щоб воювати вічно. Війну починають заради перемоги. І порівняння з Гітлером і євреями все-таки не коректно.
14.09.2025 12:58
****** ти росіян знаєш
14.09.2025 13:00
Полонені росіяни кажуть, що напередодні вторгнення їм сказали проїхатись до Києва та бути там, поки зміниться влада, - заступник генпрокурора Лещенко. Джерело: https://censor.net/ua/n3571798
14.09.2025 13:03
А ти експертний знавець росіян?
14.09.2025 13:31
Коректно
14.09.2025 13:32
Адольф не роздавав євреям паспорти Рейху і не говорив, що вони з німцями один народ.
14.09.2025 13:49
Якби він хотів знищити українців як етнос,він би вже знищив всіх українців на окупованих територіях 2014 і 2022. Вочевидь, його плани інші.
14.09.2025 13:33
Если запустить стада овец - будет больше пользы,животные хоть не на долго,но смогут остановить следующее наступление рашистов.
14.09.2025 12:48
Черговий "білий шум".
14.09.2025 12:48
14.09.2025 12:50
Миротворці будуть ставитися до окупантів як до окупантів?

Чи кого вони там зібралися "миротворити"? І, найголовніше, де?
14.09.2025 12:51
14.09.2025 14:12
Як то кажуть: гарна ложка до обіду! Але обід щось не проглядається...
14.09.2025 12:52
14.09.2025 12:54
Значить ніколи. Не буде ніякої угоди з кацапами поки там при владі ***** із своєю шоблою.
14.09.2025 12:55
ООН.. не НАТО. Навіть після "мирной угоди" не хочуть марать руки. Хитродупi.
14.09.2025 12:55
Стара маразматична прабабця европа, прихисток абстрактних індивідуумів та Українських ухилянтів.
14.09.2025 12:56
Макаки повинні вбивати один одного. Можна вважати європейців шакалами, але це розумна стратегія.
14.09.2025 13:01
Якщо мирний договір буде досягнуто, Джерело: https://censor.net/ua/n3574006
Не якщо а він, мирний договір буде досягнуто. І миротворці ООН можуть бути визначальним чинником припинення страждань українського народу.
14.09.2025 13:01
У Криму теж будуть?
14.09.2025 13:04
Звісно, питимуть каву в Ялті. Не переживай тобі теж перепаде.
14.09.2025 13:34
Утопія.
14.09.2025 13:05
миротворцы нужны во время войны- а после войны это оккупация
14.09.2025 13:12
Кому, де й коли допомогли миротворці ООН? В кращому випадку вони можуть виконувати роль спостерігачів - а миротворці з них зовсім ніякі.
Подивіться фільм «Нічия земля» 2001 року режисера Даніса Тановича про події в Боснії - там достатньо добре показана вся нікчемність цієї корумпованої контори.
14.09.2025 13:17
У Кореї. Пів Кореї відстояли. Наши в Боснії та Герцеговині. Здаєтся бвльш ніде.
14.09.2025 13:20
В Кореї не миротворці ООН, в американські війська
14.09.2025 13:37
США в Кореє мали мандат ООН.
14.09.2025 13:53
МПлять, дійсно не європєйці а гєйропейці. От на...х...я вони тут потрібні ПІСЛЯ мирной угоди? Вареники жерти та велику ЗРЯплатню отримуваи і сдристнути при першому ж пострілу?
14.09.2025 13:18
Закатайте губу. Вони сказали що надішлють миротворців з Бангладеш і Саудівської Аравії. Про саудівців брехня. Шейхи не ідіоти.
14.09.2025 13:27
Я десь перелік країн написав? Коли? Де? Шо, вгадали літери склали слова навіть речення і навіть змогли прочести і смисл причитаного не дойшов? А бангладешкий хлоп шо, вареникі не їси?
14.09.2025 13:32
Умови мирної угоди і гарантій безпеки для України :
Трильон євро, 10 тис. ракет середньої дальності, ядерна зброя.
14.09.2025 13:19
Досить тактичної ЯЗ.
14.09.2025 13:22
...І
"Ключ от квартиры где деньги лежат" (с)
14.09.2025 13:23
Квартири не буде.
14.09.2025 13:31
І по 10 девственiц кожному.
14.09.2025 13:31
Кожному миротворцю?
14.09.2025 13:34
Без безпілотної зона над Україною, це недієздатна х...ня. Після прильоту по базі миротворців першої ж ракети, в західних країнах почнуться протести про їх виведення.

Якщо орки без якогось покарання пустили шахеди по країні НАТО і навіть крилаті ракети, то пустити балістику по базі миротворців для них як два пальці обісцяти...
14.09.2025 13:21
навіщо ці міротворці потрібні ?

Ось Румунія не збила Шахед бо він повернуся в Україну, так і з ними буде.
14.09.2025 13:25
І солдати яких країн будуть обрані для цієї почесної місії? бульбостану, китаю, індії, в'єтнаму та бразилії?
14.09.2025 13:26
Попередити партнерів, що в разі поразки ЗСУ буде відходити з боями до Ла маншу.
14.09.2025 13:27
Було вже з військами УНР (в Польщі роззброїли) та військами УПА (в Чехословаччині перебили).
14.09.2025 13:43
От уже кого-кого, а миротворців ООН не треба зовсім.

Я сам бачив їхню автівку з удосконаленням філмової позначки (хтось, видно, вночі зробив фарбою від руки): UNnecessary.
14.09.2025 13:42
А путлєр вже згоден?? Чи дурень думкою багатіє??
14.09.2025 13:43
Да пішли ви нах з такими миротворцями... В Лівії теж були миротворці які розбіглися тільки побачивши вагнерівців. А проти регулярної рашистської армії миротворці тим паче не будуть стояти. До речі Сосія так і не була покарана за напад на миротворців.
14.09.2025 14:10
 
 