Миротворцы ООН могут быть развернуты в Украине после мирного соглашения, - Бербок

Новый президент Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок не исключает развертывания миротворческих сил ООН в Украине. Впрочем, это может произойти только после подписания мирного договора.

Об этом она заявила в интервью Bild, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным издания, экс-министр иностранных дел Германии, Анналена Бербок, которую 9 сентября избрали президентом Генассамблеи ООН, поделилась своим видением участия ООН в восстановлении мира в Украине.

"Если мирный договор будет достигнут, его нужно закрепить наилучшим образом. И если большинство государств-членов решат, что для этого нужны "голубые каски" (миротворцы ООН. - Ред.), то это, надеемся, обеспечит длительный мир", - отметила Бербок.

Она также отметила, что такие миротворческие миссии "необходимы, чем когда-либо прежде, и не только в отношении европейского континента".

Впрочем, издание отмечает, что развертывание такой миротворческой миссии ООН в значительной степени будет зависеть от Москвы. Совет Безопасности ООН санкционирует направление миротворческих миссий, а право вето России на любое решение Совета может помешать развертыванию "голубых касок" в Украине.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что экс-главу МИД Германии Бербок избрали председателем Генассамблеи ООН.