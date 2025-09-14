Миротворцы ООН могут быть развернуты в Украине после мирного соглашения, - Бербок
Новый президент Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок не исключает развертывания миротворческих сил ООН в Украине. Впрочем, это может произойти только после подписания мирного договора.
Об этом она заявила в интервью Bild, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По данным издания, экс-министр иностранных дел Германии, Анналена Бербок, которую 9 сентября избрали президентом Генассамблеи ООН, поделилась своим видением участия ООН в восстановлении мира в Украине.
"Если мирный договор будет достигнут, его нужно закрепить наилучшим образом. И если большинство государств-членов решат, что для этого нужны "голубые каски" (миротворцы ООН. - Ред.), то это, надеемся, обеспечит длительный мир", - отметила Бербок.
Она также отметила, что такие миротворческие миссии "необходимы, чем когда-либо прежде, и не только в отношении европейского континента".
Впрочем, издание отмечает, что развертывание такой миротворческой миссии ООН в значительной степени будет зависеть от Москвы. Совет Безопасности ООН санкционирует направление миротворческих миссий, а право вето России на любое решение Совета может помешать развертыванию "голубых касок" в Украине.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что экс-главу МИД Германии Бербок избрали председателем Генассамблеи ООН.
це як санції трампона - після того як ви перестанете нафту на паРаші купувати ..а у вас тільки в планах до 2027 ))
А от вічна війна йому підходить
Чи кого вони там зібралися "миротворити"? І, найголовніше, де?
Не якщо а він, мирний договір буде досягнуто. І миротворці ООН можуть бути визначальним чинником припинення страждань українського народу.
Подивіться фільм «Нічия земля» 2001 року режисера Даніса Тановича про події в Боснії - там достатньо добре показана вся нікчемність цієї корумпованої контори.
Трильон євро, 10 тис. ракет середньої дальності, ядерна зброя.
"Ключ от квартиры где деньги лежат" (с)
Якщо орки без якогось покарання пустили шахеди по країні НАТО і навіть крилаті ракети, то пустити балістику по базі миротворців для них як два пальці обісцяти...
Ось Румунія не збила Шахед бо він повернуся в Україну, так і з ними буде.
Я сам бачив їхню автівку з удосконаленням філмової позначки (хтось, видно, вночі зробив фарбою від руки): UNnecessary.