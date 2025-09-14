УКР
Миротворці ООН можуть бути розгорнуті в Україні після мирної угоди, - Бербок

Від деяких лідерів є позитивні сигнали щодо миротворців в Україні

Нова президентка Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок не виключає розгортання миротворчих сил ООН в Україні. Втім, це може відбутися лише після підписання мирного договору.

Про це вона заявила в інтерв’ю Bild, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними видання, ексміністерка закордонних справ Німеччини, Анналена Бербок, яку 9 вересня обрали президенткою Генасамблеї ООН, поділилася своїм баченням участі ООН у відновленні миру в Україні.

"Якщо мирний договір буде досягнуто, його потрібно закріпити найкращим чином. І якщо більшість держав-членів вирішать, що для цього потрібні "блакитні шоломи" (миротворці ООН. - Ред.), то це, сподіваємося, забезпечить тривалий мир", - зазначила Бербок.

Також читайте: Бербок про удар по Сумах: Путін кров’ю підтверджує, що він прагне не миру, а знищення

Вона також зауважила, що такі миротворчі місії "необхідніші, ніж будь-коли раніше, і не лише стосовно європейського континенту".

Втім, видання відзначає, що розгортання такої миротворчої місії ООН значною мірою залежатиме від Москви. Рада Безпеки ООН санкціонує направлення миротворчих місій, а право вето Росії на будь-яке рішення Ради може перешкодити розгортанню "блакитних шоломів" в Україні.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ексочільницю МЗС Німеччини Бербок обрали головою Генасамблеї ООН.

+9
ТА НЕ БУДЕ МИРНОЇ УГОДИ. Ото тупі кретини. Путін хоче знищення українців як етносу - як Гітлер евреїв. Нащо йому мирна угода, миротворці чи наш суверенітет?

А от вічна війна йому підходить
14.09.2025 12:46 Відповісти
+5
Миротворці будуть ставитися до окупантів як до окупантів?

Чи кого вони там зібралися "миротворити"? І, найголовніше, де?
14.09.2025 12:51 Відповісти
+5
Яка, млть угода?! Після, виконання зеленським, "плану перемоги", Ваші миротворці тут нікому не потрібні...
14.09.2025 12:54 Відповісти
якої нема і невідомо чи буде ))

це як санції трампона - після того як ви перестанете нафту на паРаші купувати ..а у вас тільки в планах до 2027 ))
14.09.2025 12:46 Відповісти
Всі війни колись завершуються. Швидше за все, російсько-українська війна триватиме ще декілька років. І якщо нам зменшуватимуть допомогу, а китай буде збільшувати допомогу росіі, то для нас все буде досить погано. Сподіваюся, що найближчим часом прилетить чорний лебідь і для росіі настануть чорні часи, так було б ідеально. Але, щось він довго якось летить.
14.09.2025 12:57 Відповісти
ТА НЕ БУДЕ МИРНОЇ УГОДИ. Ото тупі кретини. Путін хоче знищення українців як етносу - як Гітлер евреїв. Нащо йому мирна угода, миротворці чи наш суверенітет?

А от вічна війна йому підходить
14.09.2025 12:46 Відповісти
Ніхто не починає війну, щоб воювати вічно. Війну починають заради перемоги. І порівняння з Гітлером і євреями все-таки не коректно.
14.09.2025 12:58 Відповісти
****** ти росіян знаєш
14.09.2025 13:00 Відповісти
Полонені росіяни кажуть, що напередодні вторгнення їм сказали проїхатись до Києва та бути там, поки зміниться влада, - заступник генпрокурора Лещенко. Джерело: https://censor.net/ua/n3571798
14.09.2025 13:03 Відповісти
ми цю маячню про "братерськи народи" з 14 р. чуємо. А роздають тому, що наявність руцького аусвайсу це як квіток в одну сторону + моб. резерв окупантів
14.09.2025 14:27 Відповісти
А ти експертний знавець росіян?
14.09.2025 13:31 Відповісти
Достатньо, щоб рахувати 99.99% із них - потворами
14.09.2025 14:23 Відповісти
Коректно
14.09.2025 13:32 Відповісти
Адольф не роздавав євреям паспорти Рейху і не говорив, що вони з німцями один народ.
14.09.2025 13:49 Відповісти
Тобто визнаєш, що ***** гірший за гітлера?
14.09.2025 14:28 Відповісти
Якби він хотів знищити українців як етнос,він би вже знищив всіх українців на окупованих територіях 2014 і 2022. Вочевидь, його плани інші.
14.09.2025 13:33 Відповісти
Як ти це собі уявляєш під час війни? Масованими стратами, ГУЛАГОМ? Щоб весь світ остаточно переконався що таке є параша, щоб не було жодних сумнівів що орків треба вбивати. А хто піде до армії рф коли всіх вбити на ТОТ? Хто буде працювати? тік-токи кадирова, а може буратські алкаші чи масквацькі мажори?
14.09.2025 14:34 Відповісти
Если запустить стада овец - будет больше пользы,животные хоть не на долго,но смогут остановить следующее наступление рашистов.
14.09.2025 12:48 Відповісти
Черговий "білий шум".
14.09.2025 12:48 Відповісти
На росії розгортайте
14.09.2025 12:50 Відповісти
Миротворці будуть ставитися до окупантів як до окупантів?

Чи кого вони там зібралися "миротворити"? І, найголовніше, де?
14.09.2025 12:51 Відповісти
14.09.2025 14:12 Відповісти
Як то кажуть: гарна ложка до обіду! Але обід щось не проглядається...
14.09.2025 12:52 Відповісти
Яка, млть угода?! Після, виконання зеленським, "плану перемоги", Ваші миротворці тут нікому не потрібні...
14.09.2025 12:54 Відповісти
Значить ніколи. Не буде ніякої угоди з кацапами поки там при владі ***** із своєю шоблою.
14.09.2025 12:55 Відповісти
ООН.. не НАТО. Навіть після "мирной угоди" не хочуть марать руки. Хитродупi.
14.09.2025 12:55 Відповісти
Стара маразматична прабабця европа, прихисток абстрактних індивідуумів та Українських ухилянтів.
14.09.2025 12:56 Відповісти
Макаки повинні вбивати один одного. Можна вважати європейців шакалами, але це розумна стратегія.
14.09.2025 13:01 Відповісти
Якщо мирний договір буде досягнуто, Джерело: https://censor.net/ua/n3574006
Не якщо а він, мирний договір буде досягнуто. І миротворці ООН можуть бути визначальним чинником припинення страждань українського народу.
14.09.2025 13:01 Відповісти
У Криму теж будуть?
14.09.2025 13:04 Відповісти
Звісно, питимуть каву в Ялті. Не переживай тобі теж перепаде.
14.09.2025 13:34 Відповісти
Утопія.
14.09.2025 13:05 Відповісти
миротворцы нужны во время войны- а после войны это оккупация
14.09.2025 13:12 Відповісти
Кому, де й коли допомогли миротворці ООН? В кращому випадку вони можуть виконувати роль спостерігачів - а миротворці з них зовсім ніякі.
Подивіться фільм «Нічия земля» 2001 року режисера Даніса Тановича про події в Боснії - там достатньо добре показана вся нікчемність цієї корумпованої контори.
14.09.2025 13:17 Відповісти
У Кореї. Пів Кореї відстояли. Наши в Боснії та Герцеговині. Здаєтся бвльш ніде.
14.09.2025 13:20 Відповісти
В Кореї не миротворці ООН, в американські війська
14.09.2025 13:37 Відповісти
США в Кореє мали мандат ООН.
14.09.2025 13:53 Відповісти
МПлять, дійсно не європєйці а гєйропейці. От на...х...я вони тут потрібні ПІСЛЯ мирной угоди? Вареники жерти та велику ЗРЯплатню отримуваи і сдристнути при першому ж пострілу?
14.09.2025 13:18 Відповісти
Закатайте губу. Вони сказали що надішлють миротворців з Бангладеш і Саудівської Аравії. Про саудівців брехня. Шейхи не ідіоти.
14.09.2025 13:27 Відповісти
Я десь перелік країн написав? Коли? Де? Шо, вгадали літери склали слова навіть речення і навіть змогли прочести і смисл причитаного не дойшов? А бангладешкий хлоп шо, вареникі не їси?
14.09.2025 13:32 Відповісти
Умови мирної угоди і гарантій безпеки для України :
Трильон євро, 10 тис. ракет середньої дальності, ядерна зброя.
14.09.2025 13:19 Відповісти
Досить тактичної ЯЗ.
14.09.2025 13:22 Відповісти
...І
"Ключ от квартиры где деньги лежат" (с)
14.09.2025 13:23 Відповісти
Квартири не буде.
14.09.2025 13:31 Відповісти
І по 10 девственiц кожному.
14.09.2025 13:31 Відповісти
Кожному миротворцю?
14.09.2025 13:34 Відповісти
Без безпілотної зона над Україною, це недієздатна х...ня. Після прильоту по базі миротворців першої ж ракети, в західних країнах почнуться протести про їх виведення.

Якщо орки без якогось покарання пустили шахеди по країні НАТО і навіть крилаті ракети, то пустити балістику по базі миротворців для них як два пальці обісцяти...
14.09.2025 13:21 Відповісти
навіщо ці міротворці потрібні ?

Ось Румунія не збила Шахед бо він повернуся в Україну, так і з ними буде.
14.09.2025 13:25 Відповісти
І солдати яких країн будуть обрані для цієї почесної місії? бульбостану, китаю, індії, в'єтнаму та бразилії?
14.09.2025 13:26 Відповісти
Попередити партнерів, що в разі поразки ЗСУ буде відходити з боями до Ла маншу.
14.09.2025 13:27 Відповісти
Було вже з військами УНР (в Польщі роззброїли) та військами УПА (в Чехословаччині перебили).
14.09.2025 13:43 Відповісти
От уже кого-кого, а миротворців ООН не треба зовсім.

Я сам бачив їхню автівку з удосконаленням філмової позначки (хтось, видно, вночі зробив фарбою від руки): UNnecessary.
14.09.2025 13:42 Відповісти
А путлєр вже згоден?? Чи дурень думкою багатіє??
14.09.2025 13:43 Відповісти
Да пішли ви нах з такими миротворцями... В Лівії теж були миротворці які розбіглися тільки побачивши вагнерівців. А проти регулярної рашистської армії миротворці тим паче не будуть стояти. До речі Сосія так і не була покарана за напад на миротворців.
14.09.2025 14:10 Відповісти
Вона хоч за щось була покарана за ці 34-35 роки?
Ні за війну проти Чечні, ні за всі інші злочини
14.09.2025 15:42 Відповісти
Недай боже.... абсолютно непотрібні ті миротворці як й сама ООН. Вони при перший небезпеці можуть втекти залишивши людей , теріторії на поталу агресора, вже таке було в їх історії, навіть фільм про це є.
14.09.2025 14:26 Відповісти
Толку от этого ООН как с козла молока
14.09.2025 14:44 Відповісти
ООН МАЄ ПОЯСНИТИ ДВІ РЕЧІ....ЯК РАШИСТСЬКИЙ ЗЛОЧИНЕЦЬ.ВБИВЦЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І ОКУПАНТ УКРАЇНИ ДО СЬОГОДНІ СИДИТЬ В РАДБЕЗІ ООН...ЦЕ ПЕРШЕ....І ДРУГЕ.А НАКУЯ БУДУТЬ ПОТРІБНІ УКРАЇНІ ООНІВСЬКІ МИРОТВОРЦІ ПІСЛЯ МИРНОЇ УГОДИ...????ООН- ДІТКИ МОСКОВСЬКОЇ ПРИВОКЗАЛЬНОЇ ШЛЮХИ....
14.09.2025 15:12 Відповісти
Не сприймайте цих обісцяних всерйоз. Абсолютні нікчеми і панічні боягузи.
14.09.2025 15:14 Відповісти
це Потужно!!
Але що робити з неадекватами міндіча? Що робити з пуйлом, який не дасть дозволи на перемир'я та інше
14.09.2025 15:40 Відповісти
 
 