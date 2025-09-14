Миротворці ООН можуть бути розгорнуті в Україні після мирної угоди, - Бербок

Нова президентка Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок не виключає розгортання миротворчих сил ООН в Україні. Втім, це може відбутися лише після підписання мирного договору.

Про це вона заявила в інтерв’ю Bild, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За даними видання, ексміністерка закордонних справ Німеччини, Анналена Бербок, яку 9 вересня обрали президенткою Генасамблеї ООН, поділилася своїм баченням участі ООН у відновленні миру в Україні.

"Якщо мирний договір буде досягнуто, його потрібно закріпити найкращим чином. І якщо більшість держав-членів вирішать, що для цього потрібні "блакитні шоломи" (миротворці ООН. - Ред.), то це, сподіваємося, забезпечить тривалий мир", - зазначила Бербок.

Вона також зауважила, що такі миротворчі місії "необхідніші, ніж будь-коли раніше, і не лише стосовно європейського континенту".

Втім, видання відзначає, що розгортання такої миротворчої місії ООН значною мірою залежатиме від Москви. Рада Безпеки ООН санкціонує направлення миротворчих місій, а право вето Росії на будь-яке рішення Ради може перешкодити розгортанню "блакитних шоломів" в Україні.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ексочільницю МЗС Німеччини Бербок обрали головою Генасамблеї ООН.