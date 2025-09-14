Миротворці ООН можуть бути розгорнуті в Україні після мирної угоди, - Бербок
Нова президентка Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок не виключає розгортання миротворчих сил ООН в Україні. Втім, це може відбутися лише після підписання мирного договору.
Про це вона заявила в інтерв’ю Bild, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За даними видання, ексміністерка закордонних справ Німеччини, Анналена Бербок, яку 9 вересня обрали президенткою Генасамблеї ООН, поділилася своїм баченням участі ООН у відновленні миру в Україні.
"Якщо мирний договір буде досягнуто, його потрібно закріпити найкращим чином. І якщо більшість держав-членів вирішать, що для цього потрібні "блакитні шоломи" (миротворці ООН. - Ред.), то це, сподіваємося, забезпечить тривалий мир", - зазначила Бербок.
Вона також зауважила, що такі миротворчі місії "необхідніші, ніж будь-коли раніше, і не лише стосовно європейського континенту".
Втім, видання відзначає, що розгортання такої миротворчої місії ООН значною мірою залежатиме від Москви. Рада Безпеки ООН санкціонує направлення миротворчих місій, а право вето Росії на будь-яке рішення Ради може перешкодити розгортанню "блакитних шоломів" в Україні.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ексочільницю МЗС Німеччини Бербок обрали головою Генасамблеї ООН.
це як санції трампона - після того як ви перестанете нафту на паРаші купувати ..а у вас тільки в планах до 2027 ))
А от вічна війна йому підходить
Чи кого вони там зібралися "миротворити"? І, найголовніше, де?
Не якщо а він, мирний договір буде досягнуто. І миротворці ООН можуть бути визначальним чинником припинення страждань українського народу.
Подивіться фільм «Нічия земля» 2001 року режисера Даніса Тановича про події в Боснії - там достатньо добре показана вся нікчемність цієї корумпованої контори.
Трильон євро, 10 тис. ракет середньої дальності, ядерна зброя.
"Ключ от квартиры где деньги лежат" (с)
Якщо орки без якогось покарання пустили шахеди по країні НАТО і навіть крилаті ракети, то пустити балістику по базі миротворців для них як два пальці обісцяти...
Ось Румунія не збила Шахед бо він повернуся в Україну, так і з ними буде.
Я сам бачив їхню автівку з удосконаленням філмової позначки (хтось, видно, вночі зробив фарбою від руки): UNnecessary.
Ні за війну проти Чечні, ні за всі інші злочини
Але що робити з неадекватами міндіча? Що робити з пуйлом, який не дасть дозволи на перемир'я та інше