Ексочільницю МЗС Німеччини Бербок обрали головою Генасамблеї ООН

У понеділок, 2 червня, колишню очільницю Міністерства закордонних справ Німеччини Анналену Бербок обрали головою Генеральної Асамблеї ООН.

Про це пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Бербок підтримали 167 країн - переважна більшість членів Генасамблеї.

Зазначається, що Бербок була єдиною кандидаткою на цю посаду.

У своїй першій промові вона подякувала представникам країн за надану довіру і заявила, що має намір бути "чесною посередницею" у роботі Генасамблеї.

Інавгурація Бербок відбудеться 9 вересня 2025 року у Нью-Йорку.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини затвердив кандидатуру очільниці МЗС Анналени Бербок на посаду голови Генасамблеї ООН.

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