Ексочільницю МЗС Німеччини Бербок обрали головою Генасамблеї ООН
У понеділок, 2 червня, колишню очільницю Міністерства закордонних справ Німеччини Анналену Бербок обрали головою Генеральної Асамблеї ООН.
Про це пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.
Бербок підтримали 167 країн - переважна більшість членів Генасамблеї.
Зазначається, що Бербок була єдиною кандидаткою на цю посаду.
У своїй першій промові вона подякувала представникам країн за надану довіру і заявила, що має намір бути "чесною посередницею" у роботі Генасамблеї.
Інавгурація Бербок відбудеться 9 вересня 2025 року у Нью-Йорку.
Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини затвердив кандидатуру очільниці МЗС Анналени Бербок на посаду голови Генасамблеї ООН.
Топ коментарі
+17 Володимир Омельянов
показати весь коментар02.06.2025 18:34 Відповісти Посилання
+17 Алекс Мышкевич
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+16 Наталия Гончар
показати весь коментар02.06.2025 18:35 Відповісти Посилання
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найщиріші вітання пані Анналені !
сподіваємось що ООН прокинеться
.
Вони і в Канаді - гарні чиновники, поліцаї, судді....... Своїх не покривають і до корита не прилаштовують.
Трамп - гуцул?
хахахахаха, вам бы со стендапами выступать.
достаточно посмотреть на немца Трампа
такое творят, что стыдно становится мне через забор в Канаде
Аж не віриться...
А Анналена - лише голова Генеральної Асамблеї ООН. До функцій якої входить: відкриття і закриття пленарного засідання Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, повністю керує роботою Генеральної Асамблеї і підтримує порядок на її засіданнях.
Голова обирається на один рік із числа країн - членів ООН, за виключенням постійних членів Ради Безпеки ООН. Він є представником однієї із п'яти географічних груп: країн Африки, Азії, Східної Європи, Латинської Америки і Карибського басейну, Західної Європи та інших держав.
Уклін та великий палець.
Найшанованіша жінка політик для мене .