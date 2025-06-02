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Новини Бербок очолить Генасамблею ООН
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Ексочільницю МЗС Німеччини Бербок обрали головою Генасамблеї ООН

Бербок очолила Генасамблею ООН

У понеділок, 2 червня, колишню очільницю Міністерства закордонних справ Німеччини Анналену Бербок обрали головою Генеральної Асамблеї ООН.

Про це пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Бербок підтримали 167 країн - переважна більшість членів Генасамблеї.

Зазначається, що Бербок була єдиною кандидаткою на цю посаду. 

У своїй першій промові вона подякувала представникам країн за надану довіру і заявила, що має намір бути "чесною посередницею" у роботі Генасамблеї.

Інавгурація Бербок відбудеться 9 вересня 2025 року у Нью-Йорку.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини затвердив кандидатуру очільниці МЗС Анналени Бербок на посаду голови Генасамблеї ООН.

Читайте також: Путін тягне час та намагається вийти з перемовин, - Бербок

Автор: 

ООН (3372) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+17
Вітаня пані Бербок ! вона заслужила ,сподіваюсь з її приходом ООН змінится в кращу сторону.
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02.06.2025 18:34 Відповісти
+17
оце так !

найщиріші вітання пані Анналені !
сподіваємось що ООН прокинеться

.
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02.06.2025 18:36 Відповісти
+16
ОЦЕ НОВИНА!! ТАК НОВИНА!Бербок підтримали 167 країн - переважна більшість членів Генасамблеї. При усій нікчемності ООН ... Це привід Совойовим обісратися , де голоси рашки з Китаєм напарі усе ветують . Може введе реформи ця смілива жіночка?
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02.06.2025 18:35 Відповісти
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Вітаня пані Бербок ! вона заслужила ,сподіваюсь з її приходом ООН змінится в кращу сторону.
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02.06.2025 18:34 Відповісти
ОЦЕ НОВИНА!! ТАК НОВИНА!Бербок підтримали 167 країн - переважна більшість членів Генасамблеї. При усій нікчемності ООН ... Це привід Совойовим обісратися , де голоси рашки з Китаєм напарі усе ветують . Може введе реформи ця смілива жіночка?
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02.06.2025 18:35 Відповісти
оце так !

найщиріші вітання пані Анналені !
сподіваємось що ООН прокинеться

.
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02.06.2025 18:36 Відповісти
❤️
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02.06.2025 18:39 Відповісти
Німці хороші, виважені бюрократи і службовці.

Вони і в Канаді - гарні чиновники, поліцаї, судді....... Своїх не покривають і до корита не прилаштовують.
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02.06.2025 18:42 Відповісти
А трамп хто? За походженням
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02.06.2025 18:45 Відповісти
Там походення кучеряве: батько начебто німець, але в часи війни з Гітлєром від німецького походження відрікався і схилявся до євреїв хоча його судили за зв'язки з Ку-Клукс-Кланом. До америамюи переселився дід, який чомусь пріхвищн Друмпф поміняв на Трамп. З матір'ю зрозуміліше - вона шотландка. Донні вдався у матір - рудий і як кажуть англійці - горець (не дуже розумний). Скоріше за все німецького у ньому зовсім небагато, а те, що є - не найкращі риси німецької нації.
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02.06.2025 19:10 Відповісти
"горець (не дуже розумний)" - не ображайте гуцулів!

Трамп - гуцул?
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02.06.2025 19:18 Відповісти
😊 Ніт! Наші гуцули, навіть 3-річні йому фору дадуть.
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02.06.2025 19:23 Відповісти
Бачу, Ви експерт із расових питань. А оця Бербок, вона чистокровна арійка? Чи її не досліджували, штангенциркулем?
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02.06.2025 19:40 Відповісти
ахахахахаха, где вас таких смешныз берут.
хахахахаха, вам бы со стендапами выступать.

достаточно посмотреть на немца Трампа
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02.06.2025 18:45 Відповісти
Ще дід Трампа, який відкрив притон для золотошукачів в Канаді, по факту перестав бути німцем.
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02.06.2025 18:50 Відповісти
ну сейчас трамп породнился с евреями, так он что его сын не стали менее е б а нутыми.
такое творят, что стыдно становится мне через забор в Канаде
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02.06.2025 18:53 Відповісти
По факту, вони стали євреями?
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02.06.2025 18:56 Відповісти
й зрадив Євреїв тусячи зараз з Іраном , беручи літачок хабар у лідера країни де ховаються лідери ХАМАС
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02.06.2025 19:09 Відповісти
Нафіг брати приклад з історії Трампа ? Німець, якщо він ВЖЕ не зкурвивися підрашці у кріслах та посадах ( а дивлячись на Соловйвщину - найвища ненависть зараз на них) , то значить це справжня дотошна прискіплевість й відданість справі . Впененна - Бербок не була в совдепіській васточнай колонії за стіною.
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02.06.2025 19:01 Відповісти
Цікава біографія- партія Зелених, доречі ( прости господи не СН) ))
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02.06.2025 19:08 Відповісти
оце команда песимістичного настрою - розгону усьо пропало - запамʼятайте його реакцію та слідкуйте - НІКОЛИ НІДЕ ЖОДНОГО ПОЗИТИВУ
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02.06.2025 19:16 Відповісти
бо для німця орднунг то є все
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02.06.2025 18:45 Відповісти
сослали в ООН, чтобы на китай не гафкала и не портила деловые отношения
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02.06.2025 18:44 Відповісти
Так, щось таке. Голова Генасамблеї - технічна, обслуговуюча посада: нічого не робить та нічого не вирішує. Тепер вона технічний працівник секретаріату ООН
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02.06.2025 18:47 Відповісти
Ну да, ну да... Хором співаєте? І Бербок- "сослане" ніщо, і ООН ніщо, і Кітай брат. "Нічєго так нє видавало штірліца как руснявого розвєдоса, как волочащійся парашЮт".(с) А тут двоє хором))
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02.06.2025 18:52 Відповісти
А Ви, я бачу, типовий патріот, що розмовляє з громадянами України як із бид лом. У світі, й в ООН взагалі, є різні посади, із відповідним обсягом повноважень. Я не сказав "ООН ніщо", я б запитав Вас про перелік повноважень та обов'язків голови Генасамблеї. Але ж я бачу із ким спілкуюся, тому питання риторичне.
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02.06.2025 18:57 Відповісти
Тобто, Ви (бгг, більший за мене патріот, як вважаєте, хоча про патріотизм мови не було ВЗАГАЛІ)лайкаєте і піддакуєте узькоязьічному коментатору, який пише, що Бербок "сослали в ООН, чтобы на китай не гафкала", потім додаєте, що Бербок "нічого не робить і нічого не вирішує", і я неправий, що ви співаєте хором? І це ВИ реально "бачите, з ким спілкуєтеся"- Ви ж навіть свій комент прочитайте спочатку, а потім діагнози ставте іншим.
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02.06.2025 20:18 Відповісти
Анналені Бербок наша повага. Побажаємо успіхів і здоров'я!
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02.06.2025 18:48 Відповісти
Це дуже велика перемога демократичного світу і дуже гарна новина для України.
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02.06.2025 18:53 Відповісти
і що, Гутієреш - знайшов курс касапського корита "мокша"?
Аж не віриться...
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02.06.2025 19:00 Відповісти
Блін, як я Лажонувся... Бо Гутерреш - генеральний секретар ООН.
А Анналена - лише голова Генеральної Асамблеї ООН. До функцій якої входить: відкриття і закриття пленарного засідання Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, повністю керує роботою Генеральної Асамблеї і підтримує порядок на її засіданнях.

Голова обирається на один рік із числа країн - членів ООН, за виключенням постійних членів Ради Безпеки ООН. Він є представником однієї із п'яти географічних груп: країн Африки, Азії, Східної Європи, Латинської Америки і Карибського басейну, Західної Європи та інших держав.
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02.06.2025 19:07 Відповісти
Файна жіночка: і на своєму місці, ще й смачненька.
Уклін та великий палець.
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02.06.2025 19:08 Відповісти
Вітаю пані Бербок з обранням !
Найшанованіша жінка політик для мене .
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02.06.2025 19:30 Відповісти
нарешті ООН отримає адекватного очільника. Усі ці соціалісти з минулого тіпа Кофі Анана, чи те що там зараз тупо робили картинку при нульовому ККД.
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02.06.2025 19:59 Відповісти
 
 