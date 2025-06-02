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Новости Бербок возглавит Генассамблею ООН
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Экс-главу МИД Германии Бербок избрали председателем Генассамблеи ООН

Бербок возглавила Генассамблею ООН

В понедельник, 2 июня, бывшую руководительницу Министерства иностранных дел Германии Анналену Бербок избрали председателем Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Бербок поддержали 167 стран - подавляющее большинство членов Генассамблеи.

Отмечается, что Бербок была единственным кандидатом на эту должность.

В своей первой речи она поблагодарила представителей стран за оказанное доверие и заявила, что намерена быть "честной посредницей" в работе Генассамблеи.

Инаугурация Бербок состоится 9 сентября 2025 года в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что правительство Германии утвердило кандидатуру главы МИД Анналены Бербок на должность председателя Генассамблеи ООН.

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Автор: 

ООН (4187) Анналена Бербок (349)


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Топ комментарии
+6
Вітаня пані Бербок ! вона заслужила ,сподіваюсь з її приходом ООН змінится в кращу сторону.
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02.06.2025 18:34 Ответить
+6
ОЦЕ НОВИНА!! ТАК НОВИНА!Бербок підтримали 167 країн - переважна більшість членів Генасамблеї. При усій нікчемності ООН ... Це привід Совойовим обісратися , де голоси рашки з Китаєм напарі усе ветують . Може введе реформи ця смілива жіночка?
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02.06.2025 18:35 Ответить
+5
оце так !

найщиріші вітання пані Анналені !
сподіваємось що ООН прокинеться

.
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02.06.2025 18:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вітаня пані Бербок ! вона заслужила ,сподіваюсь з її приходом ООН змінится в кращу сторону.
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02.06.2025 18:34 Ответить
ОЦЕ НОВИНА!! ТАК НОВИНА!Бербок підтримали 167 країн - переважна більшість членів Генасамблеї. При усій нікчемності ООН ... Це привід Совойовим обісратися , де голоси рашки з Китаєм напарі усе ветують . Може введе реформи ця смілива жіночка?
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02.06.2025 18:35 Ответить
Класна тьолка
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02.06.2025 18:35 Ответить
тьолкі в дєрєвєнском колхозє, кацап

.
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02.06.2025 18:37 Ответить
оце так !

найщиріші вітання пані Анналені !
сподіваємось що ООН прокинеться

.
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02.06.2025 18:36 Ответить
❤️
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02.06.2025 18:39 Ответить
Німці хороші, виважені бюрократи і службовці.

Вони і в Канаді - гарні чиновники, поліцаї, судді....... Своїх не покривають і до корита не прилаштовують.
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02.06.2025 18:42 Ответить
А трамп хто? За походженням
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02.06.2025 18:45 Ответить
Там походення кучеряве: батько начебто німець, але в часи війни з Гітлєром від німецького походження відрікався і схилявся до євреїв хоча його судили за зв'язки з Ку-Клукс-Кланом. До америамюи переселився дід, який чомусь пріхвищн Друмпф поміняв на Трамп. З матір'ю зрозуміліше - вона шотландка. Донні вдався у матір - рудий і як кажуть англійці - горець (не дуже розумний). Скоріше за все німецького у ньому зовсім небагато, а те, що є - не найкращі риси німецької нації.
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02.06.2025 19:10 Ответить
ахахахахаха, где вас таких смешныз берут.
хахахахаха, вам бы со стендапами выступать.

достаточно посмотреть на немца Трампа
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02.06.2025 18:45 Ответить
Ще дід Трампа, який відкрив притон для золотошукачів в Канаді, по факту перестав бути німцем.
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02.06.2025 18:50 Ответить
ну сейчас трамп породнился с евреями, так он что его сын не стали менее е б а нутыми.
такое творят, что стыдно становится мне через забор в Канаде
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02.06.2025 18:53 Ответить
По факту, вони стали євреями?
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02.06.2025 18:56 Ответить
й зрадив Євреїв тусячи зараз з Іраном , беручи літачок хабар у лідера країни де ховаються лідери ХАМАС
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02.06.2025 19:09 Ответить
Нафіг брати приклад з історії Трампа ? Німець, якщо він ВЖЕ не зкурвивися підрашці у кріслах та посадах ( а дивлячись на Соловйвщину - найвища ненависть зараз на них) , то значить це справжня дотошна прискіплевість й відданість справі . Впененна - Бербок не була в совдепіській васточнай колонії за стіною.
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02.06.2025 19:01 Ответить
Цікава біографія- партія Зелених, доречі ( прости господи не СН) ))
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02.06.2025 19:08 Ответить
бо для німця орднунг то є все
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02.06.2025 18:45 Ответить
сослали в ООН, чтобы на китай не гафкала и не портила деловые отношения
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02.06.2025 18:44 Ответить
Так, щось таке. Голова Генасамблеї - технічна, обслуговуюча посада: нічого не робить та нічого не вирішує. Тепер вона технічний працівник секретаріату ООН
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02.06.2025 18:47 Ответить
Ну да, ну да... Хором співаєте? І Бербок- "сослане" ніщо, і ООН ніщо, і Кітай брат. "Нічєго так нє видавало штірліца как руснявого розвєдоса, как волочащійся парашЮт".(с) А тут двоє хором))
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02.06.2025 18:52 Ответить
А Ви, я бачу, типовий патріот, що розмовляє з громадянами України як із бид лом. У світі, й в ООН взагалі, є різні посади, із відповідним обсягом повноважень. Я не сказав "ООН ніщо", я б запитав Вас про перелік повноважень та обов'язків голови Генасамблеї. Але ж я бачу із ким спілкуюся, тому питання риторичне.
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02.06.2025 18:57 Ответить
Анналені Бербок наша повага. Побажаємо успіхів і здоров'я!
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02.06.2025 18:48 Ответить
Це дуже велика перемога демократичного світу і дуже гарна новина для України.
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02.06.2025 18:53 Ответить
і що, Гутієреш - знайшов курс касапського корита "мокша"?
Аж не віриться...
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02.06.2025 19:00 Ответить
Блін, як я Лажонувся... Бо Гутерреш - генеральний секретар ООН.
А Анналена - лише голова Генеральної Асамблеї ООН. До функцій якої входить: відкриття і закриття пленарного засідання Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, повністю керує роботою Генеральної Асамблеї і підтримує порядок на її засіданнях.

Голова обирається на один рік із числа країн - членів ООН, за виключенням постійних членів Ради Безпеки ООН. Він є представником однієї із п'яти географічних груп: країн Африки, Азії, Східної Європи, Латинської Америки і Карибського басейну, Західної Європи та інших держав.
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02.06.2025 19:07 Ответить
Файна жіночка: і на своєму місці, ще й смачненька.
Уклін та великий палець.
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02.06.2025 19:08 Ответить
 
 