Экс-главу МИД Германии Бербок избрали председателем Генассамблеи ООН

В понедельник, 2 июня, бывшую руководительницу Министерства иностранных дел Германии Анналену Бербок избрали председателем Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Бербок поддержали 167 стран - подавляющее большинство членов Генассамблеи.

Отмечается, что Бербок была единственным кандидатом на эту должность.

В своей первой речи она поблагодарила представителей стран за оказанное доверие и заявила, что намерена быть "честной посредницей" в работе Генассамблеи.

Инаугурация Бербок состоится 9 сентября 2025 года в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что правительство Германии утвердило кандидатуру главы МИД Анналены Бербок на должность председателя Генассамблеи ООН.

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