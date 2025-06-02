Экс-главу МИД Германии Бербок избрали председателем Генассамблеи ООН
В понедельник, 2 июня, бывшую руководительницу Министерства иностранных дел Германии Анналену Бербок избрали председателем Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.
Бербок поддержали 167 стран - подавляющее большинство членов Генассамблеи.
Отмечается, что Бербок была единственным кандидатом на эту должность.
В своей первой речи она поблагодарила представителей стран за оказанное доверие и заявила, что намерена быть "честной посредницей" в работе Генассамблеи.
Инаугурация Бербок состоится 9 сентября 2025 года в Нью-Йорке.
Ранее сообщалось, что правительство Германии утвердило кандидатуру главы МИД Анналены Бербок на должность председателя Генассамблеи ООН.
Топ комментарии
+6 Володимир Омельянов
показать весь комментарий02.06.2025 18:34 Ответить Ссылка
+6 Наталия Гончар
показать весь комментарий02.06.2025 18:35 Ответить Ссылка
+5 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий02.06.2025 18:36 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
найщиріші вітання пані Анналені !
сподіваємось що ООН прокинеться
.
Вони і в Канаді - гарні чиновники, поліцаї, судді....... Своїх не покривають і до корита не прилаштовують.
хахахахаха, вам бы со стендапами выступать.
достаточно посмотреть на немца Трампа
такое творят, что стыдно становится мне через забор в Канаде
Аж не віриться...
А Анналена - лише голова Генеральної Асамблеї ООН. До функцій якої входить: відкриття і закриття пленарного засідання Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, повністю керує роботою Генеральної Асамблеї і підтримує порядок на її засіданнях.
Голова обирається на один рік із числа країн - членів ООН, за виключенням постійних членів Ради Безпеки ООН. Він є представником однієї із п'яти географічних груп: країн Африки, Азії, Східної Європи, Латинської Америки і Карибського басейну, Західної Європи та інших держав.
Уклін та великий палець.