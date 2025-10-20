Путін використовує 1400 танкерів "тіньового флоту"

У Росії працює "тіньовий флот" Путіна із близько 1400 суден, яким Кремль користується, щоб обходити західні санкції й продавати нафту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас під час зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі, пише німецьке видання Bild.

За її словами, ці судна не лише допомагають Росії заробляти на експорті пального, а й становлять загрозу безпеці судноплавства та довкіллю.

Експерти ЄС попереджають, що частину такого флоту можуть використовувати і в гібридних операціях – наприклад, для запусків дронів або шпигунства.

Є підозри, що деякі з цих суден уже виконували такі завдання, зокрема під час нещодавніх інцидентів у Данії, коли дрони тимчасово зупинили роботу аеропорту Копенгагена.

Каллас наголосила, що цей флот фактично фінансує війну Росії проти України. Вона також закликала до більш жорсткого контролю та тіснішої співпраці з державами, під прапорами яких зареєстровані ці судна. У ЄС розглядають можливість, щоб військово-морські сили могли перевіряти такі танкери у відкритому морі.

З червня 2025 року за "тіньовим флотом" вже стежать три військово-морські місії ЄС, зокрема операція Aspides, у якій бере участь і Німеччина. Її основне завдання - захист торгових суден у Червоному морі від атак єменських хуситів.

