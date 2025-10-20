Путін використовує 1400 танкерів "тіньового флоту"
У Росії працює "тіньовий флот" Путіна із близько 1400 суден, яким Кремль користується, щоб обходити західні санкції й продавати нафту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас під час зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі, пише німецьке видання Bild.
За її словами, ці судна не лише допомагають Росії заробляти на експорті пального, а й становлять загрозу безпеці судноплавства та довкіллю.
Експерти ЄС попереджають, що частину такого флоту можуть використовувати і в гібридних операціях – наприклад, для запусків дронів або шпигунства.
Є підозри, що деякі з цих суден уже виконували такі завдання, зокрема під час нещодавніх інцидентів у Данії, коли дрони тимчасово зупинили роботу аеропорту Копенгагена.
Каллас наголосила, що цей флот фактично фінансує війну Росії проти України. Вона також закликала до більш жорсткого контролю та тіснішої співпраці з державами, під прапорами яких зареєстровані ці судна. У ЄС розглядають можливість, щоб військово-морські сили могли перевіряти такі танкери у відкритому морі.
З червня 2025 року за "тіньовим флотом" вже стежать три військово-морські місії ЄС, зокрема операція Aspides, у якій бере участь і Німеччина. Її основне завдання - захист торгових суден у Червоному морі від атак єменських хуситів.
мене більше цікавить, чому провідні країни світу не вводять санкції проти цих кораблів? не складно навіть організувати арешти їх.
нейтральные воды потому и нейтральные, что они нейтральные, т.е. ничьи. пардон за тавтологию и жамевю
+1
В мире насчитывается около 7000 нефтяных танкеров, а общий объем флота СПГ-танкеров (газовозов) превысил 700 единиц. Таким образом, общее число танкеров составляет более 7700 судов, хотя это число может незначительно отличаться в зависимости от источника и методологии подсчета, поскольку статистика учитывает суда разного размера, включая танкеры, перевозящие нефть и газ.
Нефтяные танкеры:
По оценкам, в мире существует около 7000 нефтяных танкеров, которые перевозят нефть по всему миру, от добывающих месторождений до потребителей.
СПГ-танкеры:
Флот танкеров для сжиженного природного газа (СПГ) также превышает 700 единиц, включая газовозы, плавучие хранилища и регазификационные установки (FSRU).
Общее количество:
Суммарное количество нефтяных и СПГ-танкеров превышает 7700 единиц.
