Новини Тіньовий флот Росії
Путін використовує 1400 танкерів "тіньового флоту"

Тіньовий флот Росії нараховує 1400 танкерів

У Росії працює "тіньовий флот" Путіна із близько 1400 суден, яким Кремль користується, щоб обходити західні санкції й продавати нафту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас під час зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі, пише німецьке видання Bild.

За її словами, ці судна не лише допомагають Росії заробляти на експорті пального, а й становлять загрозу безпеці судноплавства та довкіллю.

ЄС готує юридичну основу для інспекцій "тіньового флоту" РФ, – Reuters

Експерти ЄС попереджають, що частину такого флоту можуть використовувати і в гібридних операціях – наприклад, для запусків дронів або шпигунства.

Є підозри, що деякі з цих суден уже виконували такі завдання, зокрема під час нещодавніх інцидентів у Данії, коли дрони тимчасово зупинили роботу аеропорту Копенгагена.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Каллас наголосила, що цей флот фактично фінансує війну Росії проти України. Вона також закликала до більш жорсткого контролю та тіснішої співпраці з державами, під прапорами яких зареєстровані ці судна. У ЄС розглядають можливість, щоб військово-морські сили могли перевіряти такі танкери у відкритому морі.

З червня 2025 року за "тіньовим флотом" вже стежать три військово-морські місії ЄС, зокрема операція Aspides, у якій бере участь і Німеччина. Її основне завдання - захист торгових суден у Червоному морі від атак єменських хуситів.

ЄС покарає компанії, що підробляли прапори для російських танкерів

потужні санкції!
20.10.2025 21:09 Відповісти
Все що треба знати за ,,санкції"!
20.10.2025 21:10 Відповісти
Було 900 вже 1400 - потужні санкції в дії
20.10.2025 21:17 Відповісти
чому не зробити 1400 об'єктів для дайвінгу?
20.10.2025 21:04 Відповісти
ідея наче правильна, але ж шкода для екології

мене більше цікавить, чому провідні країни світу не вводять санкції проти цих кораблів? не складно навіть організувати арешти їх.
20.10.2025 21:11 Відповісти
Як ви їх заарештуєте в нейтральних водах? Це по суті територія чужої держави і твої закони там не діють.
20.10.2025 21:44 Відповісти
Танкер блокується воєнним флотом, висаджується десант. Так, фактично це піратство, але якщо відповідні країни домовляться вважати це чимось іншим, може прокатить. Під час війни американських колоній за незалежність, вони використовували піратство для того, щоб наносити шкоду торговому флоту британської імперії
20.10.2025 21:51 Відповісти
У цю гру можна грати і удвох, і втрьох, і ... Тому ніхто цього робити не буде.
20.10.2025 21:58 Відповісти
Погоджуюсь, але флот США більший за флот русні, тому вони можуть собі дозволити такі маневри.
20.10.2025 22:02 Відповісти
"Це по суті територія чужої держави"

нейтральные воды потому и нейтральные, что они нейтральные, т.е. ничьи. пардон за тавтологию и жамевю
20.10.2025 22:03 Відповісти
Мав на увазі саме торгове судно.
20.10.2025 22:09 Відповісти
"за "тіньовим флотом" вже стежать три військово-морські місії ЄС". Чому тільки три...!? Треба щоб стежили тридцять три місії і не просто стежили, а потужно стежили...
20.10.2025 21:21 Відповісти
Вже 54 долара за Urals. Якщо впаде до 45, то це близько к собівартосте + фрахт
20.10.2025 21:25 Відповісти
1400? З порядком цифр все нормально? Їх у світі всіх немає стільки.
20.10.2025 23:22 Відповісти
сколько в мире танкеров



+1

В мире насчитывается около 7000 нефтяных танкеров, а общий объем флота СПГ-танкеров (газовозов) превысил 700 единиц. Таким образом, общее число танкеров составляет более 7700 судов, хотя это число может незначительно отличаться в зависимости от источника и методологии подсчета, поскольку статистика учитывает суда разного размера, включая танкеры, перевозящие нефть и газ.

Нефтяные танкеры:

По оценкам, в мире существует около 7000 нефтяных танкеров, которые перевозят нефть по всему миру, от добывающих месторождений до потребителей.

СПГ-танкеры:

Флот танкеров для сжиженного природного газа (СПГ) также превышает 700 единиц, включая газовозы, плавучие хранилища и регазификационные установки (FSRU).

Общее количество:

Суммарное количество нефтяных и СПГ-танкеров превышает 7700 единиц.
21.10.2025 00:15 Відповісти
Прикро.
Давно пора вже щось...
21.10.2025 00:10 Відповісти
 
 