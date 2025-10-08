ЄС покарає компанії, що підробляли прапори для російських танкерів

Європейський Союз планує запровадити обмеження проти трьох компаній, які допомагали російським нафтовим танкерам маскуватися під іноземні судна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це 7 жовтня пише Bloomberg.

За даними журналістів, ці фірми реєстрували щонайменше вісім суден під фальшивими прапорами Аруби, Кюрасао та Сен-Мартену. Такі дії дозволяли підсанкційним танкерам Росії уникати контролю та продовжувати транспортування нафти.

Жодна з цих територій не входить до офіційного Паризького реєстру, тож видані документи не мають юридичної сили.

Ще навесні Нідерланди звернули увагу Міжнародної морської організації на "шахрайські сертифікати", які видавалися від імені Сен-Мартену.

Нові санкції увійдуть до 19-го пакета обмежень ЄС, який зараз обговорюють держави-члени. Їхня мета - перекрити лазівки, що дозволяють Москві обходити енергетичні обмеження та продовжувати торгівлю нафтою.

Як ми раніше повідомляли, капітан нафтового танкера Boracay, затриманого біля узбережжя Франції, постане перед судом у лютому 2026 року. Його звинувачують у відмові екіпажу співпрацювати з правоохоронними органами.

