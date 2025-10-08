РУС
ЕС накажет компании, подделывавшие флаги для российских танкеров

Теневой флот России: ЕС накажет компании, подделывавшие флаги

Европейский Союз планирует ввести ограничения против трех компаний, которые помогали российским нефтяным танкерам маскироваться под иностранные суда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 7 октября пишет Bloomberg.

По данным журналистов, эти фирмы регистрировали по меньшей мере восемь судов под фальшивыми флагами Арубы, Кюрасао и Сен-Мартена. Такие действия позволяли подсанкционным танкерам России избегать контроля и продолжать транспортировку нефти.

Читайте: Дания усиливает проверки нефтяных танкеров, чтобы сдержать "теневой флот" России, - Bloomberg

Ни одна из этих территорий не входит в официальный Парижский реестр, поэтому выданные документы не имеют юридической силы.

Еще весной Нидерланды обратили внимание Международной морской организации на "мошеннические сертификаты", которые выдавались от имени Сен-Мартена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС готовит механизмы для остановки танкеров "теневого флота" РФ, - Ермак

Новые санкции войдут в 19-й пакет ограничений ЕС, который сейчас обсуждают государства-члены. Их цель - перекрыть лазейки, позволяющие Москве обходить энергетические ограничения и продолжать торговлю нефтью.

Как мы ранее сообщали, капитан нефтяного танкера Boracay, задержанного у побережья Франции, предстанет перед судом в феврале 2026 года. Его обвиняют в отказе экипажа сотрудничать с правоохранительными органами.

россия (97564) санкции (11908) флот (840) Евросоюз (17672) танкер (162)
Керівництву компаній набити на лобі аквафрешне тату, що світиться у темряві, щоб під@рів було видно здалека у будь-яку пору.
08.10.2025 00:21 Ответить
Або ше гірше, висловити рішучий протест та осуд дій, керівників таких фірм!
08.10.2025 00:35 Ответить
Компанії, що підробляли прапори для заробітку ****** нафтою, такіж убивці Українців, як і він!!
08.10.2025 02:07 Ответить
 
 