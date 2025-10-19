ЄС хоче розширити заходи щодо перевірки суден "тіньового флоту" РФ, - Politico

У своєму документі Європейська служба зовнішніх справ пропонує розширити повноваження держав Європейського Союзу щодо огляду суден так званого "тіньового флоту" Росії, зокрема йдеться про укладання двосторонніх угод.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це йдеться в документі дипломатичного відомства ЄС, із яким ознайомилося видання Politico.

Так, Європейська служба зовнішніх справ пропонує надати державам-членам ЄС "додатковий інструмент для підвищення ефективності заходів із забезпечення дотримання законодавства, включно зі створенням підстав для огляду суден "тіньового флоту".

У документі пропонується укласти "потенційні двосторонні угоди між державами прапора (тобто державами, під прапором яких ходять судна. – Ред.) та ЄС про попередньо санкціоновані огляди".

Зазначається, що ця пропозиція має бути сформульована у вигляді декларації до кінця листопада 2025 року і відтак ухвалена на засіданні міністрів закордонних справ ЄС.

Видання пише, що після цього глава дипломатії ЄС Кая Каллас "звернеться до Ради (ЄС. – Ред.) із проханням про дозвіл розпочати переговори про укладення двосторонніх угод з визначеними державами прапора".

Наголошується, що питання суден "тіньового флоту" має значні наслідки для Євросоюзу, оскільки вони не тільки сприяють посиленню військової економіки Росії, але й становлять загрозу для навколишнього середовища та безпеки судноплавства.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує танкери "тіньового флоту" для запуску та управління дронами, які спрямовують проти європейських країн.

також повідомлялося, що російський "тіньовий флот" наразі становить 17% від всього танкерного флоту, який перебуває в експлуатації.