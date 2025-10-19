ЕС хочет расширить мероприятия по проверке судов "теневого флота" РФ, - Politico

В своем документе Европейская служба внешних дел предлагает расширить полномочия государств Европейского Союза по осмотру судов так называемого "теневого флота" России, в частности речь идет о заключении двусторонних соглашений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом говорится в документе дипломатического ведомства ЕС, с которым ознакомилось издание Politico.

Так, Европейская служба внешних дел предлагает предоставить государствам-членам ЕС "дополнительный инструмент для повышения эффективности мер по обеспечению соблюдения законодательства, включая создание оснований для осмотра судов "теневого флота".

В документе предлагается заключить "потенциальные двусторонние соглашения между государствами флага (то есть государствами, под флагом которых ходят суда. - Ред.) и ЕС о предварительно санкционированных осмотрах".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Отмечается, что это предложение должно быть сформулировано в виде декларации до конца ноября 2025 года и затем принято на заседании министров иностранных дел ЕС.

Издание пишет, что после этого глава дипломатии ЕС Кая Каллас "обратится в Совет (ЕС. - Ред.) с просьбой о разрешении начать переговоры о заключении двусторонних соглашений с определенными государствами флага".

Отмечается, что вопрос судов "теневого флота" имеет значительные последствия для Евросоюза, поскольку они не только способствуют усилению военной экономики России, но и представляют угрозу для окружающей среды и безопасности судоходства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС накажет компании, подделывавшие флаги для российских танкеров

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует танкеры "теневого флота" для запуска и управления дронами, которые направляют против европейских стран.

также сообщалось, что российский "теневой флот" сейчас составляет 17% от всего танкерного флота, который находится в эксплуатации.