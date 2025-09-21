Россия набрала в "теневой флот" каждый шестой танкер в мире, - NYT

Российский "теневой флот" сейчас составляет 17% от всего танкерного флота, который находится в эксплуатации.

По данным исследовательской фирмы S&P Global Market Intelligence, в настоящее время российский "теневой флот" составляет 17% танкерного флота, находящегося в эксплуатации. По оценкам компании, по состоянию на начало 2025 года российский "теневой флот" насчитывал 940 судов - это на 45% больше, чем в начале 2024 года.

Издание пишет, что для того, чтобы обойти санкции, корабли, связанные с Россией, начали использовать сомнительное страхование или вообще не использовать его. Также танкеры начали плавать под флагами третьих стран и отправлять ложную информацию о местонахождении, чтобы скрыть место загрузки своего груза.

Также аналитики обращают внимание на средний возраст судов российского "теневого флота" - он превышает 20 лет. Тогда как для "легального" танкерного флота эта цифра составляет 13 лет.

Учитывая это, устаревшие танкеры "теневого флота" создают угрозу для экологии.

Кроме этого, суда подозреваются в совершении подводных диверсий, в частности, повреждении трубопроводов и кабелей.

