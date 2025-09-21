РУС
Новости Теневой флот России
1 777 40

Россия набрала в "теневой флот" каждый шестой танкер в мире, - NYT

танкер рф

Российский "теневой флот" сейчас составляет 17% от всего танкерного флота, который находится в эксплуатации.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным исследовательской фирмы S&P Global Market Intelligence, в настоящее время российский "теневой флот" составляет 17% танкерного флота, находящегося в эксплуатации. По оценкам компании, по состоянию на начало 2025 года российский "теневой флот" насчитывал 940 судов - это на 45% больше, чем в начале 2024 года.

Издание пишет, что для того, чтобы обойти санкции, корабли, связанные с Россией, начали использовать сомнительное страхование или вообще не использовать его. Также танкеры начали плавать под флагами третьих стран и отправлять ложную информацию о местонахождении, чтобы скрыть место загрузки своего груза.

Читайте также: Великобритания ввела новые санкции против "теневого флота" России

Также аналитики обращают внимание на средний возраст судов российского "теневого флота" - он превышает 20 лет. Тогда как для "легального" танкерного флота эта цифра составляет 13 лет.

Учитывая это, устаревшие танкеры "теневого флота" создают угрозу для экологии.

Кроме этого, суда подозреваются в совершении подводных диверсий, в частности, повреждении трубопроводов и кабелей.

Читайте также: Сенат США разработал новые санкции против "теневого флота" России, - FT

Автор: 

россия (97292) флот (833) танкер (156)
І розвозить нафту по всьому світу - поки ніяких перепон
21.09.2025 22:24 Ответить
+3
Це хіба законно? Протіньовий флот всі так легко розказують як про якусь буденність. А нічого що це все одно що піратство або торгівля людьми чи перевозка наркотиків або зброї? Топити падлюк морськими дронами.
21.09.2025 22:29 Ответить
+3
А доня лупашить колумбійські калоші, 3 члєна на борту!
це вже 8ма війна ним виграна
21.09.2025 22:29 Ответить
І розвозить нафту по всьому світу - поки ніяких перепон
21.09.2025 22:24 Ответить
це тобі не вимикач, підійшов натиснув і все ....
21.09.2025 22:28 Ответить
Роки йдуть - хтось пробував?
21.09.2025 22:30 Ответить
накладають санкції на цей флот, знижуть ціну на нафту

це як боротися з наркоторгівлею, поки одне джерело постачання перекрити, з'являются інші
21.09.2025 22:34 Ответить
З наркотою, все це вирішується зняттям заборон і продажом через аптеки по ціні, яке воно дійсно коштує (без накруток в тисячі відсотків за ризик). Але комусь боляче в дупі від самої ідеї так зробити.
З танкерами так же само. "Наклали" санкції на корито, навіть на власника (одноденну контору) - кцпи перееєстрували на іншу, змінили назву металолому. І ніякого результату. Дійсно діючи санкції - фізичне ембарго, перекрити вхід-вихід до московії через Балтийське море. Зараз це дуже просто зі Швецією і Фінляндією в НАТІ. Але ніііііт. Комусь невигідно.
21.09.2025 22:43 Ответить
Валентин Коваль #612867 взалі почитай у інтернеті як змінюються власники та прапора на ціх судах, поцікався цією інформацією.
21.09.2025 22:38 Ответить
Так вже дослідницька фірма поцікавилась дослідила і порахувала - шо я буду їм хліб перебивати
21.09.2025 22:44 Ответить
Да як два пальця.... Робити з рашистськими судами те саме що роблять вони... ОРганізувати на них полювання "піратів"
21.09.2025 22:31 Ответить
Залучити сомалійських піратів, премія - все що захоплять можуть повезти собі додому.
21.09.2025 22:28 Ответить
Сомалійських піратів вже давно немає.
21.09.2025 22:36 Ответить
А я скажу що є. А ти докажи що немає? І в сомалійських піратів є морські дрони. А ти докажи що це не так. Чи ти хочеш сказати що зелені чоловічки з автоматами і танками існують а сомалійських піратів з морськими дронами немає?
21.09.2025 22:39 Ответить
Можеш навести приклад останнього захоплення якогось судна?
21.09.2025 23:05 Ответить
На***бену мать захоплювати рашистські корита? Потопити і діло в шляпі. Пару тройку суден потопити і всі інші обісруться порушувати міжнародні правила
21.09.2025 23:20 Ответить
Так ви відкриєте ящик Пандори. Адже в цю гру можна грати і удвох. Нікому це не потрібно. Війна йде в рамках якихось правил, про який ми дізнаємося років через 50.
21.09.2025 23:35 Ответить
тобто по вашому люди вмирають за привилами?
ні шановний є тільки усні домовленості що без ядерних ударів
22.09.2025 00:00 Ответить
Ви згодні, що домовленості є. Припустимо про ядерну зброю. Згоден. Напевно вони є і про те, що не можна топити танкери, які йдуть з Новоросійська? Згодні? Інакше це виглядає дивним.
22.09.2025 00:07 Ответить
треба купити рекламу на бігбордах і зібрати нових
21.09.2025 22:39 Ответить
Це хіба законно? Протіньовий флот всі так легко розказують як про якусь буденність. А нічого що це все одно що піратство або торгівля людьми чи перевозка наркотиків або зброї? Топити падлюк морськими дронами.
21.09.2025 22:29 Ответить
так давай на беззаконня відповимо беззаконням
21.09.2025 22:31 Ответить
Теоретично, це конвенційна ціль, бо ці гроші ідуть на війну. Юристи по міжнародному морському праву вже зі школи прийшли?
21.09.2025 22:36 Ответить
Xeewaj Q. ти телепень, краще бити по НПЗ на сосії, щоб - а не забруднювати моря та океани топлячи суда по всьмоу світу
21.09.2025 22:43 Ответить
Пані Грета, перелогіньтесь, так вам грошей ніхто не дасть.
І взагалі, тикання, примітивні образи - ви що, намагаєтесь вивести мене з рівноваги? Не вийде, навіть не намагайтесь. Не продукуйте зайву ентропію.
Є гроші - є війна. Немає грошей - немає війни. Все просто. Навіть, якщо затопити одразу всі заповнені кацапськи корита, забруднення буде менше, ніж роблять Індія і Африка за день. А якщо розумно, топити порожні, з мінімальними залишками нафти - це навіть не буде помітно. Цій планетоїд пережив екологічні катастрофи в мільйони раз страшніше, навіть кінець венець творіння вилупився - homo sapiens. Продовжуйте піклуватись про океани, допоки самі не станете нафтою.
Кому я це все розповідаю... 🤦
21.09.2025 23:02 Ответить
Xeewaj Q. невже ти вважаєш що я буду читати цей твій бред ?
21.09.2025 23:23 Ответить
Вибачте, не врахував. Забагато літер, не подужаєте. Не перенапружуйтесь.
21.09.2025 23:37 Ответить
Як на беззаконня можна відповісти беззаконням? Попередження любого беззаконня це вже напрямок до закону, тобто правосуддя.
21.09.2025 22:37 Ответить
ALEX SUROVV #593022 топити Топити падлюк морськими дронами це законно ?
чі відповідь на беззаконня?
21.09.2025 22:40 Ответить
А доня лупашить колумбійські калоші, 3 члєна на борту!
це вже 8ма війна ним виграна
21.09.2025 22:29 Ответить
По Венесуельських наркошах теж пройшовся
21.09.2025 22:40 Ответить
де він тільки не потоптався і де тільки не нахезав,
наш найвеличніший слоняра
21.09.2025 23:08 Ответить
Це людина Ізраілю тож нічого він робити не буде що не підходить і не подобається Ізраїлю.
Залишилося 3 роки до нових виборів.
21.09.2025 22:50 Ответить
Подейкують людe, Албанія вже ніколи не нападе на Азейбарджан,
може брешуть.
21.09.2025 22:42 Ответить
Ще й Камбоджа не нападе на Вірменію
21.09.2025 23:38 Ответить
Ну от де Грета Тумборг коли вона потрібна?😂
21.09.2025 22:48 Ответить
Скоро вони скуплять 51% і перейменують свій флот в світловий, а що залишився - в тіньовий.
21.09.2025 23:00 Ответить
При таком количестве маячащих перед глазами туда-сюда танкеров, теневым он может быть только если все делают вид что он теневой
21.09.2025 23:03 Ответить
Походу в цьому світі вже всі закривають очі на злочини і терористів. Бо якщо злочинців і терористів стало більше ніж законослухняних то тепер вони і є закон. Це як на виборах, якщо перемагає бандитська влада то вона пише свої закони по яким живе вся країна
21.09.2025 23:24 Ответить
Ще цей забули
21.09.2025 23:20 Ответить
Какой он нах "тіньовий" если развозит газ по европейским странам.
21.09.2025 23:22 Ответить
телескопом хаббла не побачиш баббла
21.09.2025 23:39 Ответить
Почему до сих пор не потопили ни одного танкера? В крайнем случае можно было бы хотя бы дань собирать.
21.09.2025 23:40 Ответить
 
 