Россия набрала в "теневой флот" каждый шестой танкер в мире, - NYT
Российский "теневой флот" сейчас составляет 17% от всего танкерного флота, который находится в эксплуатации.
Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным исследовательской фирмы S&P Global Market Intelligence, в настоящее время российский "теневой флот" составляет 17% танкерного флота, находящегося в эксплуатации. По оценкам компании, по состоянию на начало 2025 года российский "теневой флот" насчитывал 940 судов - это на 45% больше, чем в начале 2024 года.
Издание пишет, что для того, чтобы обойти санкции, корабли, связанные с Россией, начали использовать сомнительное страхование или вообще не использовать его. Также танкеры начали плавать под флагами третьих стран и отправлять ложную информацию о местонахождении, чтобы скрыть место загрузки своего груза.
Также аналитики обращают внимание на средний возраст судов российского "теневого флота" - он превышает 20 лет. Тогда как для "легального" танкерного флота эта цифра составляет 13 лет.
Учитывая это, устаревшие танкеры "теневого флота" создают угрозу для экологии.
Кроме этого, суда подозреваются в совершении подводных диверсий, в частности, повреждении трубопроводов и кабелей.
це як боротися з наркоторгівлею, поки одне джерело постачання перекрити, з'являются інші
З танкерами так же само. "Наклали" санкції на корито, навіть на власника (одноденну контору) - кцпи перееєстрували на іншу, змінили назву металолому. І ніякого результату. Дійсно діючи санкції - фізичне ембарго, перекрити вхід-вихід до московії через Балтийське море. Зараз це дуже просто зі Швецією і Фінляндією в НАТІ. Але ніііііт. Комусь невигідно.
ні шановний є тільки усні домовленості що без ядерних ударів
І взагалі, тикання, примітивні образи - ви що, намагаєтесь вивести мене з рівноваги? Не вийде, навіть не намагайтесь. Не продукуйте зайву ентропію.
Є гроші - є війна. Немає грошей - немає війни. Все просто. Навіть, якщо затопити одразу всі заповнені кацапськи корита, забруднення буде менше, ніж роблять Індія і Африка за день. А якщо розумно, топити порожні, з мінімальними залишками нафти - це навіть не буде помітно. Цій планетоїд пережив екологічні катастрофи в мільйони раз страшніше, навіть
кінецьвенець творіння вилупився - homo sapiens. Продовжуйте піклуватись про океани, допоки самі не станете нафтою.
Кому я це все розповідаю... 🤦
чі відповідь на беззаконня?
це вже 8ма війна ним виграна
наш найвеличніший слоняра
Залишилося 3 роки до нових виборів.
може брешуть.