Росія набрала в "тіньовий флот" кожен шостий танкер у світі, - NYT
Російський "тіньовий флот" наразі становить 17% від всього танкерного флоту, який перебуває в експлуатації.
Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними дослідницької фірми S&P Global Market Intelligence, наразі російський "тіньовий флот" становить 17% танкерного флоту, який перебуває в експлуатації. За оцінками компанії, станом на початок 2025 року російський "тіньовий флот" налічував 940 суден - це на 45% більше, аніж на початку 2024 року.
Видання пише, що для того, щоб обійти санкції кораблі, пов'язані з Росією, почали використовувати сумнівне страхування або взагалі не використовувати його. Також танкери почали плавати під прапорами третіх країн і надсилати неправдиву інформацію про місцеперебування, щоб приховати місце завантаження свого вантажу.
Також аналітики звертають увагу на середній вік суден російського "тіньового флоту" - він перевищує 20 років. Тоді як для "легального" танкерного флоту ця цифра становить 13 років.
З огляду на це, застарілі танкери "тіньового флоту" створюють загрозу для екології.
Окрім цього, судна підозрюються у скоєнні підводних диверсій, зокрема, пошкодженні трубопроводів та кабелів.
це як боротися з наркоторгівлею, поки одне джерело постачання перекрити, з'являются інші
З танкерами так же само. "Наклали" санкції на корито, навіть на власника (одноденну контору) - кцпи перееєстрували на іншу, змінили назву металолому. І ніякого результату. Дійсно діючи санкції - фізичне ембарго, перекрити вхід-вихід до московії через Балтийське море. Зараз це дуже просто зі Швецією і Фінляндією в НАТІ. Але ніііііт. Комусь невигідно.
І взагалі, тикання, примітивні образи - ви що, намагаєтесь вивести мене з рівноваги? Не вийде, навіть не намагайтесь. Не продукуйте зайву ентропію.
Є гроші - є війна. Немає грошей - немає війни. Все просто. Навіть, якщо затопити одразу всі заповнені кацапськи корита, забруднення буде менше, ніж роблять Індія і Африка за день. А якщо розумно, топити порожні, з мінімальними залишками нафти - це навіть не буде помітно. Цій планетоїд пережив екологічні катастрофи в мільйони раз страшніше, навіть
кінецьвенець творіння вилупився - homo sapiens. Продовжуйте піклуватись про океани, допоки самі не станете нафтою.
Кому я це все розповідаю... 🤦
чі відповідь на беззаконня?
це вже 8ма війна ним виграна
наш найвеличніший слоняра
Залишилося 3 роки до нових виборів.
може брешуть.