Росія набрала в "тіньовий флот" кожен шостий танкер у світі, - NYT

Російський "тіньовий флот" наразі становить 17% від всього танкерного флоту, який перебуває в експлуатації.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними дослідницької фірми S&P Global Market Intelligence, наразі російський "тіньовий флот" становить 17% танкерного флоту, який перебуває в експлуатації. За оцінками компанії, станом на початок 2025 року російський "тіньовий флот" налічував 940 суден - це на 45% більше, аніж на початку 2024 року.

Видання пише, що для того, щоб обійти санкції кораблі, пов'язані з Росією, почали використовувати сумнівне страхування або взагалі не використовувати його. Також танкери почали плавати під прапорами третіх країн і надсилати неправдиву інформацію про місцеперебування, щоб приховати місце завантаження свого вантажу.

Також аналітики звертають увагу на середній вік суден російського "тіньового флоту" - він перевищує 20 років. Тоді як для "легального" танкерного флоту ця цифра становить 13 років.

З огляду на це, застарілі танкери "тіньового флоту" створюють загрозу для екології.

Окрім цього, судна підозрюються у скоєнні підводних диверсій, зокрема, пошкодженні трубопроводів та кабелів.

