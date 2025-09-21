УКР
Новини Тіньовий флот Росії
Росія набрала в "тіньовий флот" кожен шостий танкер у світі, - NYT

танкер рф

Російський "тіньовий флот" наразі становить 17% від всього танкерного флоту, який перебуває в експлуатації.

Про це пише The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними дослідницької фірми S&P Global Market Intelligence, наразі російський "тіньовий флот" становить 17% танкерного флоту, який перебуває в експлуатації. За оцінками компанії, станом на початок 2025 року російський "тіньовий флот" налічував 940 суден - це на 45% більше, аніж на початку 2024 року.

Видання пише, що для того, щоб обійти санкції кораблі, пов'язані з Росією, почали використовувати сумнівне страхування або взагалі не використовувати його. Також танкери почали плавати під прапорами третіх країн і надсилати неправдиву інформацію про місцеперебування, щоб приховати місце завантаження свого вантажу.

Читайте також: Велика Британія запровадила нові санкції проти "тіньового флоту" Росії

Також аналітики звертають увагу на середній вік суден російського "тіньового флоту" - він перевищує 20 років. Тоді як для "легального" танкерного флоту ця цифра становить 13 років.

З огляду на це, застарілі танкери "тіньового флоту" створюють загрозу для екології.

Окрім цього, судна підозрюються у скоєнні підводних диверсій, зокрема, пошкодженні трубопроводів та кабелів.

Читайте також: Сенат США розробив нові санкції проти "тіньового флоту" Росії, - FT

росія (67880) флот (383) танкер (381)
+3
І розвозить нафту по всьому світу - поки ніяких перепон
21.09.2025 22:24 Відповісти
+3
Це хіба законно? Протіньовий флот всі так легко розказують як про якусь буденність. А нічого що це все одно що піратство або торгівля людьми чи перевозка наркотиків або зброї? Топити падлюк морськими дронами.
21.09.2025 22:29 Відповісти
+3
А доня лупашить колумбійські калоші, 3 члєна на борту!
це вже 8ма війна ним виграна
21.09.2025 22:29 Відповісти
І розвозить нафту по всьому світу - поки ніяких перепон
21.09.2025 22:24 Відповісти
це тобі не вимикач, підійшов натиснув і все ....
21.09.2025 22:28 Відповісти
Роки йдуть - хтось пробував?
21.09.2025 22:30 Відповісти
накладають санкції на цей флот, знижуть ціну на нафту

це як боротися з наркоторгівлею, поки одне джерело постачання перекрити, з'являются інші
21.09.2025 22:34 Відповісти
З наркотою, все це вирішується зняттям заборон і продажом через аптеки по ціні, яке воно дійсно коштує (без накруток в тисячі відсотків за ризик). Але комусь боляче в дупі від самої ідеї так зробити.
З танкерами так же само. "Наклали" санкції на корито, навіть на власника (одноденну контору) - кцпи перееєстрували на іншу, змінили назву металолому. І ніякого результату. Дійсно діючи санкції - фізичне ембарго, перекрити вхід-вихід до московії через Балтийське море. Зараз це дуже просто зі Швецією і Фінляндією в НАТІ. Але ніііііт. Комусь невигідно.
21.09.2025 22:43 Відповісти
Валентин Коваль #612867 взалі почитай у інтернеті як змінюються власники та прапора на ціх судах, поцікався цією інформацією.
21.09.2025 22:38 Відповісти
Так вже дослідницька фірма поцікавилась дослідила і порахувала - шо я буду їм хліб перебивати
21.09.2025 22:44 Відповісти
Да як два пальця.... Робити з рашистськими судами те саме що роблять вони... ОРганізувати на них полювання "піратів"
21.09.2025 22:31 Відповісти
Залучити сомалійських піратів, премія - все що захоплять можуть повезти собі додому.
21.09.2025 22:28 Відповісти
Сомалійських піратів вже давно немає.
21.09.2025 22:36 Відповісти
А я скажу що є. А ти докажи що немає? І в сомалійських піратів є морські дрони. А ти докажи що це не так. Чи ти хочеш сказати що зелені чоловічки з автоматами і танками існують а сомалійських піратів з морськими дронами немає?
21.09.2025 22:39 Відповісти
Можеш навести приклад останнього захоплення якогось судна?
21.09.2025 23:05 Відповісти
На***бену мать захоплювати рашистські корита? Потопити і діло в шляпі. Пару тройку суден потопити і всі інші обісруться порушувати міжнародні правила
21.09.2025 23:20 Відповісти
Так ви відкриєте ящик Пандори. Адже в цю гру можна грати і удвох. Нікому це не потрібно. Війна йде в рамках якихось правил, про який ми дізнаємося років через 50.
21.09.2025 23:35 Відповісти
треба купити рекламу на бігбордах і зібрати нових
21.09.2025 22:39 Відповісти
Це хіба законно? Протіньовий флот всі так легко розказують як про якусь буденність. А нічого що це все одно що піратство або торгівля людьми чи перевозка наркотиків або зброї? Топити падлюк морськими дронами.
21.09.2025 22:29 Відповісти
так давай на беззаконня відповимо беззаконням
21.09.2025 22:31 Відповісти
Теоретично, це конвенційна ціль, бо ці гроші ідуть на війну. Юристи по міжнародному морському праву вже зі школи прийшли?
21.09.2025 22:36 Відповісти
Xeewaj Q. ти телепень, краще бити по НПЗ на сосії, щоб - а не забруднювати моря та океани топлячи суда по всьмоу світу
21.09.2025 22:43 Відповісти
Пані Грета, перелогіньтесь, так вам грошей ніхто не дасть.
І взагалі, тикання, примітивні образи - ви що, намагаєтесь вивести мене з рівноваги? Не вийде, навіть не намагайтесь. Не продукуйте зайву ентропію.
Є гроші - є війна. Немає грошей - немає війни. Все просто. Навіть, якщо затопити одразу всі заповнені кацапськи корита, забруднення буде менше, ніж роблять Індія і Африка за день. А якщо розумно, топити порожні, з мінімальними залишками нафти - це навіть не буде помітно. Цій планетоїд пережив екологічні катастрофи в мільйони раз страшніше, навіть кінець венець творіння вилупився - homo sapiens. Продовжуйте піклуватись про океани, допоки самі не станете нафтою.
Кому я це все розповідаю... 🤦
21.09.2025 23:02 Відповісти
Xeewaj Q. невже ти вважаєш що я буду читати цей твій бред ?
21.09.2025 23:23 Відповісти
Вибачте, не врахував. Забагато літер, не подужаєте. Не перенапружуйтесь.
21.09.2025 23:37 Відповісти
Як на беззаконня можна відповісти беззаконням? Попередження любого беззаконня це вже напрямок до закону, тобто правосуддя.
21.09.2025 22:37 Відповісти
ALEX SUROVV #593022 топити Топити падлюк морськими дронами це законно ?
чі відповідь на беззаконня?
21.09.2025 22:40 Відповісти
А доня лупашить колумбійські калоші, 3 члєна на борту!
це вже 8ма війна ним виграна
21.09.2025 22:29 Відповісти
По Венесуельських наркошах теж пройшовся
21.09.2025 22:40 Відповісти
де він тільки не потоптався і де тільки не нахезав,
наш найвеличніший слоняра
21.09.2025 23:08 Відповісти
Це людина Ізраілю тож нічого він робити не буде що не підходить і не подобається Ізраїлю.
Залишилося 3 роки до нових виборів.
21.09.2025 22:50 Відповісти
Подейкують людe, Албанія вже ніколи не нападе на Азейбарджан,
може брешуть.
21.09.2025 22:42 Відповісти
Ще й Камбоджа не нападе на Вірменію
21.09.2025 23:38 Відповісти
Ну от де Грета Тумборг коли вона потрібна?😂
21.09.2025 22:48 Відповісти
Скоро вони скуплять 51% і перейменують свій флот в світловий, а що залишився - в тіньовий.
21.09.2025 23:00 Відповісти
При таком количестве маячащих перед глазами туда-сюда танкеров, теневым он может быть только если все делают вид что он теневой
21.09.2025 23:03 Відповісти
Походу в цьому світі вже всі закривають очі на злочини і терористів. Бо якщо злочинців і терористів стало більше ніж законослухняних то тепер вони і є закон. Це як на виборах, якщо перемагає бандитська влада то вона пише свої закони по яким живе вся країна
21.09.2025 23:24 Відповісти
Ще цей забули
21.09.2025 23:20 Відповісти
Какой он нах "тіньовий" если развозит газ по европейским странам.
21.09.2025 23:22 Відповісти
телескопом хаббла не побачиш баббла
21.09.2025 23:39 Відповісти
Почему до сих пор не потопили ни одного танкера? В крайнем случае можно было бы хотя бы дань собирать.
21.09.2025 23:40 Відповісти
 
 