Новини Тіньовий флот Росії
Сенат США розробив нові санкції проти "тіньового флоту" Росії, - FT

Санкції проти тіньового флоту РФ пропонують у Сенаті США. Що відомо?

Американські сенатори прагнуть посилити тиск на "тіньовий флот" російських нафтових танкерів. Наразі розроблено нове законодавство.

Про це пише видання Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Законодавство відображає зростаюче бажання законодавців у Вашингтоні активізувати тиск на Москву, щоб перекрити воєнні фінанси Путіна.

Закон про "тіньовий флот" представлять у п'ятницю сенатор-республіканець Джим Ріш та сенаторка-демократка Джин Шахін.

Читайте також: Євросоюз готує санкції проти китайських НПЗ

У разі ухвалення, законодавство також буде спрямовано проти російських проєктів з виробництва скрапленого природного газу та розширить санкції проти оборонної промисловості країни.

"Путін використає всі можливі засоби, щоб уникнути санкцій США, а США вживають жорстких заходів проти цього незаконного "тіньового флоту" суден, який він використовує для фінансування своєї війни", - пояснив Ріш.

Законопроєкт підтримує двопартійна група сенаторів, а також союзники Трампа Ліндсі Грем та Том Коттон, голова комітету Сенату з питань розвідки.

Читайте: Найбільший західний нафтовий термінал Росії зупинився після удару українських дронів

Автор: 

санкції (12734) США (24340) флот (382) Сенат США (627)
пук
пук № 127 345
показати весь коментар
19.09.2025 15:28 Відповісти
І на ці санкції Трамп заб"є довгий і товстий х@й!
показати весь коментар
19.09.2025 15:28 Відповісти
Що там із санкціями Грема-Блюменталя? Що що? Ні*уя? Мммм. Те ж саме буде і з цими.
показати весь коментар
19.09.2025 15:37 Відповісти
США на чолі з трампоном деградують на очах!
показати весь коментар
19.09.2025 15:39 Відповісти
Причому незворотньо.
показати весь коментар
19.09.2025 16:16 Відповісти
Санкції будуть накладені після того, як всі країни Європи відмовляться, виконають і т.д.
показати весь коментар
19.09.2025 15:54 Відповісти
 
 