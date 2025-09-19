Сенат США розробив нові санкції проти "тіньового флоту" Росії, - FT
Американські сенатори прагнуть посилити тиск на "тіньовий флот" російських нафтових танкерів. Наразі розроблено нове законодавство.
Про це пише видання Financial Times
Законодавство відображає зростаюче бажання законодавців у Вашингтоні активізувати тиск на Москву, щоб перекрити воєнні фінанси Путіна.
Закон про "тіньовий флот" представлять у п'ятницю сенатор-республіканець Джим Ріш та сенаторка-демократка Джин Шахін.
У разі ухвалення, законодавство також буде спрямовано проти російських проєктів з виробництва скрапленого природного газу та розширить санкції проти оборонної промисловості країни.
"Путін використає всі можливі засоби, щоб уникнути санкцій США, а США вживають жорстких заходів проти цього незаконного "тіньового флоту" суден, який він використовує для фінансування своєї війни", - пояснив Ріш.
Законопроєкт підтримує двопартійна група сенаторів, а також союзники Трампа Ліндсі Грем та Том Коттон, голова комітету Сенату з питань розвідки.
