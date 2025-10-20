Путин использует 1400 танкеров "теневого флота"
В России работает "теневой флот" Путина из около 1400 судов, которым Кремль пользуется, чтобы обходить западные санкции и продавать нефть.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время встречи министров иностранных дел в Люксембурге, пишет немецкое издание Bild.
По ее словам, эти суда не только помогают России зарабатывать на экспорте топлива, но и представляют угрозу безопасности судоходства и окружающей среде.
Эксперты ЕС предупреждают, что часть такого флота могут использовать и в гибридных операциях - например, для запусков дронов или шпионажа.
Есть подозрения, что некоторые из этих судов уже выполняли такие задачи, в частности - во время недавних инцидентов в Дании, когда дроны временно остановили работу аэропорта Копенгагена.
Каллас подчеркнула, что этот флот фактически финансирует войну России против Украины. Она также призвала к более жесткому контролю и более тесному сотрудничеству с государствами, под флагами которых зарегистрированы эти суда. В ЕС рассматривают возможность, чтобы военно-морские силы могли проверять такие танкеры в открытом море.
С июня 2025 года за "теневым флотом" уже следят три военно-морские миссии ЕС, в том числе операция Aspides, в которой участвует и Германия. Ее основная задача - защита торговых судов в Красном море от атак йеменских хуситов.
