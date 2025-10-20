РУС
Путин использует 1400 танкеров "теневого флота"

Теневой флот России насчитывает 1400 танкеров

В России работает "теневой флот" Путина из около 1400 судов, которым Кремль пользуется, чтобы обходить западные санкции и продавать нефть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время встречи министров иностранных дел в Люксембурге, пишет немецкое издание Bild.

По ее словам, эти суда не только помогают России зарабатывать на экспорте топлива, но и представляют угрозу безопасности судоходства и окружающей среде.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС готовит юридическую основу для инспекций "теневого флота" РФ, - Reuters

Эксперты ЕС предупреждают, что часть такого флота могут использовать и в гибридных операциях - например, для запусков дронов или шпионажа.

Есть подозрения, что некоторые из этих судов уже выполняли такие задачи, в частности - во время недавних инцидентов в Дании, когда дроны временно остановили работу аэропорта Копенгагена.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Каллас подчеркнула, что этот флот фактически финансирует войну России против Украины. Она также призвала к более жесткому контролю и более тесному сотрудничеству с государствами, под флагами которых зарегистрированы эти суда. В ЕС рассматривают возможность, чтобы военно-морские силы могли проверять такие танкеры в открытом море.

С июня 2025 года за "теневым флотом" уже следят три военно-морские миссии ЕС, в том числе операция Aspides, в которой участвует и Германия. Ее основная задача - защита торговых судов в Красном море от атак йеменских хуситов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС накажет компании, подделывавшие флаги для российских танкеров

чому не зробити 1400 об'єктів для дайвінгу?
показать весь комментарий
20.10.2025 21:04 Ответить
ідея наче правильна, але ж шкода для екології

мене більше цікавить, чому провідні країни світу не вводять санкції проти цих кораблів? не складно навіть організувати арешти їх.
показать весь комментарий
20.10.2025 21:11 Ответить
Як ви їх заарештуєте в нейтральних водах? Це по суті територія чужої держави і твої закони там не діють.
показать весь комментарий
20.10.2025 21:44 Ответить
Танкер блокується воєнним флотом, висаджується десант. Так, фактично це піратство, але якщо відповідні країни домовляться вважати це чимось іншим, може прокатить. Під час війни американських колоній за незалежність, вони використовували піратство для того, щоб наносити шкоду торговому флоту британської імперії
показать весь комментарий
20.10.2025 21:51 Ответить
У цю гру можна грати і удвох, і втрьох, і ... Тому ніхто цього робити не буде.
показать весь комментарий
20.10.2025 21:58 Ответить
Погоджуюсь, але флот США більший за флот русні, тому вони можуть собі дозволити такі маневри.
показать весь комментарий
20.10.2025 22:02 Ответить
"Це по суті територія чужої держави"

нейтральные воды потому и нейтральные, что они нейтральные, т.е. ничьи. пардон за тавтологию и жамевю
показать весь комментарий
20.10.2025 22:03 Ответить
потужні санкції!
показать весь комментарий
20.10.2025 21:09 Ответить
Все що треба знати за ,,санкції"!
показать весь комментарий
20.10.2025 21:10 Ответить
Було 900 вже 1400 - потужні санкції в дії
показать весь комментарий
20.10.2025 21:17 Ответить
"за "тіньовим флотом" вже стежать три військово-морські місії ЄС". Чому тільки три...!? Треба щоб стежили тридцять три місії і не просто стежили, а потужно стежили...
показать весь комментарий
20.10.2025 21:21 Ответить
Вже 54 долара за Urals. Якщо впаде до 45, то це близько к собівартосте + фрахт
показать весь комментарий
20.10.2025 21:25 Ответить
 
 