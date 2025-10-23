УКР
Британські компанії несвідомо допомагали РФ створювати арктичні підводні системи, - The Times

Велика Британія

Мережа, пов’язана з російською розвідкою, залучала британські фірми до мимовільної допомоги у створенні арктичних підводних човнів Росії протягом майже десяти років.

Про це свідчать висновки, які оприлюднили The Times, Міжнародний консорціум жу-розслідувачів (ICIJ) та ще 11 видань у межах спільного проєкту "Російські секрети", повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними розслідування, закупівельна мережа обходила санкції та експортний контроль, щоб придбати підводні технології й дослідницькі судна з Європи, США, Канади та Японії на суму понад 50 млн євро у 2014-2024 роках.

Мережа закупила британські високотехнологічні компоненти - зокрема датчики й дистанційно керовані апарати - на понад 1 млнрналістів фунтів стерлінгів. Вони допомогли створити систему раннього попередження, що виявляє підводні човни НАТО у Північному Льодовитому океані та захищає російські ядерні об’єкти.

Ключову роль у схемі відігравала кіпрська компанія Mostrello Commercial Ltd, яка придбала обладнання на понад 50 млн доларів і у 2024 році потрапила під санкції Мінфіну США. У документах зазначається, що компанія "прокладала кабелі для російського уряду".

Її керівник, російсько-киргизький бізнесмен Александр Шнякін, був засуджений у Німеччині до 4 років і 10 місяців ув’язнення за продаж військових технологій Росії. Прокуратура вказала, що Mostrello слугувала прикриттям для російської мережі закупівель, яка постачала обладнання для програми підводної розвідки "Проєкт Гармонія" - системи мікрофонів і сонарів, що відстежують підводні човни НАТО в Арктиці.

Велика Британія після викриттів закликана посилити контроль за обходом санкцій. У відповідь голова комітету у закордонних справах Емілі Торнберрі заявила:

"Режим санкцій настільки хороший, наскільки добре він застосовується. Надійний режим санкцій повинен бути здатним протистояти витонченим спробам обійти його, інакше в ньому немає сенсу. Ми не повинні боятися вибивати двері, якщо це необхідно для забезпечення серйозного ставлення до правил".

несвідомо )))

ви там що, обкурені як Оманська Гнида ?
23.10.2025 17:34 Відповісти
мимоволі допомагали
23.10.2025 17:40 Відповісти
несвідомо рубили бабло,а мі6 було в каматозі і нічого не контролювало.....для кого це лайно розраховане???
23.10.2025 17:39 Відповісти
Ну для нас это не так уж и плохо, пускай раша тратит бабло на арктику
23.10.2025 17:43 Відповісти
Но так. Корито "випадково" якорем посеред моря розриває кабелі зв'язку, дрони "випадково" годинами літають над територією НАТИ, британські компанії несвідомо зводять нанівець головну ударну НАТІвську силу...
Лишбинєбиловайни!
23.10.2025 17:49 Відповісти
І Швейцарія, і Австрія несвідомо постачала технології для виробництва зброї, і Сіменс несвідомо продавав підсанкційну продукцію на сотні мільйонів доларів, і Тайвань несвідомо став одним з найбільших закупівельників російської нафти, всі все роблять несвідомо!
23.10.2025 17:56 Відповісти
в свідків цих подій є посвідчення несвідомо-спроможних
23.10.2025 18:21 Відповісти
Як сказав чЛенін, "західні капіталісти самі продадуть нам мотузку, на якій ми їх повісимо", ось це класичний приклад цієї фрази. Ви ж самі продали їм технології для власного знищення, бабло дорожче за власне життя.
23.10.2025 18:00 Відповісти
 
 