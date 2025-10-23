Британські компанії несвідомо допомагали РФ створювати арктичні підводні системи, - The Times
Мережа, пов’язана з російською розвідкою, залучала британські фірми до мимовільної допомоги у створенні арктичних підводних човнів Росії протягом майже десяти років.
Про це свідчать висновки, які оприлюднили The Times, Міжнародний консорціум жу-розслідувачів (ICIJ) та ще 11 видань у межах спільного проєкту "Російські секрети", повідомляє Цензор.НЕТ.
За даними розслідування, закупівельна мережа обходила санкції та експортний контроль, щоб придбати підводні технології й дослідницькі судна з Європи, США, Канади та Японії на суму понад 50 млн євро у 2014-2024 роках.
Мережа закупила британські високотехнологічні компоненти - зокрема датчики й дистанційно керовані апарати - на понад 1 млнрналістів фунтів стерлінгів. Вони допомогли створити систему раннього попередження, що виявляє підводні човни НАТО у Північному Льодовитому океані та захищає російські ядерні об’єкти.
Ключову роль у схемі відігравала кіпрська компанія Mostrello Commercial Ltd, яка придбала обладнання на понад 50 млн доларів і у 2024 році потрапила під санкції Мінфіну США. У документах зазначається, що компанія "прокладала кабелі для російського уряду".
Її керівник, російсько-киргизький бізнесмен Александр Шнякін, був засуджений у Німеччині до 4 років і 10 місяців ув’язнення за продаж військових технологій Росії. Прокуратура вказала, що Mostrello слугувала прикриттям для російської мережі закупівель, яка постачала обладнання для програми підводної розвідки "Проєкт Гармонія" - системи мікрофонів і сонарів, що відстежують підводні човни НАТО в Арктиці.
Велика Британія після викриттів закликана посилити контроль за обходом санкцій. У відповідь голова комітету у закордонних справах Емілі Торнберрі заявила:
"Режим санкцій настільки хороший, наскільки добре він застосовується. Надійний режим санкцій повинен бути здатним протистояти витонченим спробам обійти його, інакше в ньому немає сенсу. Ми не повинні боятися вибивати двері, якщо це необхідно для забезпечення серйозного ставлення до правил".
