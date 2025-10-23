Трьох чоловіків заарештували в Лондоні за підозрою у шпигунстві на користь РФ

Британська поліція заарештувала в Лондоні трьох чоловіків, яких підозрюють у сприянні російській розвідці.

Про це повідомляє The Independent, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що троє чоловіків віком 44, 45 та 48 років були заарештовані за адресами у західній і центральній чстинах Лондона детективами з відділу боротьби з тероризмом.

Повідомляється, що наразі чоловіки перебувають під вартою.

Активізація шпигунів у Британії

"Ми спостерігаємо зростання кількості осіб, яких ми б назвали "агентами", завербованими іноземними розвідслужбами, і ці арешти безпосередньо пов'язані з нашими постійними зусиллями щодо припинення такої діяльності", – заявив керівник Контртерористичного відділу Лондона командир Домінік Мерфі.

Він додав, що будь-кому, у кого може виникнути бажання "здійснити злочинну діяльність від імені іноземної держави" у Великій Британії, варто добре подумати.

"Таку діяльність буде розслідувано, і кожен, кого буде визнано причетним до неї, може бути притягнутий до відповідальності, а тих, кого буде визнано винним, можуть чекати дуже серйозні наслідки", – сказав Мерфі.

Нагадаємо, раніше контррозвідка Британії попереджала політиків про загрозу шпигунства з боку Росії, Китаю та Ірану.