УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4358 відвідувачів онлайн
Новини Шпигунство на користь РФ Шпигунство РФ в Європі
241 0

Втираються в довіру: контррозвідка Британії попередила про шпигунів РФ, Китаю та Ірану

шпигун,шпигунство,шпіонаж

Контррозвідка Британії попередила політиків про загрозу шпигунства з боку Росії, Китаю та Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, британські спецслужби застерегли, що іноземні агенти намагаються здобути вплив і секретну інформацію серед можновладців країни, пише Bloomberg.

У звіті зазначається, що ці держави прагнуть послабити британську демократію, використовуючи різні методи - хакерські атаки, підставні знайомства, підкуп або фальшиві пожертви.

Читайте: Шпигунство для ФСБ і посилка з вибухівкою: у Польщі судитимуть подружжя росіян

Британська контррозвідка закликала політиків обережно ставитися до нових контактів, перевіряти джерела фінансування та не довіряти тим, хто намагається втертися в довіру.

Попередження з’явилося після справи двох осіб, підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю, а також скандалу з політиком, який отримував гроші за проросійські заяви.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У США засудили ексслужбовця ВПС за передачу секретів про війну в Україні

Раніше ми писали, що спецслужби Угорщини мали своїх шпигунів у Брюсселі та намагалася вербувати навіть співробітників інституцій ЄС.

Також повідомлялося про російського шпигуна у Латвії, який збирав дані про військові об’єкти. 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Велика Британія (5819) Іран (2339) Китай (4951) росія (68383) шпигунство (1067)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 