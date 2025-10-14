Втираються в довіру: контррозвідка Британії попередила про шпигунів РФ, Китаю та Ірану

Контррозвідка Британії попередила політиків про загрозу шпигунства з боку Росії, Китаю та Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, британські спецслужби застерегли, що іноземні агенти намагаються здобути вплив і секретну інформацію серед можновладців країни, пише Bloomberg.

У звіті зазначається, що ці держави прагнуть послабити британську демократію, використовуючи різні методи - хакерські атаки, підставні знайомства, підкуп або фальшиві пожертви.

Британська контррозвідка закликала політиків обережно ставитися до нових контактів, перевіряти джерела фінансування та не довіряти тим, хто намагається втертися в довіру.

Попередження з’явилося після справи двох осіб, підозрюваних у шпигунстві на користь Китаю, а також скандалу з політиком, який отримував гроші за проросійські заяви.

Раніше ми писали, що спецслужби Угорщини мали своїх шпигунів у Брюсселі та намагалася вербувати навіть співробітників інституцій ЄС.

Також повідомлялося про російського шпигуна у Латвії, який збирав дані про військові об’єкти.

