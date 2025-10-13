Шпигунство для ФСБ і посилка з вибухівкою: у Польщі судитимуть подружжя росіян

Прокуратура Польщі скерувала до суду обвинувальний акт проти двох громадян Росії - Ігоря Р. та його дружини Ірини Р.. Подружжя звинувачують у шпигунстві на користь російських спецслужб та участі в підготовці пересилання вибухівки.

Про це повідомляє прокуратура Польщі.

Польські правоохоронці затримали росіян ще в липні 2024 року. Відтоді вони перебувають під вартою.

У прокуратурі стверджують, що з лютого по серпень 2022 року Ігор Р. співпрацював із ФСБ. Чоловік, зокрема, збирав дані про російських опозиційних діячів, які перебувають у Польщі, а також про осіб та організації, які надавали їм допомогу.

Зібрану інформацію Ігор Р. зашифрував та передав своїй дружині на електронному носії для подальшої передачі ФСБ.

Своєю чергою Ірина Р., перебуваючи в РФ, намагалася передати цю інформацію представникам ФСБ.

Також Ігоря Р. підозрюють у тому, що в липні 2024 року він разом із двома громадянами України та одним росіянином брав участь у відправленні посилки, яка містила вибухові речовини.

Вміст посилки становив, зокрема, потужну вибухівку, електричні запальники радянського виробництва, перероблений павербанк, що слугував детонатором, металевий термос із кумулятивним зарядом та мішок із порошкоподібним алюмінієм.

Виявили посилку в складських приміщеннях кур’єрської компанії в Лодзькому воєводстві Польщі. Вибух пристрою міг би завдати значної шкоди інфраструктурі, додають у прокуратурі.

