Шпионаж для ФСБ и посылка со взрывчаткой: в Польше будут судить супругов-россиян

Прокуратура Польши направила в суд обвинительный акт против двух граждан России - Игоря Р. и его жены Ирины Р.. Супругов обвиняют в шпионаже в пользу российских спецслужб и участии в подготовке пересылки взрывчатки.

Об этом сообщает прокуратура Польши, информирует Цензор.НЕТ.

Польские правоохранители задержали россиян еще в июле 2024 года. С тех пор они находятся под стражей.

В прокуратуре утверждают, что с февраля по август 2022 года Игорь Р. сотрудничал с ФСБ. Мужчина, в частности, собирал данные о российских оппозиционных деятелях, находящихся в Польше, а также о лицах и организациях, которые оказывали им помощь.

Собранную информацию Игорь Р. зашифровал и передал своей жене на электронном носителе для дальнейшей передачи ФСБ.

В свою очередь Ирина Р., находясь в РФ, пыталась передать эту информацию представителям ФСБ.

Также Игоря Р. подозревают в том, что в июле 2024 года он вместе с двумя гражданами Украины и одним россиянином участвовал в отправке посылки, которая содержала взрывчатые вещества.

Содержимое посылки составляло, в частности, мощную взрывчатку, электрические зажигалки советского производства, переделанный павербанк, который служил детонатором, металлический термос с кумулятивным зарядом и мешок с порошкообразным алюминием.

Обнаружили посылку в складских помещениях курьерской компании в Лодзинском воеводстве Польши. Взрыв устройства мог бы нанести значительный ущерб инфраструктуре, добавляют в прокуратуре.

