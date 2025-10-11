Офіцера поліції Брюсселя підозрюють у шпигунстві на користь Китаю й Росії, - Politico

Офіцера безпеки Бельгії звинувачують у шпигунській діяльності на користь Росії і можливо Росії.

Про це пише видання Politico з посиланням на місцеві медіа та власні джерела

Правоохоронець працював у відділі поліції Брюсселя. Його затримали минулого тижня, однак згодом звільнили з-під варти, наклавши обмеження.

За даними одного із співрозмовників Politico, звинувачення стосуються шпигунства на користь Китаю. Також слідство з'ясовує, чи шпигував він додатково на користь Росії.

Медіа пишуть, що правоохоронця залучили до збору інформації через його доступ до міжнародної дипломатичної спільноти в Брюсселі. Поліцейський департамент міста Брюссель, зокрема, контролює райони навколо установ Європейського Союзу в столиці Бельгії.

Речник місцевої поліцейської служби, зона відповідальності якої охоплює місто Брюссель та муніципалітет Іксель, підтвердив, що "наразі триває внутрішнє розслідування". Однак він не став кометувати деталі процесу.

Відмовилися від коментарів і федеральна прокуратура та федеральні поліцейські служби.

