УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5130 відвідувачів онлайн
Новини Шпигунство на користь РФ Шпигунство РФ в Європі
700 7

Офіцера поліції Брюсселя підозрюють у шпигунстві на користь Китаю й Росії, - Politico

поліцейський

Офіцера безпеки Бельгії звинувачують у шпигунській діяльності на користь Росії і можливо Росії.

Про це пише видання Politico з посиланням на місцеві медіа та власні джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Правоохоронець працював у відділі поліції Брюсселя. Його затримали минулого тижня, однак згодом звільнили з-під варти, наклавши обмеження.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними одного із співрозмовників Politico, звинувачення стосуються шпигунства на користь Китаю. Також слідство з'ясовує, чи шпигував він додатково на користь Росії.

Медіа пишуть, що правоохоронця залучили до збору інформації через його доступ до міжнародної дипломатичної спільноти в Брюсселі. Поліцейський департамент міста Брюссель, зокрема, контролює райони навколо установ Європейського Союзу в столиці Бельгії.

Читайте також: У Лондоні затримали трьох осіб за підозрою у шпигунстві на користь Росії, - Sky News

Речник місцевої поліцейської служби, зона відповідальності якої охоплює місто Брюссель та муніципалітет Іксель, підтвердив, що "наразі триває внутрішнє розслідування". Однак він не став кометувати деталі процесу.

Відмовилися від коментарів і федеральна прокуратура та федеральні поліцейські служби.

Раніше повідомлялося про те, що австрійська нафтогазова та хімічна група OMV звільнила одного з керівників через підозру у шпигунстві на користь Росії.

Читайте також: В Естонії військовослужбовця, який шпигував на користь РФ, засудили до 5 років за ґратами

Автор: 

Бельгія (449) Китай (4944) росія (68364) шпигунство (1065)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
11.10.2025 23:14 Відповісти
якщо в України багато зрадників, то у ЄС їх набагато більше
показати весь коментар
11.10.2025 23:20 Відповісти
Угорські шпигуни роками діяли в Брюсселі й навіть намагалися вербувати чиновників ЄС, виявило спільне розслідування De Tijd, Paper Trail Media, Der Spiegel, Der Standard та угорської неурядової організації Direkt36.
показати весь коментар
11.10.2025 23:20 Відповісти
показати весь коментар
11.10.2025 23:20 Відповісти
Підозрюють офіцера поліції… Сміялися всій ОПою.
показати весь коментар
11.10.2025 23:23 Відповісти
Наркомани, хай їм грець...вони всюди.
показати весь коментар
11.10.2025 23:43 Відповісти
пісюністи хоч читають що вони пишуть? "звинувачують у шпигунстві на користь росії і можливо росії"...
показати весь коментар
12.10.2025 00:19 Відповісти
 
 