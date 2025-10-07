В Естонії військовослужбовця, який шпигував на користь РФ, засудили до 5 років за ґратами

Суд в Естонії засудив до 4 років та 11 місяців ув’язнення військовослужбовця Івана Дмитрієва, який шпигував на користь розвідки Росії.

Про це пише ERR, інформує Цензор.НЕТ.

Вказано, що Дмитрієв був членом Кайтселійта (добровольча оборонна організація, що входить до Сил оборони Естонії - ред.) та з березня 2025 року співпрацював з офіцером ФСБ Олександром Бобковим, якому передавав інформацію.

Серед іншого, ФСБ цікавила інформація про членів Кайтселійта та місцеве життя в Нарві (місто на кордоні з РФ - ред.), зокрема, про політичну ситуацію, Нарвський музей та військовослужбовців, які перебували в місті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 15 років ув’язнення отримав зрадник, який на замовлення РФ шпигував за базуванням Сил оборони та намагався встановити GPS-маячок на спецтранспорт ЗСУ, - СБУ

За словами державного прокурора, Дмитрієв був активним членом Кайтселійта з різноманітними завданнями, включаючи управління безпілотниками й все, що з ними пов'язано.

Його подальша діяльність могла завдати значної шкоди безпеці Естонії. Однак, згідно зі зібраними доказами, Дмитрієв встиг співпрацювати з ФСБ лише за два місяці до того, як служба безпеки Естонії затримала його.

Суд також присудив Дмитрієву сплатити на користь Естонії штраф у розмірі 2215 євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Австрії у керівництві нафтової компанії виявили агента Росії, - ЗМІ