В Естонії військовослужбовця, який шпигував на користь РФ, засудили до 5 років за ґратами
Суд в Естонії засудив до 4 років та 11 місяців ув’язнення військовослужбовця Івана Дмитрієва, який шпигував на користь розвідки Росії.
Про це пише ERR, інформує Цензор.НЕТ.
Вказано, що Дмитрієв був членом Кайтселійта (добровольча оборонна організація, що входить до Сил оборони Естонії - ред.) та з березня 2025 року співпрацював з офіцером ФСБ Олександром Бобковим, якому передавав інформацію.
Серед іншого, ФСБ цікавила інформація про членів Кайтселійта та місцеве життя в Нарві (місто на кордоні з РФ - ред.), зокрема, про політичну ситуацію, Нарвський музей та військовослужбовців, які перебували в місті.
За словами державного прокурора, Дмитрієв був активним членом Кайтселійта з різноманітними завданнями, включаючи управління безпілотниками й все, що з ними пов'язано.
Його подальша діяльність могла завдати значної шкоди безпеці Естонії. Однак, згідно зі зібраними доказами, Дмитрієв встиг співпрацювати з ФСБ лише за два місяці до того, як служба безпеки Естонії затримала його.
Суд також присудив Дмитрієву сплатити на користь Естонії штраф у розмірі 2215 євро.
Иван Дмитриев. Автор: PPA
Вируский уездный суд признал в порядке согласительного производства виновным гражданина Эстонии Ивана Дмитриева, которого государственная прокуратура обвиняет в проведении разведывательной деятельности против Эстонской Республики и содействии ей. Суд приговорил его к реальному лишению свободы сроком на четыре года и 11 месяцев.
Согласно обвинению, Иван Дмитриев с марта по май 2025 года сотрудничал с офицером оперативного отдела пограничной службы ФСБ Александром Бобковым, по заданию которого передавал ФСБ информацию. В частности, ФСБ интересовала информация о членах Кайтселийта и местной жизни в Нарве, включая политическую ситуацию, Нарвский музей и перемещения военнослужащих в городе.
По словам государственного прокурора Трийну Олев-Аас, Иван Дмитриев был активным членом Кайтселийта с разнообразными задачами, включая управление дронами и все, что с ними связано. Его дальнейшая деятельность могла нанести существенный ущерб безопасности Эстонии. Однако, согласно собранным доказательствам, Дмитриев успел посотрудничать с ФСБ всего два месяца до того, как Полиция безопасности (КаПо) задержала его и предотвратила дальнейшее сотрудничество.
"Россия придает значение самой разной информации, которую ей удается собрать об Эстонии. Быстрое пресечение преступлений против государства и привлечение к суду лиц, завербованных российскими спецслужбами, особенно в нынешней обстановке, является частью госбороны", - сказала Олев-Аас.
