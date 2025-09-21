В Австрії у керівництві нафтової компанії виявили агента Росії, - ЗМІ
Австрійська нафтогазова та хімічна група OMV звільнила одного з керівників через підозру у шпигунстві на користь Росії.
Про це пише "ЄП" з посиланням на АРА, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначається, що напередодні австрійський журнал Profil опублікував розслідування про одного з менеджерів OMV, який привернув увагу австрійської контррозвідки через зустрічі з працівником посольства Росії.
Менеджер тривалий час працював в OMV і останнім часом займався угодою про злиття двох дочірніх компаній вартістю один мільярд євро в Абу-Дабі.
За інформацією Profil, чоловік мав інформацію про обидві компанії і звітував про них російському дипломату під час зустрічей у Відні. Наразі невідомо, чи діяв чоловік наодинці і як довго тривала його шпигунська діяльність.
Під час обшуку в будинку співробітника OMV вилучили численні внутрішні документи, а проти нього самого відкрили кримінальну справу.
Міністерство закордонних справ Австрії після викриття викликало тимчасово повіреного у справах Росії.
Видання пише, що "російській стороні було запропоновано відмовитися від дипломатичного імунітету дипломата, який фігурує в розслідуванні", інакше відомство оголосить його персоною нон грата.
