В Австрії у керівництві нафтової компанії виявили агента Росії, - ЗМІ

Австрійська нафтогазова та хімічна група OMV звільнила одного з керівників через підозру у шпигунстві на користь Росії.

Зазначається, що напередодні австрійський журнал Profil опублікував розслідування про одного з менеджерів OMV, який привернув увагу австрійської контррозвідки через зустрічі з працівником посольства Росії.

Менеджер тривалий час працював в OMV і останнім часом займався угодою про злиття двох дочірніх компаній вартістю один мільярд євро в Абу-Дабі.

За інформацією Profil, чоловік мав інформацію про обидві компанії і звітував про них російському дипломату під час зустрічей у Відні. Наразі невідомо, чи діяв чоловік наодинці і як довго тривала його шпигунська діяльність.

Під час обшуку в будинку співробітника OMV вилучили численні внутрішні документи, а проти нього самого відкрили кримінальну справу.

Міністерство закордонних справ Австрії після викриття викликало тимчасово повіреного у справах Росії.

Видання пише, що "російській стороні було запропоновано відмовитися від дипломатичного імунітету дипломата, який фігурує в розслідуванні", інакше відомство оголосить його персоною нон грата.

