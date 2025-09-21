УКР
В Австрії у керівництві нафтової компанії виявили агента Росії, - ЗМІ

компанія OMV

Австрійська нафтогазова та хімічна група OMV звільнила одного з керівників через підозру у шпигунстві на користь Росії.

Про це пише "ЄП" з посиланням на АРА, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначається, що напередодні австрійський журнал Profil опублікував розслідування про одного з менеджерів OMV, який привернув увагу австрійської контррозвідки через зустрічі з працівником посольства Росії. 

Менеджер тривалий час працював в OMV і останнім часом займався угодою про злиття двох дочірніх компаній вартістю один мільярд євро в Абу-Дабі.

Читайте також: У Латвії викрили шпигуна, який збирав дані про військові об’єкти

За інформацією Profil, чоловік мав інформацію про обидві компанії і звітував про них російському дипломату під час зустрічей у Відні. Наразі невідомо, чи діяв чоловік наодинці і як довго тривала його шпигунська діяльність.

Під час обшуку в будинку співробітника OMV вилучили численні внутрішні документи, а проти нього самого відкрили кримінальну справу.

Міністерство закордонних справ Австрії після викриття викликало тимчасово повіреного у справах Росії.

Видання пише, що "російській стороні було запропоновано відмовитися від дипломатичного імунітету дипломата, який фігурує в розслідуванні", інакше відомство оголосить його персоною нон грата.

Читайте також: У Лондоні затримали трьох осіб за підозрою у шпигунстві на користь Росії, - Sky News

Австрія (1007) росія (67880) шпигунство (1056)
+10
21.09.2025 18:03 Відповісти
+4
Підсліпуваті все-таки перечепилися через парашут, що за ним волочився.
21.09.2025 18:04 Відповісти
+3
І нафіга нам Австрія!
21.09.2025 18:04 Відповісти
Невже людина Фірташа?
21.09.2025 18:00 Відповісти
"...звільнила одного з керівників через підозру у шпигунстві на користь Росії." Джерело: https://censor.net/ua/n3575332

Тільки одного?
21.09.2025 18:00 Відповісти
21.09.2025 18:03 Відповісти
І нафіга нам Австрія!
21.09.2025 18:04 Відповісти
До липня надавала послуги не в ту сторону.
21.09.2025 18:29 Відповісти
Ну ні хріна собі у неї панчохи в сіточку розтяглися...
21.09.2025 18:43 Відповісти
Там ціла мережа агентури. Австрія давно ніби хаб кацапні
21.09.2025 18:03 Відповісти
Всезнайки які.Може допоможете австрійцям?
21.09.2025 18:05 Відповісти
На завдання вилетіли два Eurofighter.

Вранці у неділю ВПС Німеччини відстежували російський військовий літак Іл-20м, який увійшов у нейтральний повітряний простір над Балтійським морем. На завдання вилетіли два винищувачі Eurofighter, https://www.reuters.com/world/europe/russian-military-plane-entered-airspace-over-baltic-sea-sunday-germanys-air-2025-09-21/ передає Reuters.
21.09.2025 18:04 Відповісти
Підсліпуваті все-таки перечепилися через парашут, що за ним волочився.
21.09.2025 18:04 Відповісти
Шо ви так рубаєте з плеча? Парашут, будьоновка і згорнута в трубочку газета "Труд" ще не є доказами того, шо він шпигун!
21.09.2025 18:07 Відповісти
ніколи такого не було і от знову ))

да вся ЄС просякнута агентами болотних істот
21.09.2025 18:08 Відповісти
BBC
МI-6 запустила у даркнеті власну спеціалізовану платформу обміну повідомленнями Silent Courier, через яку розраховує залучити до співпраці потенційних інформаторів з різних країн, і зокрема, з Росії.
Як заявили у Форин-офісі, ця захищена платформа повинна спростити для спецслужб процес вербування, а її створення направлено на зміцнення національної безпеки Великобританії.
21.09.2025 18:15 Відповісти
Будь-хто, хто бажає безпечно зв'язатися з Великобританією, щоб передати конфіденційну інформацію, пов'язану з тероризмом або ворожою розвідувальною діяльністю, з п'ятниці зможе отримати доступ до порталу Silent Courier.
Інструкції щодо використання платформи будуть опубліковані на верифікованому каналі MІ-6 на YouTube.
Користувачам рекомендується отримувати доступ до нього через надійні VPN-сервіси та пристрої.Британія не перша західна країна, яка використовує такий механізм залучення агентів.
Тому ж підходу з 2023 року слідує Центральне розвідувальне управління США.
21.09.2025 18:17 Відповісти
...танцюють- всі!
21.09.2025 18:20 Відповісти
Хто "танцює" голову МЗС Австрії Карін Кнайсль,той і розставляє своїх агентів в Австрії по своєму бажанню.
21.09.2025 18:22 Відповісти
Pandamonium ☕
@RudijLis
·
3 год
В Австрії скандал - опозиція зробила запит, у скільки обійшовся платникам податків візит Зелупенських - рекордні 463 тис€ 😱 В кортежі зечма було 33 авто, 16 мотоциклів, гвинтокрили, 500 поліціянтів. Бронєавто для жаба (15 тис€ за 2 год), 21 тис€ на семінар ZeЛєнкі 🤑
21.09.2025 18:35 Відповісти
 
 