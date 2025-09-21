В Австрии в руководстве нефтяной компании обнаружили агента России, - СМИ

Австрийская нефтегазовая и химическая группа OMV уволила одного из руководителей из-за подозрения в шпионаже в пользу России.

Отмечается, что накануне австрийский журнал Profil опубликовал расследование об одном из менеджеров OMV, который привлек внимание австрийской контрразведки из-за встречи с работником посольства России.

Менеджер длительное время работал в OMV и в последнее время занимался сделкой о слиянии двух дочерних компаний стоимостью один миллиард евро в Абу-Даби.

По информации Profil, мужчина имел информацию об обеих компаниях и отчитывался о них российскому дипломату во время встреч в Вене. Пока неизвестно, действовал ли мужчина в одиночку и как долго продолжалась его шпионская деятельность.

Во время обыска в доме сотрудника OMV изъяли многочисленные внутренние документы, а против него самого открыли уголовное дело.

Министерство иностранных дел Австрии после разоблачения вызвало временно поверенного в делах России.

Издание пишет, что "российской стороне было предложено отказаться от дипломатического иммунитета дипломата, который фигурирует в расследовании", иначе ведомство объявит его персоной нон грата.

