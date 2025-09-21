В Австрии в руководстве нефтяной компании обнаружили агента России, - СМИ
Австрийская нефтегазовая и химическая группа OMV уволила одного из руководителей из-за подозрения в шпионаже в пользу России.
Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на АРА, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что накануне австрийский журнал Profil опубликовал расследование об одном из менеджеров OMV, который привлек внимание австрийской контрразведки из-за встречи с работником посольства России.
Менеджер длительное время работал в OMV и в последнее время занимался сделкой о слиянии двух дочерних компаний стоимостью один миллиард евро в Абу-Даби.
По информации Profil, мужчина имел информацию об обеих компаниях и отчитывался о них российскому дипломату во время встреч в Вене. Пока неизвестно, действовал ли мужчина в одиночку и как долго продолжалась его шпионская деятельность.
Во время обыска в доме сотрудника OMV изъяли многочисленные внутренние документы, а против него самого открыли уголовное дело.
Министерство иностранных дел Австрии после разоблачения вызвало временно поверенного в делах России.
Издание пишет, что "российской стороне было предложено отказаться от дипломатического иммунитета дипломата, который фигурирует в расследовании", иначе ведомство объявит его персоной нон грата.
Тільки одного?
Вранці у неділю ВПС Німеччини відстежували російський військовий літак Іл-20м, який увійшов у нейтральний повітряний простір над Балтійським морем. На завдання вилетіли два винищувачі Eurofighter, https://www.reuters.com/world/europe/russian-military-plane-entered-airspace-over-baltic-sea-sunday-germanys-air-2025-09-21/ передає Reuters.
да вся ЄС просякнута агентами болотних істот
МI-6 запустила у даркнеті власну спеціалізовану платформу обміну повідомленнями Silent Courier, через яку розраховує залучити до співпраці потенційних інформаторів з різних країн, і зокрема, з Росії.
Як заявили у Форин-офісі, ця захищена платформа повинна спростити для спецслужб процес вербування, а її створення направлено на зміцнення національної безпеки Великобританії.
Інструкції щодо використання платформи будуть опубліковані на верифікованому каналі MІ-6 на YouTube.
Користувачам рекомендується отримувати доступ до нього через надійні VPN-сервіси та пристрої.Британія не перша західна країна, яка використовує такий механізм залучення агентів.
Тому ж підходу з 2023 року слідує Центральне розвідувальне управління США.
@RudijLis
·
3 год
В Австрії скандал - опозиція зробила запит, у скільки обійшовся платникам податків візит Зелупенських - рекордні 463 тис€ 😱 В кортежі зечма було 33 авто, 16 мотоциклів, гвинтокрили, 500 поліціянтів. Бронєавто для жаба (15 тис€ за 2 год), 21 тис€ на семінар ZeЛєнкі 🤑