РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7766 посетителей онлайн
Новости Шпионаж в пользу РФ
1 799 18

В Австрии в руководстве нефтяной компании обнаружили агента России, - СМИ

компания OMV

Австрийская нефтегазовая и химическая группа OMV уволила одного из руководителей из-за подозрения в шпионаже в пользу России.

Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на АРА, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что накануне австрийский журнал Profil опубликовал расследование об одном из менеджеров OMV, который привлек внимание австрийской контрразведки из-за встречи с работником посольства России.

Менеджер длительное время работал в OMV и в последнее время занимался сделкой о слиянии двух дочерних компаний стоимостью один миллиард евро в Абу-Даби.

Читайте также: В Латвии разоблачили шпиона, который собирал данные о военных объектах

По информации Profil, мужчина имел информацию об обеих компаниях и отчитывался о них российскому дипломату во время встреч в Вене. Пока неизвестно, действовал ли мужчина в одиночку и как долго продолжалась его шпионская деятельность.

Во время обыска в доме сотрудника OMV изъяли многочисленные внутренние документы, а против него самого открыли уголовное дело.

Министерство иностранных дел Австрии после разоблачения вызвало временно поверенного в делах России.

Издание пишет, что "российской стороне было предложено отказаться от дипломатического иммунитета дипломата, который фигурирует в расследовании", иначе ведомство объявит его персоной нон грата.

Читайте также: В Лондоне задержали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России, - Sky News

Автор: 

Австрия (852) россия (97292) шпионаж (1451)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
21.09.2025 18:03 Ответить
+4
Підсліпуваті все-таки перечепилися через парашут, що за ним волочився.
показать весь комментарий
21.09.2025 18:04 Ответить
+3
І нафіга нам Австрія!
показать весь комментарий
21.09.2025 18:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже людина Фірташа?
показать весь комментарий
21.09.2025 18:00 Ответить
"...звільнила одного з керівників через підозру у шпигунстві на користь Росії." Джерело: https://censor.net/ua/n3575332

Тільки одного?
показать весь комментарий
21.09.2025 18:00 Ответить
показать весь комментарий
21.09.2025 18:03 Ответить
І нафіга нам Австрія!
показать весь комментарий
21.09.2025 18:04 Ответить
До липня надавала послуги не в ту сторону.
показать весь комментарий
21.09.2025 18:29 Ответить
Ну ні хріна собі у неї панчохи в сіточку розтяглися...
показать весь комментарий
21.09.2025 18:43 Ответить
Там ціла мережа агентури. Австрія давно ніби хаб кацапні
показать весь комментарий
21.09.2025 18:03 Ответить
Всезнайки які.Може допоможете австрійцям?
показать весь комментарий
21.09.2025 18:05 Ответить
Ну, так там хоч "привернув увагу австрійської контррозвідки через зустрічі з працівником посольства Росії", а у нас просто подзвонили з ОПшки бульбашу і...здали всю операцію за кордоном, а контрозвідка і не позіхнула навіть - не барське це діло ворожих агентів вішати і...взялись за Червінського та Порошенко.
показать весь комментарий
21.09.2025 19:11 Ответить
На завдання вилетіли два Eurofighter.

Вранці у неділю ВПС Німеччини відстежували російський військовий літак Іл-20м, який увійшов у нейтральний повітряний простір над Балтійським морем. На завдання вилетіли два винищувачі Eurofighter, https://www.reuters.com/world/europe/russian-military-plane-entered-airspace-over-baltic-sea-sunday-germanys-air-2025-09-21/ передає Reuters.
показать весь комментарий
21.09.2025 18:04 Ответить
Підсліпуваті все-таки перечепилися через парашут, що за ним волочився.
показать весь комментарий
21.09.2025 18:04 Ответить
Шо ви так рубаєте з плеча? Парашут, будьоновка і згорнута в трубочку газета "Труд" ще не є доказами того, шо він шпигун!
показать весь комментарий
21.09.2025 18:07 Ответить
ніколи такого не було і от знову ))

да вся ЄС просякнута агентами болотних істот
показать весь комментарий
21.09.2025 18:08 Ответить
BBC
МI-6 запустила у даркнеті власну спеціалізовану платформу обміну повідомленнями Silent Courier, через яку розраховує залучити до співпраці потенційних інформаторів з різних країн, і зокрема, з Росії.
Як заявили у Форин-офісі, ця захищена платформа повинна спростити для спецслужб процес вербування, а її створення направлено на зміцнення національної безпеки Великобританії.
показать весь комментарий
21.09.2025 18:15 Ответить
Будь-хто, хто бажає безпечно зв'язатися з Великобританією, щоб передати конфіденційну інформацію, пов'язану з тероризмом або ворожою розвідувальною діяльністю, з п'ятниці зможе отримати доступ до порталу Silent Courier.
Інструкції щодо використання платформи будуть опубліковані на верифікованому каналі MІ-6 на YouTube.
Користувачам рекомендується отримувати доступ до нього через надійні VPN-сервіси та пристрої.Британія не перша західна країна, яка використовує такий механізм залучення агентів.
Тому ж підходу з 2023 року слідує Центральне розвідувальне управління США.
показать весь комментарий
21.09.2025 18:17 Ответить
...танцюють- всі!
показать весь комментарий
21.09.2025 18:20 Ответить
Хто "танцює" голову МЗС Австрії Карін Кнайсль,той і розставляє своїх агентів в Австрії по своєму бажанню.
показать весь комментарий
21.09.2025 18:22 Ответить
Pandamonium ☕
@RudijLis
·
3 год
В Австрії скандал - опозиція зробила запит, у скільки обійшовся платникам податків візит Зелупенських - рекордні 463 тис€ 😱 В кортежі зечма було 33 авто, 16 мотоциклів, гвинтокрили, 500 поліціянтів. Бронєавто для жаба (15 тис€ за 2 год), 21 тис€ на семінар ZeЛєнкі 🤑
показать весь комментарий
21.09.2025 18:35 Ответить
 
 