В Латвии разоблачили шпиона, который собирал данные о военных объектах

Служба государственной безопасности Латвии сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в сотрудничестве с российской разведкой. По данным следствия, он передавал информацию о расположении, планировании и системах ряда военных объектов страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.

Подозреваемый гражданин Латвии был задержан 27 августа. В ходе расследования выяснилось, что он также предоставлял информацию о строительстве новых военных объектов, обучении военнослужащих и присутствии военных других стран НАТО на конкретных латвийских военных объектах.

По данным службы безопасности, мужчина передал разведке РФ и другую информацию, которая может быть использована против интересов безопасности Латвии и других стран Балтийского региона.

Против задержанного начали уголовный процесс за незаконный сбор и передачу данных иностранной разведке по ее заданию.

Служба безопасности страны провела процессуальные действия на четырех объектах в Риге и ее окрестностях, связанных с подозреваемым. Сейчас служба проводит углубленное исследование изъятых во время обысков носителей данных и документов. Подозреваемому в качестве меры пресечения был избран арест.

