УКР
Новини Шпигунство на користь РФ
347 2

У Латвії викрили шпигуна, який збирав дані про військові об’єкти

шпигун,шпіонаж

Служба державної безпеки Латвії повідомила про затримання чоловіка, підозрюваного у співпраці з російською розвідкою. За даними слідства, він передавав інформацію про розташування, планування та системи низки військових об’єктів країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише є Delfi.

Підозрюваний громадянин Латвії був затриманий 27 серпня. У ході розслідування з’ясувалося, що він також надавав інформацію про будівництво нових військових об’єктів, навчання військовослужбовців та присутність військових інших країн НАТО на конкретних латвійських військових об’єктах.

За даними безпекової служби, чоловік передав розвідці РФ й іншу інформацію, що може бути використана проти інтересів безпеки Латвії та інших країн Балтійського регіону.

Проти затриманого розпочали кримінальний процес за незаконний збір та передачу даних іноземній розвідці за її завданням.

Служба безпеки країни провела процесуальні дії на чотирьох об’єктах у Ризі та її околицях, пов’язаних із підозрюваним. Наразі служба проводить поглиблене дослідження вилучених під час обшуків носіїв даних та документів. Підозрюваному у якості запобіжного заходу було обрано арешт.

Автор: 

Латвія (1407) шпигунство (1055)
Коментувати
Сортувати:
У Латвії викрили шпигуна, який збирав дані про військові об'єкти - про усі два.
показати весь коментар
18.09.2025 07:32 Відповісти
Іvanovs, Petrovs or Sidorovs?
показати весь коментар
18.09.2025 07:34 Відповісти
 
 