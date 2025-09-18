В Лондоне задержали трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России, - Sky News

Полиция Лондона задержала трех человек по подозрению в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, двое мужчин (41 и 46 лет) и одна женщина (35 лет) были подозреваемые в помощи российской разведке в Эссексе, их доставили в полицейский участок и задержали в соответствии с законом о национальной безопасности.

Полицейские провели обыски по двум адресам, после чего всех подозреваемых освободили под залог с определенными условиями.

Руководитель антитеррористического подразделения лондонской полиции Доминик Мерфи отметил, что наблюдается рост количества людей, которых вербуют иностранные спецслужбы в качестве "прокси".

