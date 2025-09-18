У Лондоні затримали трьох осіб за підозрою у шпигунстві на користь Росії, - Sky News

Поліція Лондона затримала трьох людей за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, двоє чоловіків (41 та 46 років) і одна жінка (35 років) були підозрювані у допомозі російській розвідці в Ессексі, їх доставили до поліцейського відділку і затримали відповідно до закону про національну безпеку,

Поліцейські провели обшуки за двома адресами, після чого всіх підозрюваних звільнили під заставу з певними умовами.

Керівник антитерористичного підрозділу лондонської поліції Домінік Мерфі зазначив, що спостерігається зростання кількості людей, яких вербують іноземні спецслужби як "проксі".

