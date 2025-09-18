У Лондоні затримали трьох осіб за підозрою у шпигунстві на користь Росії, - Sky News
Поліція Лондона затримала трьох людей за підозрою у шпигунстві на користь Росії.
Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, двоє чоловіків (41 та 46 років) і одна жінка (35 років) були підозрювані у допомозі російській розвідці в Ессексі, їх доставили до поліцейського відділку і затримали відповідно до закону про національну безпеку,
Поліцейські провели обшуки за двома адресами, після чого всіх підозрюваних звільнили під заставу з певними умовами.
Керівник антитерористичного підрозділу лондонської поліції Домінік Мерфі зазначив, що спостерігається зростання кількості людей, яких вербують іноземні спецслужби як "проксі".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
AbOriginal_UA
показати весь коментар18.09.2025 14:57 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Luk Viktor
показати весь коментар18.09.2025 15:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
алекс алекс #477760
показати весь коментар18.09.2025 15:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль